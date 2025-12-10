Llega a Netflix una película de Agustina Macri: cuenta la historia de la primera minera trans

“Miss Carbón” sigue la historia real de una mujer trans que lucha por trabajar en una mina de carbón en la Patagonia. Cuánto estará disponible en la plataforma

Lux Pascal y Agustina Macri en el rodaje de "Miss Carbón", la película que llega a Netflix

Una vez más, Netflix apuesta a sumar a su catálogo producciones argentinas. Este es el caso de “Miss Carbón”, película ideada y dirigida por Agustina Macri, la hija del expresidente Mauricio Macri. El filme cuenta la historia real de una mujer trans que lucha por trabajar en una mina de carbón en la Patagonia y desafía viejos paradigmas.

Se trata de la segunda obra de Macri, luego de "Soledad" (2018), protagonizada por Vera Spinetta, hija del icónico músico. En “Miss Carbón” el personaje principal es interpretado por Lux Pascal, actriz trans y hermana de Pedro Pascal , el conocido artista chileno.

Con más detalle, la película dirigida por Macri narra la historia verídica de Carla Antonella Rodríguez, la primera mujer trans en trabajar en el yacimiento de Río Turbio , ubicado en la provincia de Santa Cruz. Antes de la llegada de “Carlita”, como es conocida la protagonista en la ficción, la entrada de las mujeres a dicha mina estaba prohibida por un viejo mito.

La antigua creencia patagónica aseguraba que había que prohibir el ingreso a las mujeres a las minas porque su presencia provocaba derrumbe s. Solo podían entrar una vez al año durante la festividad de la Patrona Santa Bárbara, y únicamente como visitantes.

Pero Carlita llegó para revolucionarlo todo y ser la primera primera del yacimiento de Río Turbio. En el filme de Macri, se abordan tanto las dificultadas de la mujer trans para acceder a este puesto de trabajo, como su identidad de género.

Además de Lux Pascal, que se pone en la piel de “Carlita”, el elenco lo completan Laura Grandinetti, Romina Escobar y la participación especial de Paco León.

Su estreno en Netflix: cuándo estará disponible

En octubre de este año, la película de Agustina Macri llegó a las salas de cine argentinas. Tras pasar unas semanas en carteleras, la película se prepara para desembarcar en el mundo del streaming.

De esta manera, “Miss Carbón” estará disponible a partir del próximo 19 de diciembre en la plataforma de la N roja. Su duración es 94 minutos (una hora y 34 minutos).