Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años

El homicidio se produjo el miércoles a la noche en barrio Cabal. La víctima tenía 36 años y murió prácticamente en el acto.

11 de diciembre 2025 · 10:48hs
Castañaduy y Estanislao Zeballos

Foto: Google Street View

Castañaduy y Estanislao Zeballos, en barrio Cabal de la ciudad de Santa Fe, donde ocurrió el crimen en el que fue ultimado Mauro Chamorro

Un hombre de 36 años fue asesinado este miércoles a la noche en la ciudad de Santa Fe. La víctima del crimen, identificada como Mauro Adrián Chamarro, recibió varios impactos de bala efectuados al parecer por un hombre que iban en moto junto a un cómplice.

El homicidio sucedió alrededor de las 20.30 de ayer en Castañaduy y Estanislao Zeballos, en barrio Cabal de la capital provincial. El incidente fue reportado a la policía en principio por vecinos del barrio, quienes denunciaron en la central de emergencias 911 que habían escuchados gran cantidad de disparos de arma de fuego.

Cuando los habitantes de la cuadra salieron a la calle hallaron a Chamorro prácticamente sin vida y con varias heridas de bala en el cuerpo. Minutos después, arribaron agentes de Orden Público y de Cuerpos, quienes corroboraron el fallecimiento junto al médico policial.

Según fuentes de la investigación, Chamorro tenía antecedentes penales y un historial de consumos problemáticos.

Efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 10° establecieron un amplio perímetro para preservar la escena del crimen hasta la llegada de los pesquisas de Homicidios y del equipo de peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones.

Paralelamente iniciaron el relevamiento en el barrio, entrevistando a vecinos y comerciantes para obtener datos sobre los atacantes. También comenzaron la búsqueda de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, que pudieran haber registrado el arribo de los homicidas, la secuencia del ataque y la posterior fuga.

