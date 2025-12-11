Las figuritas del Mundial 2026 tienen fecha de llegada a Rosario: ¿cuánto costarán?

La Cámara de Kiosqueros ya se contactó con la empresa que lanzará el álbum tras el furor que generó en 2022 con la conquista argentina en Qatar

Después del sorteo de los grupos, el interés por el Mundial 2026 dio un salto significativo y el tema se metió en la agenda comercial rápidamente con el álbum de figuritas del torneo. La Cámara de Kiosqueros de Rosario ya tiene un precio estimado y sus referentes esperan que la distribución empiece al final del primer trimestre.

La colección es uno de los rituales más populares que se renuevan cada cuatro años entre amantes del fútbol. El fenómeno se potenció como nunca en 2022, cuando Argentina ganó la copa en Qatar y le dio un envión extraordinario, tanto a la compra en los negocios como al intercambio para reunir todas las tarjetas adhesivas del certamen.

El presidente de la cámara local, Marcos Difilippo , recordó que la entidad llegó a establecer un vínculo directo con Panini , la firma encargada del diseño y la conexión se reactivó con la mira puesta en el próximo torneo. "Veinte días atrás tuvimos la primera comunicación", precisó este jueves a través de La Red Rosario .

El referente de los kiosqueros rosarinos estimó que un paquete de figuritas puede llegar a valer entre 700 y 800 pesos para los comerciantes . Así presentó el primer cálculo de acuerdo a la evolución de los precios de distribución en los últimos años. A ese monto habrá que sumarle la ganancia para los vendedores para obtener el monto final.

albun figuritas

Difilippo apuntó que cada sobre del Mundial 2022 se ofrecía a $ 150 en los negocios de la ciudad. El nuevo costo recién quedará determinado cuando empiecen a llegar las primeras ofertas de lanzamiento, más cerca del inicio del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

>> Leer más: Argentinos preparan la visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

El titular de la cámara señaló que el acuerdo comercial para la última edición del álbum oficial sentó un buen precedente. "Llegamos a tener una relación institucional con el fabricante", remarcó.

figuritasfiguriteros01.jpg La intervención del Gobierno nacional por la falta de figuritas dejó atónitos a sectores más desvalidos y empobrecidos de la sociedad. Facebook / Intercambio de Figuritas Panini Mundial Qatar 2022 ROSARIO Argentina

A seis meses del inicio del próximo mundial, los negocios rosarinos dieron el primer paso para repetir el plan de ventas en 2026. En relación al contacto reciente con Panini, el referente local indicó: "Ellos estaban a disposición para que nosotros nuevamente podamos adquirir las figuritas, los álbumes y así poder abastecer a los kioscos en la ciudad".

¿Cuándo llegará el álbum del Mundial 2026 a Rosario?

Difilippo se mostró optimista en cuanto a la posibilidad de cerrar el acuerdo con la empresa para adquirir directamente los productos. "Vamos a estar esperando hasta marzo o abril del año que viene, cuando empiecen a llegar las primeras ofertas", indicó en cuanto a la negociación.

El presidente de la Cámara de Kiosqueros consideró que la respuesta inicial de Panini fue positiva: "En primera medida, parecería que no va a haber problemas". Así se abrió el camino para captar la enorme demanda que suele generar la colección del torneo de fútbol más importante del planeta.

En el marco del certamen anterior, los comerciantes pagaban 110 pesos por cada paquete y luego lo vendían a 150. Si se mantiene la diferencia proporcional y se confirma el costo tentativo, los sobrecitos llegarán al mostrador con un piso de $ 950 antes del Mundial.