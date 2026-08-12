Increíble robo fallido: chocaron con un auto de Didi y un ladrón terminó en el piso

La víctima denunció que cuatro tres desconocidos lo asaltaron a la madrugada. La policía recuperó el coche a sólo tres cuadras del lugar

La denuncia del robo a un chofer de Didi puso en marcha este miércoles un operativo con un final infrecuente en la zona norte de Rosario. Los delincuentes se llevaron el auto, pero chocaron y uno de ellos no pudo levantarse del suelo para continuar la huida antes de que lo atraparan.

El escape de la banda de maleantes fue muy breve. Los ladrones abandonaron el vehículo a tres cuadras de Sorrento y Donizetti , donde la víctima había acusado a un grupo de jóvenes menores de edad por el asalto registrado a la madrugada.

De acuerdo al primer reporte oficial, el único detenido no quiso identificarse cuando lo interceptaron . Sin embargo, el chofer lo reconoció como uno de los ladrones que lo habían abordado minutos antes en el enlace con la avenida Casiano Casas y el bulevar Rondeau.

El conductor que presta servicios con la aplicación de transporte no autorizada fue a pedirles ayuda a un grupo de policías a las 3.30 de la mañana. En ese momento les dijo que unos delincuentes le habían robado un Volkswagen Suran.

El chofer de Didi detalló que cuatro jóvenes lo amenazaron en avenida Sorrento y uno de ellos le apuntó con un arma de fuego. Ante esta situación, se bajó del vehículo y luego dio aviso de lo que había ocurrido.

>> Leer más: Asalto en zona sur: irrumpen en una casa, roban dinero, electrodomésticos y una moto

De acuerdo al relato de la víctima, la banda le arrebató el celular al conductor y escapó con el coche. No obstante, la huida fracasó rápidamente.

Fuentes oficiales confirmaron que los delincuentes chocaron contra una columna en el cruce de Donizetti y Artilleros, a unos 300 metros al sur de Sorrento. Después del patrullaje, los policías recuperaron el vehículo y pidieron asistencia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) para evaluar al sospechoso.

Mientras investigaban la denuncia de robo calificado, los agentes a cargo del operativo no pudieron recuperar el teléfono móvil. A su vez, advirtieron que el detenido ya había sido demorado durante un procedimiento anterior en Olivé y Corazzi, a unas siete cuadras del lugar.