Granadero Baigorria: balearon una concesionaria de autos y dejan una nota con amenazas

La balacera sucedió este miércoles a la madrugada en San Martín y Formosa. La policía constató dos impactos y levantó cinco vainas servidas

Concesionaria de autos baleada. Sucedió durante la madrugada en Granadero Baigorria

Una concesionaria de autos de Granadero Baigorria fue blanco de una balacera este miércoles a la madrugada y los delincuentes dejaron frente al portón una nota con un mensaje intimidante.

Fuentes policiales señalaron que el incidente se registró a la 1.30 en un local ubicado en San Martín al 2800, casi esquina Formosa.

Trascendió a partir de una denuncia que ingresó a través de la Central de Emergencias 911 en la que se denunciaban detonaciones de arma de fuego.

Las primeras informaciones obtenidas por la policía en el lugar indicaban que el autor de los disparos habría sido un hombre que vestía romera de mangas largas de color negro con otra de mangas cortas de color negra encima, al que se lo vio corriendo por calle Saavedra mientras empuñaba un arma de fuego.

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Al realizar una inspección por el lugar, personal policial halló cinco vainas servidas y dos impactos de bala en una concesionaria de autos situada en San Martín al 2800 y frente a su portón una nota con un mensaje intimidante.

Las actuaciones por este caso fueron derivadas a la Policía de Investigaciones y a la Seccional 24ª.