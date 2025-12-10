La Capital | Zoom | Rosario

Robert Plant llega a Rosario: el ex-Led Zeppelin agrega fechas en Argentina

El histórico cantante agregó recitales en Argentina y Rosario será una de las paradas destacadas de su tour junto a la banda Saving Grace

10 de diciembre 2025 · 15:45hs
Robert Plant vendrá a Rosario

Robert Plant vendrá a Rosario

Robert Plant vuelve a la Argentina con “Rugido de otoño”, la gira con la que presenta su nuevo álbum Saving Grace, un recorrido por el folk, el blues y la música de raíces. Además de presentarse en Buenos Aires y Córdoba, este miércoles confirmaron que llegará a Rosario. La cita es el próximo 16 de mayo en el Metropolitano.

Las entradas para este show del ex-Led Zeppelin podrán adquirirse a través de www.turboentrada.com y con cualquier medio de pago habilitado en la plataforma.

La noticia de su regreso llega a pocos días de haber estrenado su sesión en Tiny Desk, el ciclo de conciertos íntimos de la emisora NPR, donde interpretó cinco canciones en formato reducido junto a Suzi Dian y su banda (el baterista Oli Jefferson, el guitarrista Tony Kelsey, el bajista y músico de cuerdas Matt Worley, y el violonchelista Barney Morse-Brown).

Aunque Plant ya había recibido elogios unánimes por sus exploraciones de la música de raíces estadounidenses —como en sus discos junto a Alison Krauss, con quien ganó cinco premios Grammy, o en su proyecto Band of Joy, en el que compartió escenario con Patty Griffin y Buddy Miller—, Saving Grace representa algo distinto: un regreso a sus orígenes, en las fronteras de Gales, y el encuentro con una banda que comparte su amor por el folk, el blues, el gospel, el country y otras sonoridades que flotan entre géneros.

Grabado en un entorno rural en la frontera galesa y lanzado el 26 de septiembre de 2025, Saving Grace sorprendió por su delicadeza, su espíritu artesanal y su mirada profunda sobre la música roots. El repertorio incluye versiones de clásicos olvidados y nuevas lecturas de piezas tradicionales, atravesadas por un enfoque sobrio y magnético. El álbum fue destacado por medios como The New York Times, Mojo y Uncut como una de las obras más personales e inspiradas de la carrera de Plant.

Este show marca, además, su primera presentación oficial en Argentina desde 2012, cuando tocó en el Luna Park, y el primer regreso a un escenario local desde 2015, cuando apareció de sorpresa en medio del show de Jack White en Lollapalooza para interpretar juntos “The Lemon Song”. Lejos de sus épocas de estadios multitudinarios, hoy Plant elige el camino de la intimidad: comparte el centro de la escena con Suzi Dian, cede protagonismo y construye junto a su banda un espacio sonoro de complicidad y emoción. “No estoy cansado de esto. Es una revelación: la dulzura de esta música, la gente que la toca”, declaró recientemente.

Noticias relacionadas
El lugar que ocupa Rosario en el ranking de mejores ciudades de la UBA

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

La obra En cada lugar del mundo, en este instante es una de las propuestas destacadas de la agenda de teatro de Rosario para este finde.

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

El aeropuerto de Rosario abrirá sus terminales en diciembre 

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

El artista Joaquines vuelve sobre una década de obra en torno al pueblo argentino en su nueva muestra Nadie sabe lo que puede un cuerpo

El artista Joaquines revisita diez años de trabajo en la muestra "Nadie sabe lo que puede un suelo"

Ver comentarios

Las más leídas

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Lo último

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por otro drama

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por otro drama

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

La pareja de un preso de Coronda aceptó la pena como miembro de las gavillas de Pablo Camino y Nicolás "Pupito" Avalle, afines a Los Monos
Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria
Política

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026
Política

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el marketing educativo
La Ciudad

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario
Información General

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Ovación
Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut
Ovación

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Messi Cup: Newells empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Messi Cup: Newell's empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Policiales
Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Ciudad
Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos
La Ciudad

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el marketing educativo

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025
Política

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional
La Ciudad

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el hemisferio norte
Salud

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el hemisferio norte

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Reforma laboral, tributaria y educativa: el gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo
Política

Reforma laboral, tributaria y educativa: el gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río
La Ciudad

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
La Región

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
Policiales

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
POLICIALES

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Newells: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup