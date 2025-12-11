La compleja ruta de María Corina Machado a Oslo: cómo se escapó de Venezuela para recibir el Nobel de la Paz

El recorrido de la líder opositora del gobierno oficialista venezolana incluyó desde superar controles militares disfrazada hasta subirse a una lancha pesquera

Con el apoyo de Estados Unidos, Machado logró salir de la vigilancia militar de Maduro

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado reapareció después de su salida clandestina de Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el complicado trayecto que tuvo que atravesar retrasó su llegada a la ceremonia de premiación y en su lugar, su hija Ana Corina Sosa Machado recogió el galardón.

La ingeniera de 58 años llegó a Noruega en la madrugada del jueves y se reunió en el balcón del Grand Hotel con familiares, aliados políticos y decenas de venezolanos que la esperaron para celebrar su premiación internacional.

Además, confirmó que planea llevar su Premio Nobel de regreso a su país, aunque evitó revelar la fecha de su retorno . En una charla con los medios la líder afirmó : “Tengo mucha esperanza de que Venezuela sea libre y que convirtamos a este país en un faro de esperanza, una oportunidad para la democracia”.

Su llegada a Europa fue, en parte, gracias al apoyo de Donald Trump, a quien le había dedicado este premio en octubre y asegurando que también lo merecía. El ejército estadounidense colaboró con el traslado marítimo de Machado, desde Venezuela a Curazao, al enviar dos aviones F18 de la Armada a sobrevolar el Golfo de Venezuela y que puedan continuar su ruta sin sobresaltos.

Cómo llegó María Corina Machado a Noruega: todos los detalles

La venezolana relató que su llegada a Noruega se concretó tras un operativo secreto que contó con apoyo de funcionarios estadounidenses. Según pudo averiguar el medio The Wall Street Journal, el operativo comenzó el lunes por la tarde, cuando Machado salió del suburbio de Caracas donde permanecía escondida desde enero. Usó una peluca y un disfraz para evitar ser reconocida. Debía llegar a un pueblo pesquero costero, donde sería trasladada en lancha.

Durante el recorrido, atravesó diez puestos de control militar para alcanzar la costa a la medianoche. Luego, la líder opositora abandonó Venezuela en una lancha de pesca rumbo a Curazao. En medio de condiciones de navegación desfavorables, fuentes vinculadas al operativo explicaron que coordinaron la salida para impedir que las fuerzas venezolanas atacaran la embarcación.

Desde la isla abordó un avión privado Legacy 600 de la operadora JetVip Business Aviation, con matrícula mexicana y capacidad para trece pasajeros. El vuelo despegó rumbo a Bangor, ciudad en el Estado de Maine, donde realizó una escala de aproximadamente cinco horas.

La última etapa del trayecto incluyó un vuelo de más de seis horas hasta el aeropuerto de Oslo, concluyendo un recorrido de casi 9.000 kilómetros para llegar a Noruega.