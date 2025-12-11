La Capital | Ovación | figuritas

Las figuritas del Mundial 2026 tienen fecha de llegada a Rosario: ¿cuánto costarán?

La Cámara de Kiosqueros ya se contactó con la empresa que lanzará el álbum tras el furor que generó en 2022 con la conquista argentina en Qatar

11 de diciembre 2025 · 11:53hs
Las figuritas son una pasión que no distingue edad.

Las figuritas son una pasión que no distingue edad.

Después del sorteo de los grupos, el interés por el Mundial 2026 dio un salto significativo y el tema se metió en la agenda comercial rápidamente con el álbum de figuritas del torneo. La Cámara de Kiosqueros de Rosario ya tiene un precio estimado y sus referentes esperan que la distribución empiece al final del primer trimestre.

La colección es uno de los rituales más populares que se renuevan cada cuatro años entre amantes del fútbol. El fenómeno se potenció como nunca en 2022, cuando Argentina ganó la copa en Qatar y le dio un envión extraordinario, tanto a la compra en los negocios como al intercambio para reunir todas las tarjetas adhesivas del certamen.

El presidente de la cámara local, Marcos Difilippo, recordó que la entidad llegó a establecer un vínculo directo con Panini, la firma encargada del diseño y la conexión se reactivó con la mira puesta en el próximo torneo. "Veinte días atrás tuvimos la primera comunicación", precisó este jueves a través de La Red Rosario.

¿Cuánto costarán las figuritas del Mundial 2026?

El referente de los kiosqueros rosarinos estimó que un paquete de figuritas puede llegar a valer entre 700 y 800 pesos para los comerciantes. Así presentó el primer cálculo de acuerdo a la evolución de los precios de distribución en los últimos años. A ese monto habrá que sumarle la ganancia para los vendedores para obtener el monto final.

albun figuritas

Difilippo apuntó que cada sobre del Mundial 2022 se ofrecía a $ 150 en los negocios de la ciudad. El nuevo costo recién quedará determinado cuando empiecen a llegar las primeras ofertas de lanzamiento, más cerca del inicio del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

>> Leer más: Argentinos preparan la visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

El titular de la cámara señaló que el acuerdo comercial para la última edición del álbum oficial sentó un buen precedente. "Llegamos a tener una relación institucional con el fabricante", remarcó.

figuritasfiguriteros01.jpg
La intervención del Gobierno nacional por la falta de figuritas dejó atónitos a sectores más desvalidos y empobrecidos de la sociedad.

La intervención del Gobierno nacional por la falta de figuritas dejó atónitos a sectores más desvalidos y empobrecidos de la sociedad.

A seis meses del inicio del próximo mundial, los negocios rosarinos dieron el primer paso para repetir el plan de ventas en 2026. En relación al contacto reciente con Panini, el referente local indicó: "Ellos estaban a disposición para que nosotros nuevamente podamos adquirir las figuritas, los álbumes y así poder abastecer a los kioscos en la ciudad".

¿Cuándo llegará el álbum del Mundial 2026 a Rosario?

Difilippo se mostró optimista en cuanto a la posibilidad de cerrar el acuerdo con la empresa para adquirir directamente los productos. "Vamos a estar esperando hasta marzo o abril del año que viene, cuando empiecen a llegar las primeras ofertas", indicó en cuanto a la negociación.

El presidente de la Cámara de Kiosqueros consideró que la respuesta inicial de Panini fue positiva: "En primera medida, parecería que no va a haber problemas". Así se abrió el camino para captar la enorme demanda que suele generar la colección del torneo de fútbol más importante del planeta.

En el marco del certamen anterior, los comerciantes pagaban 110 pesos por cada paquete y luego lo vendían a 150. Si se mantiene la diferencia proporcional y se confirma el costo tentativo, los sobrecitos llegarán al mostrador con un piso de $ 950 antes del Mundial.

Noticias relacionadas
La pasión del clásico rosarino volverá a tener el epicentro en el Coloso en el próximo torneo Apertura.

Central o Newell's: qué equipo tiene la zona más complicada en los torneos en 2026

Marcelo Turcato, presidente de la Asociación Rosarina de Básquet, se expresó sobre los últimos acontecimientos.

