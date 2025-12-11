Feministas de todo el país advierten sobre el avance de políticas que vulneran derechos

En un comunicado que lleva las firmas de Dora Barrrancos, Mabel Busaniche, Mabel Gabarra y Susana Chiarotti, entre otras, cuestionaron la gestión de Milei

La Colectiva Feminista Federal manifestó su “profunda preocupación ante el avance de políticas gubernamentales que vulneran derechos, profundizan desigualdades y erosionan principios democráticos esenciales ”. El comunicado se distribuyó en consonancia con un nuevo aniversario del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y lleva las firmas de Dora Barrancos, así como de las santafesinas Mabel Busaniche, Mabel Gabarra y Susana Chiarotti, entre muchas otras activistas feministas de todo el país.

La colectiva feminista manifestó la necesidad de “ construir un futuro digno, sostenible y en paz para el mundo ” y consideraron que desde el inicio de la gestión de Javier Milei se ha producido una " destrucción de políticas públicas largamente consensuadas, al abandono de derechos fundamentales, al aumento de la pobreza extrema y la represión hacia los sectores más vulnerables, en particular, personas mayores, personas con discapacidad y familias en situación de emergencia”.

Además, advirtieron sobre el desmantelamiento de “avances en ciencia, tecnología y protección ambiental ”, pero también “el quiebre de consensos históricos en política exterior”.

Para las integrantes de la colectiva, “las posiciones adoptadas por el presidente Milei contradicen al derecho internacional y carecen del aval del pueblo argentino ”.

Por eso, destacan que, “como feministas y protagonistas de luchas emancipadoras, defendemos una ética de la vida, sostenida en la igualdad, la justicia, los cuidados y la libertad. No permitiremos retrocesos en derechos conquistados ni ataques a nuestras agendas históricas: participación política democrática, derechos sexuales y reproductivos, igualdad salarial, erradicación de violencias y reconocimiento de los cuidados”.

Y convocan “a la sociedad, a las instituciones y a la dirigencia política a trabajar colectivamente para frenar la erosión del Estado de derecho, defender la democracia, erradicar la pobreza y proteger la soberanía nacional”.

El comunicado lleva las firmas de Dora Barrancos, Nina Brugo Marco, Mabel Busaniche, Susana Chiarotti, Alejandra Domínguez, Norma Durango, María Cristina Ercoli, Ana Falú, Virginia Franganillo, Mabel Gabarra, Susana Gamba, Ana González, Liliana Hendel, María José Lubertino, Diana Maffìa, Juliana Marino, Nelly Minyersky, Maria Elena Naddeo, Lucrecia Oller, Marita Perceval, Martha Rosenberg, Norma Sanchis, Susana Sanz, Adriana Vaghi y María Elena Barbagelata, entre otras.