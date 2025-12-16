La Capital | Zoom | Belén

La película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, quedó en la lista corta para los Oscar 2026

El film argentino ingresó a la shortlist de la Academia de Hollywood y quedó a un paso de competir como Mejor Película Internacional en los Oscar 2026

16 de diciembre 2025 · 18:16hs
Belén, la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, dio un paso decisivo rumbo a los premios Oscar 2026 al quedar incluida en la lista corta de la Academia de Hollywood. El logro coloca al film argentino entre las producciones con chances concretas de representar al país en la categoría Mejor Película Internacional, una de las más relevantes de la ceremonia.

La confirmación generó una reacción inmediata de celebración entre las protagonistas y el equipo. Fonzi compartió el afiche del film en sus redes sociales con un mensaje que sintetizó la emoción del momento: “¡Sí, sí, sí! Entramos a la lista corta de los Oscars. Griterío, qué emoción”, escribió, agradeciendo a Prime Video y a la productora Ternés Imaginarium. El posteo se llenó rápidamente de mensajes de colegas, amigos y referentes del cine argentino.

La alegría también se replicó puertas adentro del elenco. Camila Plaate, coprotagonista del film, publicó una captura de la lista oficial difundida por la Academia y un mensaje breve y contundente: “YA ESTAMOS”. En el grupo interno de WhatsApp, las actrices y parte del equipo celebraron el hito como un logro colectivo, después de un largo recorrido de trabajo y exposición internacional.

La notificación formal llegó por correo electrónico a la producción, enviada por la propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. En el mensaje se detalla que 15 películas avanzarán a la próxima ronda de votación en la categoría Mejor Película Internacional, de un total de 86 países que presentaron candidaturas. La lista definitiva de nominadas se conocerá el 22 de enero de 2026, cuando se anuncien los finalistas.

El recorrido de Belén

El impacto del ingreso de Belén a la shortlist trascendió las fronteras. Medios especializados del exterior destacaron el film como un drama judicial potente, basado en hechos reales, que expone un caso de violación de derechos humanos. La película retrata el encarcelamiento injusto de una mujer tras un aborto espontáneo y pone en escena un sistema judicial inflexible, un abordaje que, según remarcaron las críticas, interpela al espectador desde la indignación y la empatía.

El recorrido de Belén hacia los premios internacionales había comenzado meses atrás. El 24 de septiembre, la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de la Argentina anunció que el film había sido elegido para representar al país tanto en los Oscar 2026 como en los premios Goya. El anuncio fue realizado por Graciela Borges y dejó fuera de competencia a otras producciones nacionales como Homo Argentum, Algo nuevo, algo viejo, algo prestado y La mujer de la fila.

De qué se trata Belén

Este drama argentino está basado en una historia real que dio origen a un movimiento internacional. “Belén” narra el caso de Julieta, una mujer injustamente acusada de haber cometido un aborto ilegal. Se trata de una joven tucumana que había tenido un aborto espontáneo y ni siquiera sabía que estaba embarazada, pero que de todas maneras fue perseguida y condenada.

“Belén” también pone el foco sobre Soledad Deza (Dolores Fonzi), una valiente abogada que toma el caso para defender a Julieta y hacer justicia en nombre de todas las mujeres. En esta cinta se honra el trabajo del movimiento de mujeres, organizaciones humanitarias y la presión de la calle que se manifestaba en contra de una de las más grandes injusticias.

Este intenso drama judicial es sin duda una crítica a las injusticias del sistema y una celebración a la resiliencia y hermandad.

El caso real que inspiró la película

"Belén" fue el nombre con el que se conoció públicamente (para resguardar su identidad) a una joven tucumana que fue detenida en 2014, sospechada de haberse practicado un aborto (por entonces ilegal). La mujer había asistido en marzo de ese año al Hospital Avellaneda de la capital provincial, adonde quedó internada en la guardia con un cuadro de dolores estomacales. Sufrió una hemorragia y si bien el primer diagnóstico fue de "aborto espontáneo incompleto sin complicaciones", luego hubo denuncias en su contra y se abrió un arduo proceso judicial, que derivó en una condena a ocho años de prisión efectiva.

La joven recuperó la libertad el 18 de agosto de 2016 por un dictamen de la Corte Tucumana, que anuló la prisión preventiva que había dispuesto un tribunal penal por "homicidio agravado por el vínculo". Gracias a la intervención de la defensora Soledad Deza, y movimiento feminista que hizo del caso Belén una bandera nacional, en 2017 se logró la absolución definitiva de la joven.

Dolores Fonzi y un largo vínculo con la historia real de Belén

En 2016, el país se conmovía con la historia de la tucumana que, en palabras de su abogada Deza, “entró al hospital por un dolor de panza y salió presa”. Por su parte, Dolores Fonzi, no había quedado ajena a la causa y se había comprometido con el pedido de justicia.

En la gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano de 2016, Fonzi fue elegida como “Mejor actriz” por su desempeño en la película “La patota” de Santiago Mitre. Y justamente, en esa película, la actriz encarna a un personaje que sufre violencia de género.

Por eso, cuando subió al escenario a recibir su premio no solo aprovechó para agradecer, sino también para asentar su posición sobre la temática y el caso que protagonizaba la discusión mediática. “Quiero dedicarle el premio a las mujeres víctimas de violencia, víctimas de discriminación. Para que el Estado deje de oprimir nuestros derechos”, sostuvo Fonzi.

Pero el gran momento de la noche fue cuando la actriz pronunció: “Libertad para Belén, porque Belén somos todos y sin libertad no somos nada”, consigna que estampó en un cartel y que protagonizaba las luchas feministas de ese entonces. Según contó Fonzi, se había enterado de que Belén llevaba más de dos años presa gracias a Soledad Deza, que estaba militando la causa. Este es justamente el personaje que encarna la actriz en su película.

Dolores Fonzi en los Premios Platino del Cine Iberoamericano de 2016, pidiendo justicia por Belén

En el festival de cine de San Sebastián, Dolores Fonzi expresó su gratitud con la posibilidad de poder hacer esta película y recordó el momento en que la productora Leticia Cristi le propuso la dirección: “como venía de militar esa causa y después vino la ley del aborto en Argentina, era tan propio que me pareció un regalo”. Ahora, esa historia por la que se pronunció hace casi 10 años, tiene su reivindicación en el cine gracias a su trabajo de guion y cámara.