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Erik Miloc, el “Acorazado”, está invicto: hizo 10 peleas de boxeo y las ganó a todas, nueve de ellas por nocaut. “Venía esperando esta posibilidad”, dijo antes de la pelea contra el cordobés García.

Boxeo: una pelea de alto voltaje con dos noqueadores de pura raza

Ceca Tenis mostró solidez y carácter, imponiéndose 3-0 sobre Remeros Alberdi, en una final vibrante que mantuvo en suspenso a todo el público presente.

Interclubes de primera: Ceca Tenis se consagró campeón en una final muy reñida

Ver comentarios

Las más leídas

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Lo último

Las figuritas del Mundial 2026 tienen fecha de llegada a Rosario: ¿cuánto costarán?

Las figuritas del Mundial 2026 tienen fecha de llegada a Rosario: ¿cuánto costarán?

La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarilla para este jueves

La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarilla para este jueves

Nueva salida en MasterChef Celebrity: quién fue el último participante eliminado del reality

Nueva salida en "MasterChef Celebrity": quién fue el último participante eliminado del reality

La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarilla para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó el aviso oficial cerca del mediodía y el tiempo volvió a empeorar repentinamente, al igual que la tarde anterior

La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarilla para este jueves
Las figuritas del Mundial 2026 tienen fecha de llegada a Rosario: ¿cuánto costarán?
Ovación

Las figuritas del Mundial 2026 tienen fecha de llegada a Rosario: ¿cuánto costarán?

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días
Policiales

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista
La Ciudad

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Mesa navideña: cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para pasar las fiestas

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Mesa navideña: cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para pasar las fiestas

Milei firmó el proyecto de reforma laboral: ¿qué propone la nueva ley?
Política

Milei firmó el proyecto de reforma laboral: ¿qué propone la nueva ley?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Central se fue de vacaciones, pero jugadores y DT no se despidieron en una cancha

Central se fue de vacaciones, pero jugadores y DT no se despidieron en una cancha

Ovación
Roña Castro: No entrenaba, fui un superdotado; al día le ponía toldo para que fuera de noche

Por Luis Castro
Ovación

Roña Castro: "No entrenaba, fui un superdotado; al día le ponía toldo para que fuera de noche"

Roña Castro: No entrenaba, fui un superdotado; al día le ponía toldo para que fuera de noche

Roña Castro: "No entrenaba, fui un superdotado; al día le ponía toldo para que fuera de noche"

Central o Newells: qué equipo tiene la zona más complicada en los torneos en 2026

Central o Newell's: qué equipo tiene la zona más complicada en los torneos en 2026

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Policiales
Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años
POLICIALES

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

La Ciudad
La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarilla para este jueves
La Ciudad

La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarilla para este jueves

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Cinco rosarinos corrieron 84 kilómetros en 48 horas por la ciudad para desafiar los límites humanos

Cinco rosarinos corrieron 84 kilómetros en 48 horas por la ciudad "para desafiar los límites humanos"

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda
Información General

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria
Política

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026
Política

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Sin DT, ya tiene agenda: Newells conoce a su primer rival de Copa Argentina
Ovación

Sin DT, ya tiene agenda: Newell's conoce a su primer rival de Copa Argentina

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario
Información General

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Por Juan Iturrez
Ovación

Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta
La ciudad

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Se postergó la llegada al Senado del proyecto de reforma laboral
Política

Se postergó la llegada al Senado del proyecto de reforma laboral

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el marketing educativo
La Ciudad

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"

Milei suspendió sus actividades en Oslo y regresa a Argentina
Política

Milei suspendió sus actividades en Oslo y regresa a Argentina

Confirman más de 50 contagios en bebés por un brote de botulismo en EEUU
Información General

Confirman más de 50 contagios en bebés por un brote de botulismo en EEUU

Cinco países boicotearán el festival Eurovisión por la participación de Israel
Información General

Cinco países boicotearán el festival Eurovisión por la participación de Israel

Rescataron a excursionista atrapado en arenas movedizas en Utah
Información General

Rescataron a excursionista atrapado en arenas movedizas en Utah

Acindar: consenso para extender a 2026 el actual sistema de suspensiones
Economía

Acindar: consenso para extender a 2026 el actual sistema de suspensiones

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
LA CIUDAD

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas