Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad. Estrenos, comedia, drama, unipersonales y más

La obra "En cada lugar del mundo, en este instante" es una de las propuestas destacadas de la agenda de teatro de Rosario para este finde.

En Rosario, siempre hay mucho teatro . Es diciembre y muchas salas se preparan para el receso de verano, pero todavía hay varias propuestas para todos los gustos. Para orientarse, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 11 al 14 de diciembre, esta es la cartelera de teatro en la ciudad:

En La Mixta, primera cárcel donde conviven hombres y mujeres, la supervivencia se convierte en una regla no escrita. A través de escenas que mezclan humor, tensión y crueldad cotidiana, la obra revela los vínculos, los códigos y los pactos que sostienen la vida intramuros. Historias mínimas, brutales y, a la vez, profundamente humanas se entrelazan para mostrar un mundo donde todo se negocia y nada es lo que parece. Estreno final del Taller de La Orilla Infinita 2025, coordinado por Juan Nemirovsky y Simonel Piancatelli.

Actúan: Pao Alvarez, Mika Centurión, Damián Costa, Marzia Echenique, Verónica Faravelli, Naibí Fuentes, Lucio Gamba, Milena Garnero, Lore Gomez, Mery Márquez, María Muro, Diego Oliva, Luz Orset, Euge Petronilli, Maximiliano Robles, David Rodríguez Degani, Valen Sgrilli, Rodrigo Tejerina, Simonetta Zara.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Nemirovsky (@juan_nemi)

>> Leer más: Leo Sbaraglia: "Somos realmente muy pequeños al lado de todo lo que hay para aprender"

- "Los días perfectos". ÚNICA FUNCIÓN. 21hs. Teatro Astengo (Mitre 754).

Leo Sbaraglia estrenó el unipersonal “Los días perfectos” en la sala La Latina de Madrid y en sólo un mes en cartel la vieron más de 13 mil personas. Basada en la novela homónima de Jacobo Bergareche, con adaptación y dirección de Daniel Veronese, la obra se podrá ver por primera vez en Argentina en el Teatro Astengo (Mitre 754) de Rosario, con una única función. Después, continuará camino a Córdoba y en 2026 hará temporada en el Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires.



En “Los días perfectos”, Sbaraglia interpreta a un hombre que, durante un viaje, se ve súbita y profundamente interpelado al descubrir las cartas que el escritor William Faulkner le envió a su amante Meta Carpenter a lo largo de treinta años. Repasando esa historia de amor, observando sus altibajos, el protagonista reflexiona sobre su propio matrimonio y escribe en voz alta una carta para su esposa antes de volver a casa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MA Producciones (@maproducciones_)

Viernes 12 de diciembre

- "La mixta". 20 y 21.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

En La Mixta, primera cárcel donde conviven hombres y mujeres, la supervivencia se convierte en una regla no escrita. A través de escenas que mezclan humor, tensión y crueldad cotidiana, la obra revela los vínculos, los códigos y los pactos que sostienen la vida intramuros. Historias mínimas, brutales y, a la vez, profundamente humanas se entrelazan para mostrar un mundo donde todo se negocia y nada es lo que parece. Estreno final del Taller de La Orilla Infinita 2025, coordinado por Juan Nemirovsky y Simonel Piancatelli.

Actúan: Pao Alvarez, Mika Centurión, Damián Costa, Marzia Echenique, Verónica Faravelli, Naibí Fuentes, Lucio Gamba, Milena Garnero, Lore Gomez, Mery Márquez, María Muro, Diego Oliva, Luz Orset, Euge Petronilli, Maximiliano Robles, David Rodríguez Degani, Valen Sgrilli, Rodrigo Tejerina, Simonetta Zara.

Sábado 13 de diciembre

- "En cada lugar del mundo, en este instante". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Argentina. Diciembre de 2001. Un matrimonio desgastado viaja rumbo a unas vacaciones en busca de paz y tranquilidad. Un accidente los detiene. La noche se precipita en un cuarto en alquiler al costado de la ruta. Ella es una famosa actriz. Él es un importante empresario de la carne. Nelson les alquila el cuarto. Será testigo y partícipe de una tensión creciente que amenaza con explotar. Afuera el país se desmorona entre saqueos, represión y desesperanza. Adentro también. Una noche de insomnio, secretos y violencia marcan el destino de estas tres personas que intentan aferrarse a algo que quizás, al amanecer, solo quedará en el recuerdo. Texto y dirección: Martín Mir. Actúan: Lucas Delgado, Manuela Fernández Vivian, Damián Smajo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulpo Producciones (@pulpo.prod)

- "Hijas de Shakespeare". 20hs. Balneario La Florida

Un espectáculo para todo público que combina humor, música y clásicos. Julieta, Desdémona y Ofelia vuelven a escena para transformar sus tragedias en un acto de rebeldía: se unen para demandar a Shakespeare por daños y perjuicios. Una obra fresca, divertida y actual, que mezcla clown, comedia del arte y música en vivo. Actúan: Luz Battagliotti, Ana Salinas, María Laura Silva, Ilya Miljevic. Dirección y dramaturgia: Julieta Pretelli

Con funciones realizadas en tres provincias, participación en cinco festivales nacionales y el Premio Butaca 1 a Mejor Obra de Comedia u Humor 2025.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hijas de Shakespeare|obra de teatro (@hijasdeshakespeare)

- "La última es(cena)" de Germinal Terrakius. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Germinal Terrakius (@terrakius)

Domingo 14 de diciembre

- "En cada lugar del mundo, en este instante". 20hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Argentina. Diciembre de 2001. Un matrimonio desgastado viaja rumbo a unas vacaciones en busca de paz y tranquilidad. Un accidente los detiene. La noche se precipita en un cuarto en alquiler al costado de la ruta. Ella es una famosa actriz. Él es un importante empresario de la carne. Nelson les alquila el cuarto. Será testigo y partícipe de una tensión creciente que amenaza con explotar. Afuera el país se desmorona entre saqueos, represión y desesperanza. Adentro también. Una noche de insomnio, secretos y violencia marcan el destino de estas tres personas que intentan aferrarse a algo que quizás, al amanecer, solo quedará en el recuerdo. Texto y dirección: Martín Mir. Actúan: Lucas Delgado, Manuela Fernández Vivian, Damián Smajo

- "El viento en monopatín". 17hs. Sala Tandava (9 de Julio 754).



Musa Teatro y Tandava Sala se unen en una función solidaria a beneficio del Comedor y Copa de Leche Lara Colacho (Pueblo Esther). Una aventura teatral donde Jacinta llega al Reino del Revés y conoce a la encantadora Reina Batata. Un viaje lleno de juego, humor y magia para toda la familia. Actúan: Marianela Druetta, Julieta Santini y Estefanía López. Dirección: María Pía Soler. Entrada Solidaria: un juguete para regalar esta Navidad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El viento en monopatín (@elvientoenmonopatin_teatro)

Si querés que tu obra aparezca en esta agenda, enviá la información a [email protected]