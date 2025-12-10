La Capital | La Ciudad | José Goity

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"

El ministro de Educación de Santa Fe dijo que el presentismo seguirá porque tuvo grandes resultados. Palos a la Nación y a gobiernos anteriores

10 de diciembre 2025 · 15:50hs
José Goity defendió la Asistencia Perfecta

Gobierno Santa Fe

José Goity defendió la Asistencia Perfecta

En el marco de la presentación del calendario escolar 2026, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, realizó un balance del área que calificó de positivo en el que destacó por sobre todo la Asistencia Perfecta y pidió no hacer “política educativa con el marketing”, en un dardo a la Nación y probablemente al gobierno provincial anterior.

Tras confirmar que el 2 de marzo del 2026 comenzará el ciclo lectivo, el ministro se refirió al programa Asistencia Perfecta que premia el no ausentismo docente, aunque no dijo si habrá cambios. “Hemos logrado regularidad del docente en el aula. Bajamos drásticamente el nivel de ausentismo aunque todavía falta”, dijo.

Luego sostuvo que el efecto más importante es que los alumnos logran regularidad con su docente. “No podemos tener calidad educativa si los chicos de 1° a 3er grado tienen dos, tres o cuatro docentes. Obviamente está bien que haya reemplazo porque no se pueden sortear algunas situaciones. Pero no podemos tener reemplazo, del reemplazo, del reemplazo. No sucede más eso”.

José Goity y Educación

En cuanto a los números dijo que cuando se inició Asistencia Perfecta en 2024 cobraron con cero inasistencias 36.000 docentes y que en septiembre de este año 55.000. “Vamos teniendo resultados que se pueden constatar”.

“Primero se reconoce que tiene regularidad el docente, y, lo más importante, es darle continuidad al chico de cuál es el docente y eso tiene resultados de aprendizaje”, agregó.

aula anexo San Jorge.jpg
José Goity realizó un balance

José Goity realizó un balance

Marketing

El ministro cuestionó dos veces a las políticas que buscan solo ser titulares. Se refería a las “conclusiones” del Consejo de Mayo del gobierno nacional que presentó el proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, donde, entre otras cosas, habla de la educación como servicio esencial.

“Si la Educación es un servicio esencial, es un debate que no aporta al aprendizaje ni discusión. (...) Discutirlo en términos legales y normativos cuando no conduce a ningún lugar”, dijo y agregó: “En Santa Fe tuvimos 185 días de clases y estamos batiendo récords, sin necesidad de discutir si es esencial”.

Luego ahondó en el concepto de marketing como una forma trivial y liviana de abordar la educación en el ámbito provincial. “Si la buena política es no generar conflictos, no pelearse con nadie, mirar para otro lado, dibujar datos, no preocuparse por si los chicos aprenden, no evaluar aprendizaje y después hacer campañas de marketing, no es el mejor programa de educación. Estamos muy conformes con la política que estamos haciendo", afirmó. Y abundó: “Nos agarra angustia y ansiedad de todas las cosas que se deberían hacer, pero no tenemos que perder de vistas que estamos produciendo transformaciones que no son de marketing ni de formas”.

Cambios en Educación

En cuanto a los posibles cambios en la estructura de Educación en líneas importantes, Goity lo descartó aunque dijo que siempre hay movimientos menores. “Tenemos un gran equipo de Educación. Reajustes hay en todo los ministerios y hay todo el tiempo, reasignamos funciones”.

Luego dijo que los cambios son menores como para que sean de interés de los medios de comunicación. “Si amerita, se comunicará, porque la transparencia es importante. No hay nada especial, no va por ahí la cosa”, finalizó.

Noticias relacionadas
El festival El aguante solidario será en el Anfiteatro Humberto de Nito.

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

jubilados rechazan recortes y alertan por la situacion del policlinico pami i

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I

La autopista Rosario-Buenos Aires quedó liberada a media mañana.

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras el derrame de una sustancia peligrosa

se realizo un nuevo sorteo de los creditos nido: todos los ganadores de rosario

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: todos los ganadores de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Lo último

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por otro drama

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por otro drama

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

La pareja de un preso de Coronda aceptó la pena como miembro de las gavillas de Pablo Camino y Nicolás "Pupito" Avalle, afines a Los Monos
Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria
Política

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026
Política

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el marketing educativo
La Ciudad

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario
Información General

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Ovación
Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut
Ovación

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Messi Cup: Newells empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Messi Cup: Newell's empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Policiales
Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Ciudad
Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos
La Ciudad

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el marketing educativo

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025
Política

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional
La Ciudad

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el hemisferio norte
Salud

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el hemisferio norte

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Reforma laboral, tributaria y educativa: el gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo
Política

Reforma laboral, tributaria y educativa: el gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río
La Ciudad

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
La Región

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
Policiales

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
POLICIALES

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Newells: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup