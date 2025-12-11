La Capital | La Región | árbol

El sorprendente árbol de Navidad elaborado en María Susana con rollos de pasto

En la localidad santafesina distante a 170 kilómetros de Rosario, un empresario rural llevó adelante una obra de arte con un árbol de más de doce metros de altura

Luis Castro

Por Luis Castro

11 de diciembre 2025 · 08:07hs
El enorme árbol navideño enclavado en las afueras del pueblo santafesino.

Un llamativo árbol de Navidad no sólo sorprendió a los propios habitantes de una localidad santafesina, sino a todos los viajantes que pasan por la zona y se encuentran con una inmensa y original obra que enloqueció a todos en una época de emociones y festividades. El ingenio popular fue en práctica y por estos días se transformó en un producto que movilizó a la localidad.

El árbol navideño se encuentra en una zona aledaña de María Susana, un pueblo de cerca de 2.500 habitantes y distante de 170 kilómetros de Rosario. El ideólogo de todo esto fue un empresario rural, Emanuel Diecidue, quien se dedica -entre otras tareas- a la elaboración de rollos de pasto que se dan a los animales de los campos para alimentarlos.

El hombre quería hacer algo original y vaya que lo consiguió. Con un trabajo intenso y utilizando el ingenio fue acomodando los rollos y dándole forma al gigante árbol de más de doce metros de altura. Claro que subirlos no fue para nada simple y por eso debió utilizar máquinas. Un tractor para llevarlos al lugar elegido, en los alrededores del pueblo, y también una grúa para elevar cada rollo a la cima.

La enorme obra tiene siete pisos y fue decorado con cintas rojas, moños negros y también está iluminado, aunque aún faltan algunos retaques para el final. Y por supuesto que durante la noche se aprecia el árbol navideño en su plenitud y se convirtió en el orgullo y satisfacción del pueblo, que se vio convulsionado con la repercusión de la magnífica obra. Como en todo pueblo, es de lo que se habla en el club, en la charla entre vecinos o en la panadería.

Por estas horas la idea del creador es ubicar también algunos fardos chicos con el fin de simular regalos que llevó Papá Noel.

Para los vecinos de la zona, el enorme árbol de pato se encuentra pegado al pueblo, en una zona donde había un circuito para carreras de karting y el camino es de ripio. Por eso los que transitan por la zona se sorprendieron gratamente al ver una obra donde se puso en práctica la creatividad, el ingenio y, sobre todo, voluntad para invertir tiempo para su "armado". Pero todo lo hecho con simplicidad tuvo su beneficio con la repercusión y la alegría que generó en el pequeño pueblo santafesino.

