Se desploman las ventas en Rosario: cayeron 6,5% en marzo

Siete de cada diez comercios registraron una baja en su facturación. El 42% prevé un escenario aún más adverso en los próximos meses. Crece el endeudamiento entre los comerciantes

Las ventas en los comercios de Rosario registraron una caída interanual del 6,5% en marzo , de acuerdo al último relevamiento del Observatorio Económico de Rosario y la Región, realizado junto a equipos técnicos de la Federación de Comercio e Industria local.

El informe refleja la magnitud del deterioro en la actividad: el 70% de los comercios relevados informó una baja en sus ventas y, dentro de ese grupo, más de la mitad (55%) reportó caídas superiores al 8%. Los datos dan cuenta de una marcada retracción del sector pyme en la ciudad.

Las perspectivas hacia adelante tampoco son alentadoras. Un 42% de los encuestados anticipa nuevas caídas en los próximos meses , mientras que el 40% no espera cambios y apenas un 18% proyecta una mejora en su nivel de actividad.

Miguel Angel Rucco, integrante del Observatorio Económico de Rosario y la Región, señaló que se viene dando un deterioro de las ventas desde hace 3 o 4 meses. “Esperamos que sea un piso, pero algunos comerciantes tienen una mirada más negativa. Lo cierto es que no se ven señales claras de una recomposición de los ingresos”, indicó.

Endeudamiento comercial

En paralelo, el 49% de los comercios señaló un incremento en su nivel de endeudamiento. Entre los principales factores que afectan al sector se destacan la caída de la demanda, la presión impositiva, los elevados costos operativos y las dificultades para acceder al financiamiento, según los datos que surgen de la encuesta mensual a empresarios pymes comerciales e industriales de Rosario y la región, elaborada por el Departamento de Economía y Estadística de la Federación de Comercio e Industria. El relevamiento busca aportar información directa sobre la evolución de la actividad económica a nivel local.

“El endeudamiento de las familias influye, queda menos disponibilidad para gastar en los artículos que vendemos nosotros. cubren la primera necesidad, y el consumo masivo ha sufrio, pero después cualquier consumo si es postergable se posterga”, resaltó Rucco.

Respecto al endeudamiento en los comercios planteó que hay diferimiento del pago con los proveedores. También agregó que algunos comerciante están dejando de pagar impuestos.

La caída del consumo mucho tiene que ver con el incremento del endeudamiento en los hogares. La deuda de las familias con el sistema financiero creció $ 34 billones durante el gobierno de Javier Milei, según datos el Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate). En su último informe de coyuntura señala que este endeudamiento saltó de $ 29 billones a $ 63 billones y que la morosidad aumentó “a ritmo vertiginoso” hasta alcanzar al 13% de los saldos de créditos personas y 11 de las tarjetas.

La caída del nivel de ingresos impacta de lleno en el nivel de consumo de los rosarinos pero en la baja de las ventas en los comercio locales también influye la posibilidad de realizar compras en el extranjero. En los últimos 12 meses las compras internacionales se incrementaron más de 14% respecto de 2025. De esta forma, 4 de cada 10 argentinos realizan compras afuera del país, según un relevamiento realizado por Kantar Argentina.

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Si bien la mayor disponibilidad de bienes importados puede contribuir a moderar precios y ampliar la oferta, también profundiza las tensiones sobre la industria nacional, en particular sobre las pymes, que enfrentan dificultades para competir en costos y financiamiento. El avance de productos del exterior se da en un contexto de consumo debilitado.