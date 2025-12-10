Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

El municipio puso en vigencia un sistema de seguridad en los natatorios y la intención es que todos los clubes también lo implementen. Cómo funciona

Verano seguro. Las piletas municipales cuentan con un botón de parada de emergencia y la intención que todos los clubes de la ciudad cuenten con ese sistema

El municipio rosarino incorporó botones de parada de emergencia en las piletas de los polideportivos y también en una decena de clubes de Rosario . La implementación de este sistema de seguridad tiene que ver con una ordenanza aprobada recientemente por el Concejo Municipal, que establece la obligatoriedad de contar con este dispositivo en los natatorios públicos, pero a la que deberían sumarse todas las entidades deportivas que cuenten con natatorios.

Alejandra Mattheus, secretaria de Deportes y Turismo de la Municipalidad, sostuvo que el sistema permite cortar de inmediato el funcionamiento de bombas e iluminación ante cualquier incidente, facilitando la intervención del personal de los natatorios.

En declaraciones a LT8 , la funcionaria recordó que hubo dos hechos trágicos con niños ahogados en piscinas de la ciudad. “Uno fue el caso ocurrido en el Jockey Club y el otro en Club Saladillo. Si bien las situaciones fueron diferentes, lo cierto es que en un mismo año tuvimos dos casos trágicos en piletas”.

“El botón de corte ya lo implementamos en los 9 polideportivos municipales que tienen piletas. Lo que hicimos este año fue complementar con los 10 clubes de la ciudad con los cuales tenemos convenios. Tenemos 32 colonias de verano para niños y 10 para jóvenes y adolescentes, que se desarrollan en los 15 polideportivos, en los 9 que tienen piletas más los clubes que tiene convenio con el municipio”, destacó Mattheus.

La titular de Deportes y Turismo agregó que “ahora se amplió a esos clubes con los que tenemos convenios para garantizar la seguridad en todos los espacios donde tenemos colonias. El botón que está debidamente identificado y que guardavidas y personal están capacitados para accionarlo, detiene de manera inmediata el funcionamiento de bombas, la recirculación de agua y la iluminación ante cualquier eventualidad, facilitando la intervención del personal responsable”.

Mattheus agregó que la intención es que todas las instituciones que cuenten con piletas incorporen ese dispositivo, algo que será de carácter obligatorio. “No es costoso implementarlo. Aquellos clubes que tengan que solicitar las habilitaciones de natatorios o la renovación de los mismos, deberán tenerlo en forma obligatoria”, remarcó.

“La ordenanza vigente estipula un tiempo para la adecuación de aquellos clubes que están habilitados, y quienes tengan que iniciar el trámite de habilitación es obligatorio tener el botón. Todos los clubes de la ciudad deberían contar con este sistema”, añadió Matthues.

Piletas seguras: quién deberá apretar el botón de corte

Acerca de quién deberá tener a su cargo la tarea de accionar el sistema en caso de una situación de emergencia, Mattheus refirió que el municipio ha realizado capacitaciones permanentes a “profesores de educación física, guardavidas, coordinadores. El personal que está trabajando está capacitado y está permanentemente atento”.

Ante la pregunta: en caso de urgencia ¿cualquiera puede apretar el botón? Sí, por supuesto. Si alguien grita, uno puede levantar una tapita y se corta automáticamente”.

Cuándo comienzan las colonias de vacaciones del municipio

Mattheus ratificó que el servicio de colonias de vacaciones comenzará el lunes 15 diciembre y se desarrollarán hasta el 14 de febrero. Para anotarse se debe ingresar a la página web de la Municipalidad (www.rosario.gob.ar) . “Más allá de las colonias y las actividades guiadas con profesores, a la tarde en los polideportivos municipales hay piletas libres de martes a domingos, de 14 a 20”.

“Para acceder a ese servicio, hay que sacar un turno y realizar una revisión médica. Los turnos también están vigentes en el sitio web de la Municipalidad. En cuanto al complejo del Parque Alem y Balneario La Florida ya están todos los precios establecidos, los abonos son muy accesibles. La revisión médica cuesta 2 mil pesos. En las piletas, las entradas para mayores cuestan mil pesos, para menores 800; menores de diez años, jubilados y personas con discapacidad gratis. Lo único que se les exige es la revisión médica”, subrayó Mattheus.