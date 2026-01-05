La Capital | Zoom | Critics Choice Award

Temporada de premios: todos los ganadores de los Critics Choice Awards

La ceremonia distinguió a las mejores producciones del cine y la televisión del año. La película argentina "Belén" no logó consagrarse como ganadora

5 de enero 2026 · 09:51hs
El filme "Una batalla tras otra" fue uno de los grandes ganadores en la gala de los premios Critics Choice Awards

El filme “Una batalla tras otra” fue uno de los grandes ganadores en la gala de los premios Critics Choice Awards

Este domingo se celebraron los Critics Choice Awards, los galardones que entrega la Asociación de Críticos de Estados Unidos, que reúne a más de 600 periodistas y profesionales de medios especializados en entretenimiento.

La gala tuvo lugar en Los Ángeles, en el Barker Hangar de Santa Mónica, y estuvo conducida por la comediante Chelsea Handler. Allí se premiaron las mejores producciones cinematográficas y televisivas del año y se ofrecieron pistas clave sobre qué películas podrían perfilarse como candidatas a los Premios Oscar. Este panorama seguirá definiéndose el próximo domingo con la entrega de los Globos de Oro.

Entre los principales ganadores de la noche se destacó "Una batalla tras otra", el nuevo filme de Paul Thomas Anderson, que se consolidó como una de las grandes favoritas de la temporada al obtener los premios a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado. Este reconocimiento se suma a una sólida trayectoria: la película ya ganó el galardón a Mejor Película en los Premios Gotham y lidera las nominaciones a los Globos de Oro 2026, con un total de nueve candidaturas.

>> Leer más: Dónde ver "Una batalla tras otra", la película del año

Otra destacada fue la versión de "Frankenstein" de Guillermo del Toro, que arrasó en los rubros técnicos artísticos.

En el rubro televisivo, la serie británica "Adolescencia" fue otra de las grandes protagonistas de la ceremonia al obtener cuatro estatuillas. La producción disponible en Netflix, compuesta por cuatro episodios, rápidamente se ubicó entre los contenidos más vistos a nivel mundial y ya había sido reconocida en los Premios Emmy, donde obtuvo seis galardones. Asimismo, durante la ceremonia también fueron reconocidas otras producciones como "The Pitt" y "The Studio", dos de las series indiscutidas del 2025, en drama y comedia respectivamente.

>> Leer más: Qué son los "incel", el peligroso universo online que retrata la serie "Adolescencia"

Qué pasó con "Belén"

Entre las nominadas se encontraba una película argentina, que llegaba con chances de quedarse con el premio a Mejor Película en Lengua Extranjera. Se trata de "Belén", el filme dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi, que además fue seleccionado como la película elegida para representar a la Argentina en la próxima edición de los Premios Oscar.

La actriz y directora estuvo presente en la ceremonia de los Critics Choice Awards. Sin embargo, el galardón en esta categoría fue otorgado a la producción brasileña "El agente secreto", favorita en la categoría para próximas entregas.

>> Leer más: La película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, quedó en la lista corta para los Oscar 2026

Uno por uno, los ganadores de los Critics Choice Awards

Cine:

  • Mejor película: “Una batalla tras otra”
  • Mejor dirección: Paul Thomas Anderson – “Una batalla tras otra”
  • Mejor actor: Timothée Chalamet – “Marty Supreme”
  • Mejor actriz: Jessie Buckley – “Hamnet”
  • Mejor actor de reparto: Jacob Elordi – “Frankenstein”
  • Mejor actriz de reparto: Amy Madigan – “Weapons”
  • Mejor actor / actriz joven: Miles Caton – “Sinners”
  • Mejor casting y reparto: Francine Maisler – “Sinners”
  • Mejor guion original: Ryan Coogler – “Sinners”
  • Mejor guion adaptado: Paul Thomas Anderson – “Una batalla tras otra”
  • Mejor fotografía: Adolpho Veloso – “Train Dreams”
  • Mejor diseño de producción: “Frankenstein”
  • Mejor diseño de vestuario: “Frankenstein”
  • Mejor maquillaje y peluquería: “Frankenstein”
  • Mejores efectos visuales: “Avatar: Fire and Ash”
  • Mejor sonido: “F1”
  • Mejor diseño de escenas de acción: “Mission: Impossible – The Final Reckoning”
  • Mejor comedia: “The Naked Gun”
  • Mejor película de animación: “KPop Demon Hunters”
  • Mejor película internacional: “The Secret Agent”
  • Mejor canción original: “Golden” – “KPop Demon Hunters”
  • Mejor música: Ludwig Göransson – “Sinners”

Televisión:

  • Mejor serie de drama: “The Pitt”
  • Mejor actor en una serie de drama: Noah Wyle – “The Pitt”
  • Mejor actriz en una serie de drama: Rhea Seehorn – “Pluribus”
  • Mejor actor de reparto en una serie de drama: Tramell Tillman – “Severance”
  • Mejor actriz de reparto en una serie de drama: Katherine LaNasa – “The Pitt”
  • Mejor serie de comedia: “The Studio”
  • Mejor actor en una serie de comedia: Seth Rogen – “The Studio”
  • Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart – “Hacks”
  • Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Ike Barinholtz – “The Studio”
  • Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Janelle James – “Abbott Elementary”
  • Mejor serie limitada: “Adolescence”
  • Mejor actor en serie limitada o película para TV: Stephen Graham – “Adolescence”
  • Mejor actriz en serie limitada o película para TV: Sarah Snook – “All Her Fault”
  • Mejor actor de reparto en serie limitada o película para TV: Owen Cooper – “Adolescence”
  • Mejor actriz de reparto en serie limitada o película para TV: Erin Doherty – “Adolescence”
  • Mejor serie en lengua extranjera: “El juego del calamar”
  • Mejor serie animada: “South Park”
  • Mejor programa de entrevistas: “Jimmy Kimmel Live!”
  • Mejor especial de comedia: “SNL50: The Anniversary Special”
