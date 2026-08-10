"No consumo, no soy adicto", aseguró Facundo Moyano, y dijo que su novia sufrió un paro cardíaco

El dirigente sindical negó las imputaciones y dijo que no ejerció violencia de género contra su novia, Candela Arizaga

El dirigente sindical Facundo Moyano aseguró que no consume drogas y sostuvo que su novia, Candela Arizaga, sufrió un paro cardíaco en la madrugada del 4 de agosto y él le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), antes de que ella saliera corriendo semidesnuda por las calles del barrio porteño de Belgrano, tal como se vio en filmaciones de cámaras de seguridad.

“Yo la quiero ver porque le quiero mostrar lo que le pasó, porque ella no es consciente”, indicó Moyano en una entrevista que emitió Telefé Noticias, donde dijo que tiene videos y grabaciones de su departamento que respaldarían su versión: “Tengo todo el episodio que sucedió, lo tengo filmado”.

“¿Qué pasó dentro del departamento? Pasó lo que dijo Candela", indicó el hijo de Hugo Moyano, quien está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

“Yo llamo a la Policía y está en el celular cuando yo llamo al portero y le digo: ‘Por favor, que venga la ambulancia y la Policía’. ¿Una persona que está cometiendo violencia contra su pareja llama a la Policía y le dice ‘vengan, por favor’?”, se defendió.

Aseguró que Candela tuvo un paro cardíaco, que él le practicó RCP y que esa noche no consumieron cocaína. “No, no se consumió cocaína”, afirmó y, ante la repregunta, detalló: “Yo te voy a contestar de mí, porque Candela ya habló y no voy a contradecir nada de lo que dijo Candela. No consumo, no soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción”.

Moyano dijo además que se negó a someterse a los análisis de sangre y orina por sugerencia de sus abogados.