Boero: "Vamos a hacer lo posible y lo imposible para cumplir el sueño de que venga Messi a Newell's"

Ya en la recta final rumbo a las elecciones del 14 de diciembre, la agrupación Unen, que postula a Ignacio Boero como presidente de Newell's , realizó una nueva rueda de prensa en la que se mostró con confianza de traer a Leo Messi y para presentar a Julio Lamas , el exentrenador del seleccionado argentino de básquet, quien actuará como encargado del deporte amateur, en caso de que Boero se imponga en los comicios de este domingo.

Ignacio Boero resaltó: “ Me gusta armar equipos de trabajo y necesito de ustedes, de todos los hinchas y socios de Newell’s. Vamos a hacer lo posible e imposible para cumplir el sueño de que venga Messi” . Y lo afirmó mostrando la camiseta 10 de Lionel.

Boero: "Nos apartaron e nuestra identidad"

Además, remarcó: “Es un orgullo y responsabilidad estar acá, representando a esta gente. Soy de Newell’s desde que nací, aprendí a nadar en Newell’s, sé que es fútbol pero sé que también hay otros deportes. Soy competitivo, lo que hago lo hago para ganar, después de mi familia quiero a Newell’s. Quiero que este club nos represente, tengo más de 400 empleados, pago los sueldos al día, y la gente responde. En estos 10 años regalaron jugadores, ya no era el club que conocimos y nos apartaron de lo que era nuestra identidad”.

Y enfocó especialmente “a los jóvenes, porque a los grandes ya los vimos ganadores en esta institución. Tenemos a los ídolos al alcance de las manos, no es casualidad que hayamos sido el principal proveedor de la selección argentina. Lo único que nos falta es que nos roben el prestigio y por eso estamos acá. El 14 hay que ir a votar para cambiar, nadie nos va a venir a salvar. La decisión de tener a Sensini no es caprichosa, hablé con los que más saben de Newell’s, les conté el proyecto y concordamos en que Roberto era el indicado para la dirección deportiva”.

Boero presentó a Lamas

En tanto, Julio Lamas, quien estará al frente del proyecto polideportivo, confió: “Estoy encantado de estar acá. Soy amigo de Nacho (Boero) desde hace 20 años y tenemos un vínculo desde ese entonces. Me pidió para hacer un proyecto polideportivo. Me dijo que Newell’s es un club de fútbol pero que hay 21 deportes. Ya nos reunimos con todos los profes y los deportistas, y hay tres aspectos a trabajar: profesionalizar áreas, los espacios y mejorar los grupos de trabajo”.

“Los cuatro pilares son las personas, la metodología, el presupuesto y los deportistas. El club tiene una base importantísima porque la gente quiere estar dentro del club con esta camiseta. Cuando le ponés tu tiempo y energía, las cosas salen. A Nacho le deseo lo mejor para el domingo”, agregó.

"Nos van a acompañar

A su turno, Roberto Sensini, quien se desempeñaría como director deportivo, apuntó que "Sabemos que la gente nos va a acompañar. Muchas veces, me paran en la calle y me pregunta por qué, y es simple. Por esto, porque hay que devolver, con capacidad, paciencia y tomando decisiones. El lunes presentaremos al nuevo técnico. Me junté con gente seria, que conoce el club. Nacho me mostró que quiere al club, quiere trabajar para Newell's y hacerlo más grande de lo que es. Siempre di todo por Newell's".

Y profunizó: "Gabrich es parte y la historia de este club por eso se suma. Hay mucha gente que quiere estar. No me gusta hacer promesas, prefiero realidades a partir del domingo. Si realmente queremos al club hay que ir a votar. Gracias a Pautasso, Bacchi, Galeana, Tognarelli y Zapata, mi equipo de trabajo".

"Estamos preparados"

Por su parte, Juan Manuel Medina, canidato a vicepresidente 1º, señaló que "es un placer y una alegría compartir el comienzo de una nueva época para Newell's. Nos preocupa esta situación, pero nos comprometemos. Estamos convencidos que Newell's merece volver a ser un club grande. Sensini, Tognarelli, Pautasso siempre estuvieron a disposición del club. El próximo domingo tenemos la excelente chance de recuperar nuestra historia, con este equipo serio, que formó Ignacio Boero, para poner la cara. Este equipo sacará el club adelante. Hay que convencer a los amigos y familiares que vayan a votar".

"A dar vuelta la historia"

En tanto, Hernán Chino Botta, propuesto por Unen como vicepresidente 2º, destacó que "hay gente que tiene experiencia en lo privado. A todos nos une la pasión y somos gente que nada tiene que ver con los 10 años que nos ha llevado a este desastre. Nosotros, no prometemos resultados, sí dejar hasta la última gota de esfuerzo para volver a nuestra historia. Les pido que el domingo nos acompañe para dar vuelta la historia".