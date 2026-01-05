Temporada de premios: todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Este domingo se celebraron los Critics Choice Awards, los galardones que entrega la Asociación de Críticos de Estados Unidos, que reúne a más de 600 periodistas y profesionales de medios especializados en entretenimiento.
La ceremonia distinguió a las mejores producciones del cine y la televisión del año. La película argentina "Belén" no logó consagrarse como ganadora
La gala tuvo lugar en Los Ángeles, en el Barker Hangar de Santa Mónica, y estuvo conducida por la comediante Chelsea Handler. Allí se premiaron las mejores producciones cinematográficas y televisivas del año y se ofrecieron pistas clave sobre qué películas podrían perfilarse como candidatas a los Premios Oscar. Este panorama seguirá definiéndose el próximo domingo con la entrega de los Globos de Oro.
Entre los principales ganadores de la noche se destacó "Una batalla tras otra", el nuevo filme de Paul Thomas Anderson, que se consolidó como una de las grandes favoritas de la temporada al obtener los premios a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado. Este reconocimiento se suma a una sólida trayectoria: la película ya ganó el galardón a Mejor Película en los Premios Gotham y lidera las nominaciones a los Globos de Oro 2026, con un total de nueve candidaturas.
En el rubro televisivo, la serie británica "Adolescencia" fue otra de las grandes protagonistas de la ceremonia al obtener cuatro estatuillas. La producción disponible en Netflix, compuesta por cuatro episodios, rápidamente se ubicó entre los contenidos más vistos a nivel mundial y ya había sido reconocida en los Premios Emmy, donde obtuvo seis galardones. Asimismo, durante la ceremonia también fueron reconocidas otras producciones como "The Pitt" y "The Studio", dos de las series indiscutidas del 2025, en drama y comedia respectivamente.
Entre las nominadas se encontraba una película argentina, que llegaba con chances de quedarse con el premio a Mejor Película en Lengua Extranjera. Se trata de "Belén", el filme dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi, que además fue seleccionado como la película elegida para representar a la Argentina en la próxima edición de los Premios Oscar.
La actriz y directora estuvo presente en la ceremonia de los Critics Choice Awards. Sin embargo, el galardón en esta categoría fue otorgado a la producción brasileña "El agente secreto", favorita en la categoría para próximas entregas.
