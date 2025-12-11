El sorprendente árbol de Navidad elaborado en María Susana con rollos de pasto

La ciudad
Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta
Política
Se postergó la llegada al Senado del proyecto de reforma laboral
La Ciudad
José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"
Política
Milei suspendió sus actividades en Oslo y regresa a Argentina
Información General
Confirman más de 50 contagios en bebés por un brote de botulismo en EEUU
El Mundo
Trump anunció que EEUU incautó un barco petrolero frente a Venezuela
Información General
Cinco países boicotearán el festival Eurovisión por la participación de Israel
Información General
Rescataron a excursionista atrapado en arenas movedizas en Utah
Información General
Una embarazada dio a luz en un taxi sin conductor en San Francisco
Economía
Acindar: consenso para extender a 2026 el actual sistema de suspensiones
Economía
Caputo colocó un bono en dólares para pagar los vencimientos de enero
La Ciudad
Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad
Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas
La Ciudad
Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I
POLICIALES
Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años
Zoom
Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos
La Ciudad
Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: todos los ganadores de Rosario
LA CIUDAD
Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
Policiales
La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
La Ciudad
Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo