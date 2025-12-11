Estrenos de cine en Rosario: la nueva de un ganador del Oscar, romance internacional y terror navideño

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 11 de diciembre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Emma Stone protagoniza "Bugnoia", la nueva película de Yorgos Lanthimos ya disponible en las salas de cine

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

El ganador del Oscar Yorgos Lanthimos vuelve con una historia propia de su estilo: ciencia ficción, oscuridad y comedia. Al igual que en sus películas anteriores "Pobres criaturas", "La favorita" y "Kinds of Kindness", “Bugonia” cuenta con Emma Stone en el papel protagónico y su reparto se completa con Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias, y Alicia Silverstone. Con guion de Will Tracy, se trata de una reversión de la película surcoreana “Save The Green Planet!” (2003).

La historia comienza cuando dos jóvenes obsesionados con las teorías conspirativas secuestran a la poderosa directora ejecutiva de una gran empresa, convencidos de que es una alienígena que pretende destruir el planeta Tierra.

“Dreams: sueños” - Estados Unidos. 98 minutos.

Michel Franco dirige este drama romántico que llega a la cartelera desde Estados Unidos. La historia de “Dreams” propone reflexiones en torno a las clases, los límites geográficos, las desigualdades, los prejuicios y las ambiciones.

Fernando (Isaac Hernández), un joven bailarín mexicano deja todo atrás para perseguir sus sueños, confiando en la ayuda de su amante Jennifer (Jessica Chastain), una heredera estadounidense que se desenvuelve como filántropa. La entrada de Fernando en el mundo de Jennifer altera el orden cotidiano y desata conflictos, tensiones y preguntas.

“Noche de paz, noche de horror” - Canadá. 95 minutos.

El terror no podía faltar y en este caso llega en concordancia con la temporada festiva. En “Noche de paz, noche de horror” el director Mike P. Nelson trae una historia en la que Papá Noel no es tan bueno. Se trata de una nueva remake del clásico homónimo de 1984, que tuvo una primera reversión en 2012.

La historia gira en torno a Billy, un niño huérfano que cuando era chico presenció el asesinato de sus padres en manos de un hombre disfrazado de Papá Noel. Años más tarde, ese trauma lo obsesiona hasta llevarlo a ser él mismo quien se disfraza de Papá Noel para ajusticiar a quienes fueron “malos”.

Reestrenos

“Kiki entregas a domicilio” - Japón. 103 minutos.

En el marco del reestreno de diversas obras de Studio Ghibli, “Kiki entregas a domicilio” (1989) vuelve a la pantalla grande. Dirigida por Hayao Miyazaki, la historia atraviesa temáticas como el crecimiento, la búsqueda de un camino propio y la confianza en uno mismo.

La gran protagonista es Kiki, una joven bruja que al cumplir 13 años deja su hogar para entrenarse y encontrar su lugar en el mundo. Acompañada por su gato parlante Jiji, se instala en una ciudad costera y comienza un servicio de entregas voladoras.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 4 de diciembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de noviembre

"Five nights at Freddy's 2": (Terror) Cuando Abby, la hermana de Mike, se escapa para reencontrarse con sus amigos animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, se desencadena una serie de eventos que revelan secretos oscuros sobre el verdadero origen de Freddy's.

(Terror) Cuando Abby, la hermana de Mike, se escapa para reencontrarse con sus amigos animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, se desencadena una serie de eventos que revelan secretos oscuros sobre el verdadero origen de Freddy's. “Zootopia 2”: (Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

(Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales. “Wicked por siempre”: (Aventuras) Demonizada como la Malvada Bruja del Oeste, Elphaba vive exiliada en el bosque de Oz, mientras que Glinda reside en el palacio de Ciudad Esmeralda, disfrutando de la fama y la popularidad. Cuando una turba furiosa se alza contra la Malvada Bruja, deberá reunirse con Glinda para transformarse a sí misma y a todo Oz para siempre.

(Aventuras) Demonizada como la Malvada Bruja del Oeste, Elphaba vive exiliada en el bosque de Oz, mientras que Glinda reside en el palacio de Ciudad Esmeralda, disfrutando de la fama y la popularidad. Cuando una turba furiosa se alza contra la Malvada Bruja, deberá reunirse con Glinda para transformarse a sí misma y a todo Oz para siempre. “Jujutsu Kaisen: ejecución”: (Aventuras) Yuji Itadori, acompañado de sus compañeros de clase y otros hechiceros jujutsu de alto nivel, se adentra en un enfrentamiento sin precedentes contra maldiciones: el Incidente de Shibuya.

(Aventuras) Yuji Itadori, acompañado de sus compañeros de clase y otros hechiceros jujutsu de alto nivel, se adentra en un enfrentamiento sin precedentes contra maldiciones: el Incidente de Shibuya. "Nada es lo que parece 3": (Suspenso) Los Cuatro Jinetes están de regreso pero no vienen solos: una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel.

(Suspenso) Los Cuatro Jinetes están de regreso pero no vienen solos: una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. "Mátate, amor": (Drama) En un rincón olvidado, en medio del campo, una escritora y madre primeriza lucha contra sus demonios. Su comportamiento cada vez más errático refleja su crisis y sus pulsiones de deseo y violencia. Su pareja, por su parte, empieza a asustarse ante la situación.

(Drama) En un rincón olvidado, en medio del campo, una escritora y madre primeriza lucha contra sus demonios. Su comportamiento cada vez más errático refleja su crisis y sus pulsiones de deseo y violencia. Su pareja, por su parte, empieza a asustarse ante la situación. “Depredador: tierras salvajes”: (Acción) Ambientada en un futuro distante, la trama sigue a un joven depredador desterrado de su clan que encuentra una aliada inesperada en Thia. Juntos, emprenden un viaje lleno de peligros en busca de un oponente digno.

(Acción) Ambientada en un futuro distante, la trama sigue a un joven depredador desterrado de su clan que encuentra una aliada inesperada en Thia. Juntos, emprenden un viaje lleno de peligros en busca de un oponente digno. “Paw Patrol: especial de Navidad”: (Aventuras) Cuando Papá Noel se enferma, la Navidad se cancela en Bahía Aventura y el alcalde Humdinger va al Polo Norte para llevarse todos los regalos para él. Por su parte, la patrulla canina liderada por Rubble tendrá que sacrificarse para salvar la Navidad.

Estrenos más antiguos en cartelera

“Teléfono negro 2”

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

