La Capital | La Ciudad | piletas

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

El municipio puso en vigencia un sistema de seguridad en los natatorios y la intención es que todos los clubes también lo implementen. Cómo funciona

10 de diciembre 2025 · 10:08hs
Verano seguro. Las piletas municipales cuentan con un botón de parada de emergencia y la intención que todos los clubes de la ciudad cuenten con ese sistema

Foto: La Capital / Archivo.

Verano seguro. Las piletas municipales cuentan con un botón de parada de emergencia y la intención que todos los clubes de la ciudad cuenten con ese sistema

El municipio rosarino incorporó botones de parada de emergencia en las piletas de los polideportivos y también en una decena de clubes de Rosario. La implementación de este sistema de seguridad tiene que ver con una ordenanza aprobada recientemente por el Concejo Municipal, que establece la obligatoriedad de contar con este dispositivo en los natatorios públicos, pero a la que deberían sumarse todas las entidades deportivas que cuenten con natatorios.

Alejandra Mattheus, secretaria de Deportes y Turismo de la Municipalidad, sostuvo que el sistema permite cortar de inmediato el funcionamiento de bombas e iluminación ante cualquier incidente, facilitando la intervención del personal de los natatorios.

En declaraciones a LT8, la funcionaria recordó que hubo dos hechos trágicos con niños ahogados en piscinas de la ciudad. “Uno fue el caso ocurrido en el Jockey Club y el otro en Club Saladillo. Si bien las situaciones fueron diferentes, lo cierto es que en un mismo año tuvimos dos casos trágicos en piletas”.

>> Leer más: Todo lo que hay que saber: arranca la temporada de verano en los polideportivos municipales

“El botón de corte ya lo implementamos en los 9 polideportivos municipales que tienen piletas. Lo que hicimos este año fue complementar con los 10 clubes de la ciudad con los cuales tenemos convenios. Tenemos 32 colonias de verano para niños y 10 para jóvenes y adolescentes, que se desarrollan en los 15 polideportivos, en los 9 que tienen piletas más los clubes que tiene convenio con el municipio”, destacó Mattheus.

La titular de Deportes y Turismo agregó que “ahora se amplió a esos clubes con los que tenemos convenios para garantizar la seguridad en todos los espacios donde tenemos colonias. El botón que está debidamente identificado y que guardavidas y personal están capacitados para accionarlo, detiene de manera inmediata el funcionamiento de bombas, la recirculación de agua y la iluminación ante cualquier eventualidad, facilitando la intervención del personal responsable”.

Embed - IMPLEMENTAN BOTONES DE PARADA EN LAS PILETAS DE POLIDEPORTIVOS - ALEJANDRA MATTHEUS

Mattheus agregó que la intención es que todas las instituciones que cuenten con piletas incorporen ese dispositivo, algo que será de carácter obligatorio. “No es costoso implementarlo. Aquellos clubes que tengan que solicitar las habilitaciones de natatorios o la renovación de los mismos, deberán tenerlo en forma obligatoria”, remarcó.

“La ordenanza vigente estipula un tiempo para la adecuación de aquellos clubes que están habilitados, y quienes tengan que iniciar el trámite de habilitación es obligatorio tener el botón. Todos los clubes de la ciudad deberían contar con este sistema”, añadió Matthues.

Piletas seguras: quién deberá apretar el botón de corte

Acerca de quién deberá tener a su cargo la tarea de accionar el sistema en caso de una situación de emergencia, Mattheus refirió que el municipio ha realizado capacitaciones permanentes a “profesores de educación física, guardavidas, coordinadores. El personal que está trabajando está capacitado y está permanentemente atento”.

Ante la pregunta: en caso de urgencia ¿cualquiera puede apretar el botón? Sí, por supuesto. Si alguien grita, uno puede levantar una tapita y se corta automáticamente”.

Cuándo comienzan las colonias de vacaciones del municipio

Mattheus ratificó que el servicio de colonias de vacaciones comenzará el lunes 15 diciembre y se desarrollarán hasta el 14 de febrero. Para anotarse se debe ingresar a la página web de la Municipalidad (www.rosario.gob.ar) . “Más allá de las colonias y las actividades guiadas con profesores, a la tarde en los polideportivos municipales hay piletas libres de martes a domingos, de 14 a 20”.

“Para acceder a ese servicio, hay que sacar un turno y realizar una revisión médica. Los turnos también están vigentes en el sitio web de la Municipalidad. En cuanto al complejo del Parque Alem y Balneario La Florida ya están todos los precios establecidos, los abonos son muy accesibles. La revisión médica cuesta 2 mil pesos. En las piletas, las entradas para mayores cuestan mil pesos, para menores 800; menores de diez años, jubilados y personas con discapacidad gratis. Lo único que se les exige es la revisión médica”, subrayó Mattheus.

Noticias relacionadas
Creció la adopción de niños grandes en Santa Fe

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

La provincia anunció el calendario escolar.

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

El aeropuerto de Rosario abrirá sus terminales en diciembre 

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

La circulación era normal en el extremo norte de la autopista Rosario-Buenos Aires.

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa

Ver comentarios

Las más leídas

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Lo último

Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Brindis con Fernet: el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

El Ruaga abrió la inscripción de postulantes hasta el 20 de diciembre. Aún quedan 137 convocatorias públicas que incluyen adolescentes

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo
La Ciudad

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
LA CIUDAD

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa
La Ciudad

Cortaron la autopista Rosario-Buenos Aires por el derrame de una sustancia peligrosa

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos
POLICIALES

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
Policiales

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Ovación
Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Por Luis Castro
Ovación

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Qué hizo Tapia en el medio del aplazamiento del sorteo de los torneos y los allanamientos

Últimos días de un mandato en Newells que merece correcciones de fondo 

Últimos días de un mandato en Newell's que merece correcciones de fondo 

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Policiales
Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad
Policiales

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
Policiales

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
POLICIALES

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Newells: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Por Juan Iturrez
Ovación

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco
Ovación

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones
Economía

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono
Economía

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis
Economía

La producción industrial volvió a caer en octubre y se profundiza la crisis

Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos, afirmó Chumpitaz
Política

"Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos", afirmó Chumpitaz

Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado
Política

Reforma laboral: LLA busca abrir esta semana el debate en el Senado

Sembrá, campeón: el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

Por Facundo Borrego
Economía

'Sembrá, campeón': el mensaje de Caputo tras la baja de retenciones

La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo
Política

La particular vestimenta de Javier Milei en su llegada a Oslo

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude
El Mundo

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude