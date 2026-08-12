Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Este miércoles 12 de agosto la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol en un espectáculo astronómico que durante algunas horas convertirá el día en noche

Un eclipse solar total ocurrirá este miércoles 12 de agosto y será uno de los principales fenómenos astronómicos del año. L a alineación de la Luna, el Sol y la Tierra permitirá que el satélite natural bloquee por completo la luz solar durante algunos minutos en una franja que atravesará regiones de Europa, el Atlántico Norte y Asia.

La mala noticia para los latinoamericanos es que Argentina y el resto de los países del continente quedarán fuera del recorrido de la sombra lunar , por lo que el fenómeno no podrá observarse a simple vista desde el país. Sin embargo, los aficionados podrán seguirlo mediante transmisiones en vivo de la Nasa y observatorios de instituciones científicas.

De acuerdo con los datos del Servicio de Hidrografía Naval, el eclipse comenzará a las 15.34 y finalizará a las 19.58, según el horario de Argentina, es decir, una duración aproximada de 4 horas y 24 minutos.

La fase de totalidad se desarrollará entre las 16.57 y las 18.33, aunque estos horarios corresponden al desarrollo general del fenómeno.

En el lugar exacto donde la sombra lunar alcance su máxima cobertura, la totalidad durará menos de dos minutos en la mayoría de las regiones. En sectores cercanos al eje central, podrá extenderse hasta aproximadamente dos minutos y medio.

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¿Desde dónde se verá?

La franja de totalidad recorrerá Groenlandia, Islandia, el Atlántico Norte, el norte de Rusia, el norte de España y una pequeña zona del noroeste de Portugal.

En esos puntos, la Luna cubrirá completamente el disco solar durante unos minutos y transformará temporalmente el día en una escena similar a la noche.

En otras regiones de Europa, América del Norte y el noroeste de África, el eclipse podrá observarse de forma parcial, con diferentes niveles de cobertura según la ubicación.

El recorrido comenzará sobre Groenlandia, continuará hacia Islandia y atravesará el Atlántico Norte. Luego alcanzará el norte de Rusia y avanzará hacia la península ibérica.

¿Qué es un eclipse solar total?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre nuestro planeta. Según la posición del observador, el satélite puede bloquear una parte o la totalidad del disco solar.

En un eclipse solar total, la Luna cubre completamente al Sol durante un período breve. La alineación genera una franja de totalidad sobre la superficie terrestre y permite observar la corona solar alrededor del satélite.

Este fenómeno astronómico del 12 de agosto genera especial expectativa en Europa. Según la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA, la última vez que el continente presenció un eclipse solar total fue en 1999.

Los eclipses solares ocurren entre dos y cinco veces por año en diferentes lugares del planeta. Sin embargo, los eclipses solares totales resultan mucho menos frecuentes para un punto determinado de la Tierra, ya que la franja de totalidad cubre una superficie relativamente pequeña.

Según los datos proporcionados, un eclipse solar total de características similares volverá a ocurrir el próximo año en Europa.