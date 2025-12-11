Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años

Información General
Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda
Política
Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria
Política
Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026
La Ciudad
Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner
Ovación
Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco
Ovación
Sin DT, ya tiene agenda: Newell's conoce a su primer rival de Copa Argentina
Información General
Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario
Ovación
Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029
La ciudad
Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta
Política
Se postergó la llegada al Senado del proyecto de reforma laboral
La Ciudad
José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"
Política
Milei suspendió sus actividades en Oslo y regresa a Argentina
Información General
Confirman más de 50 contagios en bebés por un brote de botulismo en EEUU
Información General
Cinco países boicotearán el festival Eurovisión por la participación de Israel
Información General
Rescataron a excursionista atrapado en arenas movedizas en Utah
Economía
Acindar: consenso para extender a 2026 el actual sistema de suspensiones
La Ciudad
Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
LA CIUDAD
Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas