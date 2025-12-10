La Capital | Ovación | Boero

Boero: "Vamos a hacer lo posible y lo imposible para cumplir el sueño de que venga Messi a Newell's"

En el cierre de campaña de Unen, el candidato a presidente de Newell's también presentó a Julio Lamas como encargado del deporte amateur

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

10 de diciembre 2025 · 21:48hs
Julio Lamas

Leo Vincenti / La Capital

Julio Lamas, Ignacio Boero y Roberto Sensini, en el acto multitudinario de Unen.

Ya en la recta final rumbo a las elecciones del 14 de diciembre, la agrupación Unen, que postula a Ignacio Boero como presidente de Newell's , realizó una nueva rueda de prensa en la que se mostró con confianza de traer a Leo Messi y para presentar a Julio Lamas, el exentrenador del seleccionado argentino de básquet, quien actuará como encargado del deporte amateur, en caso de que Boero se imponga en los comicios de este domingo.

Bajo la consigna “volvamos a nuestra historia”, el evento se desarrolló en la tarde-noche de este miércoles, en el complejo Forest, en pleno barrio Pichincha.

Ignacio Boero resaltó: “Me gusta armar equipos de trabajo y necesito de ustedes, de todos los hinchas y socios de Newell’s. Vamos a hacer lo posible e imposible para cumplir el sueño de que venga Messi”. Y lo afirmó mostrando la camiseta 10 de Lionel.

>>Leer más: Sin DT, ya tiene agenda: Newell's conoce a su rival de la primera ronda de la Copa Argentina

Boero: "Nos apartaron e nuestra identidad"

Además, remarcó: “Es un orgullo y responsabilidad estar acá, representando a esta gente. Soy de Newell’s desde que nací, aprendí a nadar en Newell’s, sé que es fútbol pero sé que también hay otros deportes. Soy competitivo, lo que hago lo hago para ganar, después de mi familia quiero a Newell’s. Quiero que este club nos represente, tengo más de 400 empleados, pago los sueldos al día, y la gente responde. En estos 10 años regalaron jugadores, ya no era el club que conocimos y nos apartaron de lo que era nuestra identidad”.

Y enfocó especialmente “a los jóvenes, porque a los grandes ya los vimos ganadores en esta institución. Tenemos a los ídolos al alcance de las manos, no es casualidad que hayamos sido el principal proveedor de la selección argentina. Lo único que nos falta es que nos roben el prestigio y por eso estamos acá. El 14 hay que ir a votar para cambiar, nadie nos va a venir a salvar. La decisión de tener a Sensini no es caprichosa, hablé con los que más saben de Newell’s, les conté el proyecto y concordamos en que Roberto era el indicado para la dirección deportiva”.

>>Leer más: Messi Cup: Newell's empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Boero presentó a Lamas

En tanto, Julio Lamas, quien estará al frente del proyecto polideportivo, confió: “Estoy encantado de estar acá. Soy amigo de Nacho (Boero) desde hace 20 años y tenemos un vínculo desde ese entonces. Me pidió para hacer un proyecto polideportivo. Me dijo que Newell’s es un club de fútbol pero que hay 21 deportes. Ya nos reunimos con todos los profes y los deportistas, y hay tres aspectos a trabajar: profesionalizar áreas, los espacios y mejorar los grupos de trabajo”.

Los cuatro pilares son las personas, la metodología, el presupuesto y los deportistas. El club tiene una base importantísima porque la gente quiere estar dentro del club con esta camiseta. Cuando le ponés tu tiempo y energía, las cosas salen. A Nacho le deseo lo mejor para el domingo”, agregó.

>>Leer más: Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup en Miami

"Nos van a acompañar

A su turno, Roberto Sensini, quien se desempeñaría como director deportivo, apuntó que "Sabemos que la gente nos va a acompañar. Muchas veces, me paran en la calle y me pregunta por qué, y es simple. Por esto, porque hay que devolver, con capacidad, paciencia y tomando decisiones. El lunes presentaremos al nuevo técnico. Me junté con gente seria, que conoce el club. Nacho me mostró que quiere al club, quiere trabajar para Newell's y hacerlo más grande de lo que es. Siempre di todo por Newell's".

Y profunizó: "Gabrich es parte y la historia de este club por eso se suma. Hay mucha gente que quiere estar. No me gusta hacer promesas, prefiero realidades a partir del domingo. Si realmente queremos al club hay que ir a votar. Gracias a Pautasso, Bacchi, Galeana, Tognarelli y Zapata, mi equipo de trabajo".

"Estamos preparados"

Por su parte, Juan Manuel Medina, canidato a vicepresidente 1º, señaló que "es un placer y una alegría compartir el comienzo de una nueva época para Newell's. Nos preocupa esta situación, pero nos comprometemos. Estamos convencidos que Newell's merece volver a ser un club grande. Sensini, Tognarelli, Pautasso siempre estuvieron a disposición del club. El próximo domingo tenemos la excelente chance de recuperar nuestra historia, con este equipo serio, que formó Ignacio Boero, para poner la cara. Este equipo sacará el club adelante. Hay que convencer a los amigos y familiares que vayan a votar".

"A dar vuelta la historia"

En tanto, Hernán Chino Botta, propuesto por Unen como vicepresidente 2º, destacó que "hay gente que tiene experiencia en lo privado. A todos nos une la pasión y somos gente que nada tiene que ver con los 10 años que nos ha llevado a este desastre. Nosotros, no prometemos resultados, sí dejar hasta la última gota de esfuerzo para volver a nuestra historia. Les pido que el domingo nos acompañe para dar vuelta la historia".

Noticias relacionadas
En la Copa Argentina, Newells y Central ya saben contra quien debutan.

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Iani Romero hizo dos de los tres goles de Newells en Miami y fue elegido como el jugador más valioso del partido. 

Messi Cup: Newell's empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Central no tuvo una buena Copa Argentina en 2025. Por penales cayó ante Unión por los 16avos.

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Los hinchas de Newells siempre acompañan al equipo en Copa Argentina. 

Sin DT, ya tiene agenda: Newell's conoce a su primer rival de Copa Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Lo último

Rescataron a excursionista atrapado en arenas movedizas en Utah

Rescataron a excursionista atrapado en arenas movedizas en Utah

Trump anunció que EEUU incautó un barco petrolero frente a Venezuela

Trump anunció que EEUU incautó un barco petrolero frente a Venezuela

Confirman más de 50 contagios en bebés por un brote de botulismo en EEUU

Confirman más de 50 contagios en bebés por un brote de botulismo en EEUU

Ignacio Boero: "Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newell's"

En el cierre de campaña de Unen, el candidato a presidente de Newell's también presentó a Julio Lamas como encargado del deporte amateur
Ignacio Boero: Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newells

Por Hernán Cabrera
Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026
Política

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda
Información General

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria
Política

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Ovación
Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Por Juan Iturrez
Ovación

Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Policiales
Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Ciudad
Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas
La Ciudad

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Caputo colocó un bono en dólares para pagar los vencimientos de enero
Economía

Caputo colocó un bono en dólares para pagar los vencimientos de enero

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas
La Ciudad

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I
La Ciudad

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años
POLICIALES

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos
Zoom

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: todos los ganadores de Rosario
La Ciudad

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: todos los ganadores de Rosario

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
LA CIUDAD

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
Policiales

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo
La Ciudad

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un derrame
La Ciudad

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un derrame

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos
POLICIALES

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad
Zoom

El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Muerte de un policía en el río: buscan la lancha hundida en San Lorenzo
LA REGION

Muerte de un policía en el río: buscan la lancha hundida en San Lorenzo

Preocupación en Santa Fe por contrabando de calzado de Bolivia y Paraguay

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupación en Santa Fe por contrabando de calzado de Bolivia y Paraguay

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025
Política

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional
La Ciudad

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el norte
Salud

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el norte

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año