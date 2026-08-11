Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

Al igual que hace una década, el comerciante rosarino volvió a quedar en la mira de la Justicia por lavado de activos

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó este martes la captura de Mariano Ruiz junto con once allanamientos en la región. De esta manera, uno de los miembros de Los Monos condenado por la Justicia rosarina reapareció en el radar judicial por lavado de activos .

Fuentes oficiales anunciaron el arresto del comerciante de 50 años a primera hora de la mañana , cuando la Policía de Investigaciones (PDI) se hizo cargo de cumplir las órdenes en distintos puntos del sur santafesino. Si bien el operativo se enfocó principalmente en la ciudad, también se iniciaron dos procedimientos simultáneos en Pérez y Piñero .

La fiscal federal coadyuvante María Virginia Sosa pidió la detención por una causa que se tramita dentro de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de Rosario. En la investigación colabora la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) .

Mariano Hernán Ruiz fue procesado en febrero de 2014 junto a los principales integrantes de Los Monos y varios policías cómplices de la banda. Un año más tarde acordó una pena de 3 años de prisión efectiva mediante un procedimiento abreviado que lo dejó afuera del primer juicio a los referentes de la organización comandada por miembros de la familia Cantero, finalizado el 9 de abril de 2018.

En aquella investigación, el comerciante era señalado como el principal responsable de manejar y lavar el dinero de la banda. Si bien estuvo detenido, salió en libertad bajo fianza antes de que se dictaran las condenas a once personas vinculadas a la megacausa 913/12, iniciada tras el crimen de Martín "Fantasma" Paz.

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La historia de Ruiz no terminó con la sentencia de 2015. Cinco años más tarde, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) detectó que estaba conectado a un grupo delicitvo similar, dedicado al juego clandestino y las extorsiones. La red quedó expuesta a partir del asesinato del contador Enrique Ensino, baleado el 11 de enero de 2020 durante un ataque contra el casino City Center.

La causa provocó un cimbronazo en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), ya que derivó en la renuncia y la detención del fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, denunciado por brindarle protección al empresario Leonardo Peiti para ayudar a la banda. El paraguas de protección estatal incluyó al exfiscal Gustavo Ponce Asahad y al empleado judicial Nelson Ugolini. A fines de 2024, el senador del departamento San Lorenzo, Armando Traferri, fue imputado como jefe de esta asociación ilícita, entre otros delitos.

De acuerdo a los testimonios recabados por las autoridades, la organización que integraba Maximiliano "Cachete" Díaz estaba detrás de una serie de extorsiones a locales gastronómicos en nombre de Los Monos. A la hora de contactarse con las víctimas, las citaban en Mansa, un bar que pertenecía a Mariano Ruiz y funcionaba sobre avenida Pellegrini al 1600. Los fiscales incluso señalaron que el propietario participó en una de esas reuniones para acordar los pagos, pero nunca lo imputaron por estos delitos.

Pasado más de un lustro desde la apertura de aquelal investigación, la Justicia federal ordenó la detención del sospechoso por lavado de activos. El MPF pretende formalizar la imputación en su contra cuanto antes e incluso se barajaba la posibilidad de realizar la audiencia correspondiente este miércoles.