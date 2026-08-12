El mensaje de Memphis Depay que desató la polémica en Corinthians antes de enfrentar a Central

El delantero neerlandés apuntó contra la dirigencia del Timao por la decisión de no renovar su contrato y anticipó que defenderá sus intereses.

El crack holandés no estará en la serie de Copa Libertadores ante Central

La salida de Memphis Depay de Corinthians sumó una nueva polémica . Luego de que el club brasileño confirmara que no renovará el contrato del delantero neerlandés, el futbolista publicó un fuerte mensaje contra la dirigencia y aseguró que existía un acuerdo para extender su vínculo.

La situación genera especial atención en Central , ya que Corinthians enfrentará al equipo argentino este jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Gigante de Arroyito . Depay, que se había convertido en una de las principales figuras del conjunto paulista, no participará de la serie.

El atacante holandés lamentó la decisión del club de dar marcha atrás con la renovación. Según explicó el atacante en su cuenta de X, el acuerdo para extender su contrato había recibido el visto bueno del presidente y diversas áreas de la institución.

"Muy decepcionado de leer que Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo en vigor para extender mi contrato por 2 años más . Esta renovación fue explícitamente acordada por el presidente, así como por los departamentos deportivo, legal y financiero. Sin embargo, algunas personas decidieron incumplir este compromiso... ", escribió el neerlandés.

El futbolista también dejó una fuerte advertencia a la institución: "No quería esta situación y siempre respeté al club a lo largo del proceso, pero ahora me veo forzado a reaccionar con fuerza para preservar mis intereses. En los próximos días hablaré públicamente, pero pueden estar seguros de que no dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción".

Very disappointed to read that Corinthians decided not to honour our agreement in place to extend my contract for 2 more years. This renewal was explicitly agreed upon by the president as well as the sporting, legal and financial department. Some people decided however to breach… — Memphis Depay (@Memphis) August 12, 2026

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Por qué Corinthians decidió no renovar a Memphis Depay

La reacción del delantero llegó después de que Corinthians confirmara que no le ofrecerá un nuevo contrato. La institución atribuyó la decisión a cuestiones económicas, en medio de una delicada situación financiera.

El conflicto tiene como antecedente la llegada de Depay a Brasil en septiembre de 2024. Para concretar su incorporación, el Timao desplegó una importante estructura económica destinada a convencer al futbolista europeo.

Además de un salario superior a los 12 millones de dólares anuales, el acuerdo incluyó una serie de beneficios para el delantero. Entre ellos figuraron una suite tipo penthouse en un hotel cinco estrellas valuada en 50.000 dólares mensuales, un chef exclusivo, dos vehículos blindados con choferes, seguridad privada armada las 24 horas, un departamento para su asesor, un palco privado en el estadio del club y 24 pasajes internacionales en clase ejecutiva hacia Europa.

El desembolso se produjo mientras Corinthians afrontaba una situación financiera compleja, con una deuda institucional que, según trascendió, ronda los 485 millones de dólares.

El ciclo de Depay en Corinthians llega a su final después de dos temporadas. Durante su estadía en San Pablo, el delantero disputó 79 partidos, convirtió 20 goles y aportó 15 asistencias. Además, el neerlandés salió campeón del Campeonato Paulista 2025, la Copa de Brasil 2025 y la Supercopa Rei 2026.

Desde el club carioca informaron que en los próximos días ofrecerá una conferencia de prensa para comunicar los pasos que seguirá la institución tras la salida del delantero.