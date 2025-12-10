Robert Plant llega a Rosario: el ex-Led Zeppelin agrega fechas en Argentina

Robert Plant vuelve a la Argentina con “Rugido de otoño”, la gira con la que presenta su nuevo álbum Saving Grace, un recorrido por el folk, el blues y la música de raíces. Además de presentarse en Buenos Aires y Córdoba, este miércoles confirmaron que llegará a Rosario . La cita es el próximo 16 de mayo en el Metropolitano.

La noticia de su regreso llega a pocos días de haber estrenado su sesión en Tiny Desk , el ciclo de conciertos íntimos de la emisora NPR, donde interpretó cinco canciones en formato reducido junto a Suzi Dian y su banda (el baterista Oli Jefferson, el guitarrista Tony Kelsey, el bajista y músico de cuerdas Matt Worley, y el violonchelista Barney Morse-Brown).

Aunque Plant ya había recibido elogios unánimes por sus exploraciones de la música de raíces estadounidenses —como en sus discos junto a Alison Krauss, con quien ganó cinco premios Grammy, o en su proyecto Band of Joy, en el que compartió escenario con Patty Griffin y Buddy Miller—, Saving Grace representa algo distinto: un regreso a sus orígenes, en las fronteras de Gales, y el encuentro con una banda que comparte su amor por el folk, el blues, el gospel, el country y otras sonoridades que flotan entre géneros.

Grabado en un entorno rural en la frontera galesa y lanzado el 26 de septiembre de 2025, Saving Grace sorprendió por su delicadeza, su espíritu artesanal y su mirada profunda sobre la música roots. El repertorio incluye versiones de clásicos olvidados y nuevas lecturas de piezas tradicionales, atravesadas por un enfoque sobrio y magnético. El álbum fue destacado por medios como The New York Times, Mojo y Uncut como una de las obras más personales e inspiradas de la carrera de Plant.

Este show marca, además, su primera presentación oficial en Argentina desde 2012, cuando tocó en el Luna Park, y el primer regreso a un escenario local desde 2015, cuando apareció de sorpresa en medio del show de Jack White en Lollapalooza para interpretar juntos “The Lemon Song”. Lejos de sus épocas de estadios multitudinarios, hoy Plant elige el camino de la intimidad: comparte el centro de la escena con Suzi Dian, cede protagonismo y construye junto a su banda un espacio sonoro de complicidad y emoción. “No estoy cansado de esto. Es una revelación: la dulzura de esta música, la gente que la toca”, declaró recientemente.