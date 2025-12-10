La Capital | Zoom | Netflix

Llega a Netflix una película de Agustina Macri: cuenta la historia de la primera minera trans

“Miss Carbón” sigue la historia real de una mujer trans que lucha por trabajar en una mina de carbón en la Patagonia. Cuánto estará disponible en la plataforma

10 de diciembre 2025 · 14:58hs
Lux Pascal y Agustina Macri en el rodaje de Miss Carbón

Lux Pascal y Agustina Macri en el rodaje de "Miss Carbón", la película que llega a Netflix

Una vez más, Netflix apuesta a sumar a su catálogo producciones argentinas. Este es el caso de “Miss Carbón”, película ideada y dirigida por Agustina Macri, la hija del expresidente Mauricio Macri. El filme cuenta la historia real de una mujer trans que lucha por trabajar en una mina de carbón en la Patagonia y desafía viejos paradigmas.

Se trata de la segunda obra de Macri, luego de "Soledad" (2018), protagonizada por Vera Spinetta, hija del icónico músico. En “Miss Carbón” el personaje principal es interpretado por Lux Pascal, actriz trans y hermana de Pedro Pascal, el conocido artista chileno.

De qué trata “Miss Carbón”

Con más detalle, la película dirigida por Macri narra la historia verídica de Carla Antonella Rodríguez, la primera mujer trans en trabajar en el yacimiento de Río Turbio, ubicado en la provincia de Santa Cruz. Antes de la llegada de “Carlita”, como es conocida la protagonista en la ficción, la entrada de las mujeres a dicha mina estaba prohibida por un viejo mito.

La antigua creencia patagónica aseguraba que había que prohibir el ingreso a las mujeres a las minas porque su presencia provocaba derrumbes. Solo podían entrar una vez al año durante la festividad de la Patrona Santa Bárbara, y únicamente como visitantes.

Embed

>>Leer más: Diciembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, y Disney+

Pero Carlita llegó para revolucionarlo todo y ser la primera primera del yacimiento de Río Turbio. En el filme de Macri, se abordan tanto las dificultadas de la mujer trans para acceder a este puesto de trabajo, como su identidad de género.

Además de Lux Pascal, que se pone en la piel de “Carlita”, el elenco lo completan Laura Grandinetti, Romina Escobar y la participación especial de Paco León.

Su estreno en Netflix: cuándo estará disponible

En octubre de este año, la película de Agustina Macri llegó a las salas de cine argentinas. Tras pasar unas semanas en carteleras, la película se prepara para desembarcar en el mundo del streaming.

De esta manera, “Miss Carbón” estará disponible a partir del próximo 19 de diciembre en la plataforma de la N roja. Su duración es 94 minutos (una hora y 34 minutos).

Noticias relacionadas
La historia de espíritus, misterio y secretos destaca entre los estrenos de Netflix

Netflix: la atrapante miniserie australiana que se puede maratonear el fin de semana

Este viernes, Netflix confirmó que adrquirió Warner Bros. Discovery.

Netflix anunció la compra de Warner Bros. Discovery por 82.700 millones de dólares

Los protagonistas de esta película son de actores de renombre como Olivia Holt y Connor Swindells

Las películas navideñas ya están en netflix: una comedia entre las más vistas

Lali Espósito, la mujer detrás de los escenarios y las pantallas

"La que le gana al tiempo": se estrenó el documental de Lali Espósito en Netflix

Ver comentarios

Las más leídas

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Lo último

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Sin DT, ya tiene agenda: Newells conoce a su rival de la primera ronda de la Copa Argentina

Sin DT, ya tiene agenda: Newell's conoce a su rival de la primera ronda de la Copa Argentina

Timbúes celebró la Fiesta del Deporte, con reconocimientos y emoción

Timbúes celebró la Fiesta del Deporte, con reconocimientos y emoción

Legislatura: comienzan las extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Desde este jueves, el oficialismo buscará allanarles el camino a ambos proyectos. Antes, la Asamblea Legislativa tratará la renuncia de la vicegobernadora Gisela Scaglia

Legislatura: comienzan las extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria
Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026
Ovación

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Jubilados rechazaron recortes y alertaron por la situación del policlínico Pami I
La Ciudad

Jubilados rechazaron recortes y alertaron por la situación del policlínico Pami I

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo
La Ciudad

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: la lista completa de los ganadores de Rosario
La Ciudad

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: la lista completa de los ganadores de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Preocupación en Santa Fe por el contrabando de calzado que llega de Bolivia y Paraguay

Ovación
Sin DT, ya tiene agenda: Newells conoce a su rival de la primera ronda de la Copa Argentina
Ovación

Sin DT, ya tiene agenda: Newell's conoce a su rival de la primera ronda de la Copa Argentina

Sin DT, ya tiene agenda: Newells conoce a su rival de la primera ronda de la Copa Argentina

Sin DT, ya tiene agenda: Newell's conoce a su rival de la primera ronda de la Copa Argentina

Fue la gran figura del Charrúa en la Copa Argentina, se fue libre y ahora jugará en  Chile

Fue la gran figura del Charrúa en la Copa Argentina, se fue libre y ahora jugará en  Chile

Central se fue de vacaciones, pero jugadores y cuerpo técnico no se despidieron en una cancha

Central se fue de vacaciones, pero jugadores y cuerpo técnico no se despidieron en una cancha

Policiales
Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad
Policiales

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido del narco Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Jubilados rechazaron recortes y alertaron por la situación del policlínico Pami I
La Ciudad

Jubilados rechazaron recortes y alertaron por la situación del policlínico Pami I

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras el derrame de una sustancia peligrosa

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras el derrame de una sustancia peligrosa

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: la lista completa de los ganadores de Rosario

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: la lista completa de los ganadores de Rosario

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Reforma laboral, tributaria y educativa: el gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo
Política

Reforma laboral, tributaria y educativa: el gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río
La Ciudad

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
La Región

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Pullaro destacó la renovación total de la Corte Suprema de Santa Fe

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas
Policiales

El exministro Sain va a juicio por una licitación fallida de compra de armas

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio
POLICIALES

Confirman la condena para un mecánico de motos por un doble homicidio

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez
Policiales

Postergaron el juicio al presunto asesino del arquitecto Joaquín Pérez

Newells: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: paso en falso de los pibes rojinegros en el arranque de la Messi Cup

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Por Juan Iturrez
Ovación

El Charrúa vota el domingo, pero ya podría tener presidente este miércoles

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco
Ovación

Boxeo: el invicto rosarino Erik Miloc ajusta detalles para combatir en Banco

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones
Economía

El gobierno bajó las retenciones con un costo fiscal de u$s 511 millones

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono
Economía

Subió el riesgo país en la previa a la colocación de un nuevo bono