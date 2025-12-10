Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

El Ruaga abrió la inscripción de postulantes hasta el 20 de diciembre. Aún quedan 137 convocatorias públicas que incluyen adolescentes

El balance anual del funcionamiento del sistema de adopción en Santa Fe arrojó un resultado positivo en relación a uno de los problemas principales a nivel nacional. Fuentes oficiales confirmaron este miércoles un aumento de la cantidad de niños y niñas mayores de 8 años que consiguieron un nuevo hogar a través de la inscripción de postulantes.

Referentes del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga) confirmaron un cambio favorable en la respuesta a las convocatorias públicas permanentes que van más allá del interés predominante por incorporar a bebés, nenes o nenas de corta edad a las familias . De hecho, en 2024 prácticamente no hubo procesos de vinculación con adolescentes o chicos fuera de esa franja etaria.

La directora del organismo, Adriana Bonelli , confirmó que entre enero y noviembre se iniciaron más de 100 trámites de adopción en la provincia. Dentro de esa lista, 22 casos corresponden a personas mayores de 8 años , una cifra que representa alrededor del 17 por ciento del total de expedientes.

Según explicó la funcionaria, la respuesta de los aspirantes fue "mucho mejor en relación a las edades de los niños, niñas y adolescentes" si se comparan los datos parciales de 2025 con los del período anterior. Asimismo anunció una nueva apertura de inscripciones hasta el 20 de diciembre para fortalecer la red de búsqueda en todo el territorio santafesino.

El Ruaga ya recibió postulaciones en dos etapas anteriores del año y el trámite de las próximas solicitudes concluirá entre marzo y abril. "Estamos al día con las evaluaciones e incorporaciones", subrayó su titular.

Bonelli confirmó que el registro es eficaz a la hora de ayudar a niños y niñas sin familia, aunque tiene un sesgo marcado por el interés de los aspirantes: "El año pasado tuvimos cerca de 110 vinculaciones, pero casi ninguna con niños mayores de 8 años". La historia de 2025 fue diferente y el balance parcial se convirtió en una señal positiva en torno al funcionamiento del sistema articulado con los juzgados de familia.

Mientras tanto, Santa Fe mantiene abierta 137 convocatorias públicas para adoptar en la franja etaria superior. Se trata de niños y niñas que tienen entre 9 y 17 años. El trámite está disponible en forma permanente, incluyendo a aspirantes de otras provincias, de modo que la cantidad es variable entre procesos de vinculación iniciados y nuevos llamados.

¿Cómo inscribirse para adoptar en Santa Fe?

La última inscripción al Ruaga se abrió desde el 10 de diciembre hasta el sábado 20 de diciembre. La solicitud es gratuita y se realiza a través de internet con una serie de documentos. En ningún caso es precisa la intervención de un abogado.

En primer lugar, cada persona interesada debe enviar el Formulario F1 por correo electrónico. Después recibirá una confirmación por la misma vía, junto con la fecha y modalidad de los talleres informativos obligatorios.

Después de los encuentros preparatorios, el Ruaga pide el Formulario F2. En esta instancia también hay que presentar los siguientes documentos:

Fotocopia de DNI y el original para verificación

Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Certificado de Antecedentes Penales

Copias certificadas de actas de nacimiento de los hijos

Para acreditar el estado civil, según la situación de cada persona, se debe presentar alguno de estos documentos:

Copia certificada del acta de matrimonio

Copia certificada del acta de defunción del cónyuge

Sentencia de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento o desaparición forzada

Sentencia de incapacidad o capacidad restringida del cónyuge/conviviente

Acta de inscripción de unión convivencial

Documentación que acredite unión convivencial

Documentación que pruebe la separación de hecho

En el caso de aspirantes extranjeros, es preciso demostrar residencia en el país por más de cinco años. También se establece una edad mínima de 25 años, salvo que el cónyuge o conviviente cumpla con este requisito.

¿Cómo comunicarse con el Ruaga?

El Ruaga cuenta con la línea de atención telefónica 342-6-400454. El servicio funciona de lunes a viernes entre las 8 y las 13. También es posible contactarse con las autoridades a través de las siguientes direcciones de correo electrónico:

En cuanto a la etapa posterior al envío del primer formulario, las autoridades recordaron que es indispensable participar del encuentro informativo virtual con profesionales del registro y otros aspirantes. Las reuniones se realizarán el 26 de diciembre con residentes de la zona de la capital provincial, mientras que el 29 de diciembre se realizará la misma actividad en jurisdicción de Rosario.

Finalmente, el Ruaga cuenta con oficinas en las siguientes direcciones: