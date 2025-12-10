José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"

El ministro de Educación de Santa Fe dijo que el presentismo seguirá porque tuvo grandes resultados. Palos a la Nación y a gobiernos anteriores

En el marco de la presentación del calendario escolar 2026, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity , realizó un balance del área que calificó de positivo en el que destacó por sobre todo la Asistencia Perfecta y pidió no hacer “política educativa con el marketing”, en un dardo a la Nación y probablemente al gobierno provincial anterior.

Tras confirmar que el 2 de marzo del 2026 comenzará el ciclo lectivo, el ministro se refirió al programa Asistencia Perfecta que premia el no ausentismo docente, aunque no dijo si habrá cambios. “Hemos logrado regularidad del docente en el aula. Bajamos drásticamente el nivel de ausentismo aunque todavía falta”, dijo.

Luego sostuvo que el efecto más importante es que los alumnos logran regularidad con su docente. “No podemos tener calidad educativa si los chicos de 1° a 3er grado tienen dos, tres o cuatro docentes. Obviamente está bien que haya reemplazo porque no se pueden sortear algunas situaciones. Pero no podemos tener reemplazo, del reemplazo, del reemplazo. No sucede más eso”.

En cuanto a los números dijo que cuando se inició Asistencia Perfecta en 2024 cobraron con cero inasistencias 36.000 docentes y que en septiembre de este año 55.000. “Vamos teniendo resultados que se pueden constatar”.

“Primero se reconoce que tiene regularidad el docente, y, lo más importante, es darle continuidad al chico de cuál es el docente y eso tiene resultados de aprendizaje”, agregó.

aula anexo San Jorge.jpg José Goity realizó un balance

Marketing

El ministro cuestionó dos veces a las políticas que buscan solo ser titulares. Se refería a las “conclusiones” del Consejo de Mayo del gobierno nacional que presentó el proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, donde, entre otras cosas, habla de la educación como servicio esencial.

“Si la Educación es un servicio esencial, es un debate que no aporta al aprendizaje ni discusión. (...) Discutirlo en términos legales y normativos cuando no conduce a ningún lugar”, dijo y agregó: “En Santa Fe tuvimos 185 días de clases y estamos batiendo récords, sin necesidad de discutir si es esencial”.

Luego ahondó en el concepto de marketing como una forma trivial y liviana de abordar la educación en el ámbito provincial. “Si la buena política es no generar conflictos, no pelearse con nadie, mirar para otro lado, dibujar datos, no preocuparse por si los chicos aprenden, no evaluar aprendizaje y después hacer campañas de marketing, no es el mejor programa de educación. Estamos muy conformes con la política que estamos haciendo", afirmó. Y abundó: “Nos agarra angustia y ansiedad de todas las cosas que se deberían hacer, pero no tenemos que perder de vistas que estamos produciendo transformaciones que no son de marketing ni de formas”.

Cambios en Educación

En cuanto a los posibles cambios en la estructura de Educación en líneas importantes, Goity lo descartó aunque dijo que siempre hay movimientos menores. “Tenemos un gran equipo de Educación. Reajustes hay en todo los ministerios y hay todo el tiempo, reasignamos funciones”.

Luego dijo que los cambios son menores como para que sean de interés de los medios de comunicación. “Si amerita, se comunicará, porque la transparencia es importante. No hay nada especial, no va por ahí la cosa”, finalizó.