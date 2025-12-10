Confirman más de 50 contagios en bebés por un brote de botulismo en EEUU

Investigadores centraron sus estudios en una fórmula láctea para bebés, que ya fue retirada del mercado

Al menos medio centenar de bebés estadounidenses se contagiaron en un brote de botulismo que se detectó en al menos 19 Estados, mientras reguladores de salud investigan una fórmula láctea para bebés de la marca ByHeart, que ya fue retirada del mercado, y ahora incluyeron en los estudios todos los casos reportados desde que la empresa comenzó la producción de este producto, en marzo de 2022.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de (FDA, por sus siglas en inglés) indicó que los investigadores “no pueden descartar la posibilidad de que la contaminación haya afectado a todos los productos de fórmula de ByHeart” que se hayan fabricado.

El brote ahora incluye al menos 51 bebés en 19 Estados. La nueva definición de caso incluye “cualquier bebé con botulismo que haya estado expuesto a la fórmula de ByHeart en cualquier momento desde el lanzamiento del producto”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). El caso más reciente se reportó el 1º de diciembre.

No se registraron muertes debido al brote, que se anunció el 8 de noviembre.

Anteriormente, los funcionarios de salud habían dicho que el brote incluía 39 casos sospechosos o confirmados de botulismo infantil reportados en 18 Estados desde agosto. Fue entonces cuando los funcionarios del Programa de Tratamiento y Prevención del Botulismo Infantil de California detectaron un aumento en el tratamiento de bebés que habían consumido la fórmula de ByHeart. Con la definición ampliada, los CDC identificaron diez casos adicionales que ocurrieron desde diciembre de 2023 hasta julio de 2025.

ByHeart, un fabricante de fórmula infantil orgánica con sede en Nueva York fundado en 2016, retiró del mercado todos sus productos vendidos en Estados Unidos el 11 de noviembre. La empresa vendía unas 200.000 latas mensuales del producto.

La empresa admitió que pruebas realizadas por un laboratorio independiente mostraron que 36 muestras de tres lotes diferentes contenían el tipo de bacteria que puede causar botulismo infantil. “No podemos descartar el riesgo de que toda la fórmula de ByHeart en todos los lotes de productos pueda estar contaminada”, escribió la compañía en su sitio web el mes pasado.

Los documentos de inspección mostraron que ByHeart tenía un historial de problemas de contaminación con distintos gérmenes, moho e insectos.

El botulismo es una enfermedad rara que afecta a menos de 200 bebés en Estados Unidos cada año. Es causada cuando los bebés ingieren bacterias de botulismo que producen esporas que germinan en los intestinos, creando una toxina que afecta el sistema nervioso. Los bebés son vulnerables hasta aproximadamente el primer año de vida porque sus microbiomas intestinales no son lo suficientemente maduros para combatir la toxina.

Los síntomas, que pueden tardar hasta 30 días en desarrollarse, incluyen estreñimiento, mala alimentación, pérdida de control de la cabeza, párpados caídos y una expresión facial plana. Los bebés pueden experimentar problemas para tragar o respirar.