Central o Newell's: qué equipo tiene la zona más complicada en los torneos en 2026

La Liga Profesional ya sorteó las zonas del Apertura y del Clausura. El análisis sobre qué equipo rosarino jugará en la zona más difícil.

La pasión del clásico rosarino volverá a tener el epicentro en el Coloso en el próximo torneo Apertura.

Newell's y Central ya saben sus rivales para 2026. Dentro de la subjetividad y los debates que se arman para determinar qué equipo rosarino fue más beneficiado en el sorteo que hizo la Liga Profesional del Apertura y del Clausura, una de las variables más objetivas para tomar es la cantidad de puntos que hicieron los equipos en 2025.

Porque si bien es casi un hecho que muchos van a cambiar jugadores y entrenadores, esta variable de la efectividad actual es mucho más objetiva que la tradicional importancia de los clubes.

En este marco, vale destacar que Newell’s enfrentará a 15 equipos (hay un ascendido) que en la tabla anual de 2025 juntaron 667 puntos. Mientras que Central se medirá contra equipos que acumularon 630 puntos.

Los leprosos tendrán como rivales a Central (66 puntos), Boca (62), Deportivo Riestra (52), San Lorenzo (51), Lanús (50), Independiente (47), Estudiantes (42), Central Córdoba (42), Vélez (40), Unión (39), Defensa y Justicia (38), Platense (35), Banfield (35), Talleres (34) e Instituto (34). No estaba Gimnasia de Mendoza.

Así le fue a los rivales de Central el año pasado en la tabla anual

Por su parte los canallas jugarán frente a Argentinos Juniors (57 puntos en la tabla anual de 2025), River (53), Racing (53), Barracas Central (49), Tigre (49), Huracán (47), Independiente Rivadavia de Mendoza (43), Gimnasia de La Plata (38), Belgrano (37), Banfield (35), Sarmiento (35), Atlético Tucumán (34), Talleres de Córdoba (34), Aldosivi (33) y Newell’s (33). No estuvo Estudiantes de Río Cuarto.

La diferencia de puntos, en este juego de números, radica más que nada en la gran diferencia que hubo entre los dos equipos rosarinos. Los auriazules lograron 66 unidades y los rojinegros 33, justo la mitad.

La agenda de los equipos rosarinos ya está trazada.