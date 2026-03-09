La Capital | Información General | Nelson Castro

Nelson Castro en vivo desde Israel: vivió un ataque de misiles y debió ir a un refugio

El periodista especializado en coberturas de guerra estaba reportando desde Medio Oriente pero el sonido de las alarmas lo obligó a terminar la transmisión

9 de marzo 2026 · 12:18hs
Nelson Castro interrumpió una transmisión por las alertas de misiles

Nelson Castro interrumpió una transmisión por las alertas de misiles

El conflicto en Medio Oriente sigue escalando tras la reciente oleada de Irán con drones y misiles que cubrieron el cielo de Israel. El último bombardeo, que dejó como saldo un muerto y múltiples incendios en edificios, fue captado por Nelson Castro en un alarmante episodio que se registró en vivo y preocupó a los televidentes.

El ataque iraní fue aprobado por el ayatolá Mojtaba Khamenei, el nombrado nuevo líder supremo en reemplazo de su padre Alí Khamenei, a pesar de que el presidente Donald Trump exclamara públicamente que quería intervenir en la nueva designación. Sin embargo, quien apoyó esta determinación fue Vladimir Putin, quien le prometió un "apoyo inquebrantable" a Khamenei.

El presidente ruso afirmó su unión con el régimen iraní mediante un telegrama: "Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en las tareas difíciles que enfrenta". Además, agregó: "Confío en que continuará con honor la labor de su padre y que unirá al pueblo iraní durante estas duras pruebas".

El alarmante episodio de Nelson Castro en Israel

El periodista estaba transmitiendo en vivo cuando de repente empezaron a sonar las alarmas de misiles a lo largo de todo el país. Inmediatamente, el periodista interrumpió la cobertura y se dirigió al refugio que se encontraba en el sótano del edificio.

"Tenemos alarma, tenemos que dejar la transmisión", anunciaba Castro mientras se escuchaba fuertemente las sirenas de emergencia en Tel Aviv.

Mientras se dirigía al lugar seguro junto con los productores y camarógrafos, precisaba sus movimientos: "Tenemos que bajar diez pisos, está prohibido llevar cámaras, vamos a ver qué equipos llevamos. Estamos marchando al refugio, voy a dejar el micrófono y ver si puedo seguir transmitiendo con el celular".

Una vez que llegó al subsuelo, retomó la transmisión: "Fue una situación de alarma ante un proyectil que está llegando hacia Tel Aviv".

Por otro lado, compartió cómo los residentes del edificio reaccionaron ante el pedido de resguardo: "La gente está tratando de comunicarse con sus familiares, algunos tienen señal y otros no. Muchos estaban durmiendo".

Finalmente, el periodista se refirió al tenso momento que se vive en la región: "Más allá de lo que nosotros hablamos sobre la superioridad militar que tiene Israel, el daño sobre la población civil que produce Irán es importante. Imaginate pasar la noche así".

