Feministas de todo el país advierten sobre el avance de políticas que vulneran derechos

En un comunicado que lleva las firmas de Dora Barrrancos, Mabel Busaniche, Mabel Gabarra y Susana Chiarotti, entre otras, cuestionaron la gestión de Milei

11 de diciembre 2025 · 10:45hs
Un colectivo de feministas cuestionó las políticas del gobierno nacional.

Francisco Guillén

Un colectivo de feministas cuestionó las políticas del gobierno nacional.

La Colectiva Feminista Federal manifestó su “profunda preocupación ante el avance de políticas gubernamentales que vulneran derechos, profundizan desigualdades y erosionan principios democráticos esenciales”. El comunicado se distribuyó en consonancia con un nuevo aniversario del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y lleva las firmas de Dora Barrancos, así como de las santafesinas Mabel Busaniche, Mabel Gabarra y Susana Chiarotti, entre muchas otras activistas feministas de todo el país.

La colectiva feminista manifestó la necesidad de “construir un futuro digno, sostenible y en paz para el mundo” y consideraron que desde el inicio de la gestión de Javier Milei se ha producido una "destrucción de políticas públicas largamente consensuadas, al abandono de derechos fundamentales, al aumento de la pobreza extrema y la represión hacia los sectores más vulnerables, en particular, personas mayores, personas con discapacidad y familias en situación de emergencia”.

Además, advirtieron sobre el desmantelamiento de “avances en ciencia, tecnología y protección ambiental”, pero también “el quiebre de consensos históricos en política exterior”.

Vulneración de derechos

Para las integrantes de la colectiva, “las posiciones adoptadas por el presidente Milei contradicen al derecho internacional y carecen del aval del pueblo argentino”.

Por eso, destacan que, “como feministas y protagonistas de luchas emancipadoras, defendemos una ética de la vida, sostenida en la igualdad, la justicia, los cuidados y la libertad. No permitiremos retrocesos en derechos conquistados ni ataques a nuestras agendas históricas: participación política democrática, derechos sexuales y reproductivos, igualdad salarial, erradicación de violencias y reconocimiento de los cuidados”.

Y convocan “a la sociedad, a las instituciones y a la dirigencia política a trabajar colectivamente para frenar la erosión del Estado de derecho, defender la democracia, erradicar la pobreza y proteger la soberanía nacional”.

El comunicado lleva las firmas de Dora Barrancos, Nina Brugo Marco, Mabel Busaniche, Susana Chiarotti, Alejandra Domínguez, Norma Durango, María Cristina Ercoli, Ana Falú, Virginia Franganillo, Mabel Gabarra, Susana Gamba, Ana González, Liliana Hendel, María José Lubertino, Diana Maffìa, Juliana Marino, Nelly Minyersky, Maria Elena Naddeo, Lucrecia Oller, Marita Perceval, Martha Rosenberg, Norma Sanchis, Susana Sanz, Adriana Vaghi y María Elena Barbagelata, entre otras.

Los rosarinos pasaron por sitios emblemáticos de la ciudad.

Cinco rosarinos corrieron 84 kilómetros en 48 horas por la ciudad "para desafiar los límites humanos"

Los empleados de la Justicia Federal comienzan este jueves un paro por 36 horas que extenderá mañana.

Paro nacional en la Justicia Federal: cómo impactará la medida de fuerza en Rosario

Los exágonos ayudan, pero celíacos y diabéticos han tenido que aprender a conocer el significado de la información nutricional.

Mesa navideña: cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para pasar las fiestas

La iniciativa presentada en el Concejo Municipal quiere eliminar los permisos de estacionamiento para funcionarios.

Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarilla para este jueves

Nueva salida en "MasterChef Celebrity": quién fue el último participante eliminado del reality

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó el aviso oficial cerca del mediodía y el tiempo volvió a empeorar repentinamente, al igual que la tarde anterior

Mesa navideña: cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para pasar las fiestas

Central se fue de vacaciones, pero jugadores y DT no se despidieron en una cancha

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta
Se postergó la llegada al Senado del proyecto de reforma laboral
José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"
Milei suspendió sus actividades en Oslo y regresa a Argentina
Confirman más de 50 contagios en bebés por un brote de botulismo en EEUU
Cinco países boicotearán el festival Eurovisión por la participación de Israel
Rescataron a excursionista atrapado en arenas movedizas en Utah
Acindar: consenso para extender a 2026 el actual sistema de suspensiones
Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
