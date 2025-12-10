La Capital | La Ciudad | adopción

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

El Ruaga abrió la inscripción de postulantes hasta el 20 de diciembre. Aún quedan 137 convocatorias públicas que incluyen adolescentes

10 de diciembre 2025 · 11:30hs
Creció la adopción de niños grandes en Santa Fe

Creció la adopción de niños grandes en Santa Fe

El balance anual del funcionamiento del sistema de adopción en Santa Fe arrojó un resultado positivo en relación a uno de los problemas principales a nivel nacional. Fuentes oficiales confirmaron este miércoles un aumento de la cantidad de niños y niñas mayores de 8 años que consiguieron un nuevo hogar a través de la inscripción de postulantes.

Referentes del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga) confirmaron un cambio favorable en la respuesta a las convocatorias públicas permanentes que van más allá del interés predominante por incorporar a bebés, nenes o nenas de corta edad a las familias. De hecho, en 2024 prácticamente no hubo procesos de vinculación con adolescentes o chicos fuera de esa franja etaria.

La directora del organismo, Adriana Bonelli, confirmó que entre enero y noviembre se iniciaron más de 100 trámites de adopción en la provincia. Dentro de esa lista, 22 casos corresponden a personas mayores de 8 años, una cifra que representa alrededor del 17 por ciento del total de expedientes.

Un cambio a favor de la adopción

Según explicó la funcionaria, la respuesta de los aspirantes fue "mucho mejor en relación a las edades de los niños, niñas y adolescentes" si se comparan los datos parciales de 2025 con los del período anterior. Asimismo anunció una nueva apertura de inscripciones hasta el 20 de diciembre para fortalecer la red de búsqueda en todo el territorio santafesino.

El Ruaga ya recibió postulaciones en dos etapas anteriores del año y el trámite de las próximas solicitudes concluirá entre marzo y abril. "Estamos al día con las evaluaciones e incorporaciones", subrayó su titular.

>> Leer más: En la provincia de Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

Bonelli confirmó que el registro es eficaz a la hora de ayudar a niños y niñas sin familia, aunque tiene un sesgo marcado por el interés de los aspirantes: "El año pasado tuvimos cerca de 110 vinculaciones, pero casi ninguna con niños mayores de 8 años". La historia de 2025 fue diferente y el balance parcial se convirtió en una señal positiva en torno al funcionamiento del sistema articulado con los juzgados de familia.

Mientras tanto, Santa Fe mantiene abierta 137 convocatorias públicas para adoptar en la franja etaria superior. Se trata de niños y niñas que tienen entre 9 y 17 años. El trámite está disponible en forma permanente, incluyendo a aspirantes de otras provincias, de modo que la cantidad es variable entre procesos de vinculación iniciados y nuevos llamados.

¿Cómo inscribirse para adoptar en Santa Fe?

La última inscripción al Ruaga se abrió desde el 10 de diciembre hasta el sábado 20 de diciembre. La solicitud es gratuita y se realiza a través de internet con una serie de documentos. En ningún caso es precisa la intervención de un abogado.

En primer lugar, cada persona interesada debe enviar el Formulario F1 por correo electrónico. Después recibirá una confirmación por la misma vía, junto con la fecha y modalidad de los talleres informativos obligatorios.

Después de los encuentros preparatorios, el Ruaga pide el Formulario F2. En esta instancia también hay que presentar los siguientes documentos:

  • Fotocopia de DNI y el original para verificación
  • Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
  • Certificado de Antecedentes Penales
  • Copias certificadas de actas de nacimiento de los hijos

Para acreditar el estado civil, según la situación de cada persona, se debe presentar alguno de estos documentos:

  • Copia certificada del acta de matrimonio
  • Copia certificada del acta de defunción del cónyuge
  • Sentencia de declaración de ausencia con presunción de fallecimiento o desaparición forzada
  • Sentencia de incapacidad o capacidad restringida del cónyuge/conviviente
  • Acta de inscripción de unión convivencial
  • Documentación que acredite unión convivencial
  • Documentación que pruebe la separación de hecho

En el caso de aspirantes extranjeros, es preciso demostrar residencia en el país por más de cinco años. También se establece una edad mínima de 25 años, salvo que el cónyuge o conviviente cumpla con este requisito.

¿Cómo comunicarse con el Ruaga?

El Ruaga cuenta con la línea de atención telefónica 342-6-400454. El servicio funciona de lunes a viernes entre las 8 y las 13. También es posible contactarse con las autoridades a través de las siguientes direcciones de correo electrónico:

>> Leer más: Adopción en Santa Fe: abrió la inscripción y ya son 114 los chicos que esperan una familia

En cuanto a la etapa posterior al envío del primer formulario, las autoridades recordaron que es indispensable participar del encuentro informativo virtual con profesionales del registro y otros aspirantes. Las reuniones se realizarán el 26 de diciembre con residentes de la zona de la capital provincial, mientras que el 29 de diciembre se realizará la misma actividad en jurisdicción de Rosario.

Finalmente, el Ruaga cuenta con oficinas en las siguientes direcciones:

  • Rosario: Zeballos 1898
  • Santa Fe: Hipólito Yrigoyen 2375
  • Reconquista: Hipólito Yrigoyen 1500
Noticias relacionadas
Verano seguro. Las piletas municipales cuentan con un botón de parada de emergencia y la intención que todos los clubes de la ciudad cuenten con ese sistema

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

El aeropuerto de Rosario abrirá sus terminales en diciembre 

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

La circulación era normal en el extremo norte de la autopista Rosario-Buenos Aires.

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa

La edición 2017, con la participación de un show musical de la banda La Mosca en pleno auge, es una de las ceremonias de encendido del arbolito más recordadas. 

El encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini se consolida como fenómeno masivo

Ver comentarios

Las más leídas

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Lo último

Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

El Ruaga abrió la inscripción de postulantes hasta el 20 de diciembre. Aún quedan 137 convocatorias públicas que incluyen adolescentes

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo
La Ciudad

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
LA CIUDAD

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa
La Ciudad

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos
POLICIALES

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
Policiales

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Ovación
Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Por Luis Castro
Ovación

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Últimos días de un mandato en Newells que merece correcciones de fondo 

Últimos días de un mandato en Newell's que merece correcciones de fondo 

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Policiales
Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad
Policiales

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
Policiales

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
POLICIALES

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Newells: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Por Juan Iturrez
Ovación

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco
Ovación

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones
Economía

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono
Economía

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis
Economía

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis

Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos, afirmó Chumpitaz
Política

"Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos", afirmó Chumpitaz

Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado
Política

Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado

Sembrá, campeón: el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

Por Facundo Borrego
Economía

'Sembrá, campeón': el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo
Política

La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude
El Mundo

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude