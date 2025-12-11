La Capital | Ovación | Asociación Rosarina de Básquet

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Marcelo Turcato, presidente de la Asociación Rosarina de Básquet, dio su opinión sobre los cotejos entre Sportsmen Unidos y Provincial y Temperley con Atalaya.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

11 de diciembre 2025 · 06:30hs
Marcelo Turcato

Marcelo Turcato, presidente de la Asociación Rosarina de Básquet, se expresó sobre los últimos acontecimientos.

La definición del cuadrangular final de la Superliga de la Asociación Rosarina de Básquet se vio empañada por dos situaciones: el irregular epílogo que tuvo el partido entre Sportsmen Unidos y Provincial, y la suspensión del partido entre Atalaya y Temperley luego de la finalización del segundo cuarto.

Al ser consultado por Ovación, Marcelo Turcato, quien lleva más de una década como presidente de la ARBB, dejó sus sensaciones. Lejos de lavarse las manos y sacarse el tema de encima dio su punto de vista. Pero aclaró que “mi opinión es la de un aficionado más que ama este deporte. Si bien tengo una gran responsabilidad y estoy para tomar decisiones, creo fervientemente en la independencia de poderes. Estos son temas que le competen al Tribunal de Disciplina y hasta la Confederación Argentina de Básquet puede tomar cartas en el asunto respecto al tema punitorio porque nuestro torneo es Prefederal”.

Leer más: Asociación Rosarina de Básquet: el cuadrangular final de la Superliga tuvo su capítulo en tribunales

"El doble de Provincial es lícito", dijo el presidente de la Rosarina de Básquet

Sobre la validez o no del último doble de Provincial, Turcato manifestó: “Claramente el doble es lícito. Esto lo estoy diciendo como aficionado. Toda la gente del básquet entiende que cuando el balón pega en el tablero, después empieza a descender y hay un barrido, el doble vale. Son situaciones de juego donde es entendible que el árbitro pueda cometer un error. Lo que pasa es que luego hubo muchísimas irregularidades. Los árbitros se retiraron de la cancha sin cerrar la planilla digital, el planillero de uno de los clubes cerró la planilla y dio por válido el doble y luego uno de los árbitros públicamente validó un marcador distinto al acta digital. Además, hubo invasión de cancha y un aficionado agredió físicamente a un jugador. Hubo muchísimos desaciertos. Todas estas circunstancias son pasibles de sanciones. Ninguna de estas cosas que mencioné escapa a no ser punible”.

El máximo dirigente de la ARBB cambió el tono de voz y con gesto adusto porque el torneo venía desarrollándose en forma normal continuó: “Esto pasa por lo administrativo y lo deportivo. Hay un doble decisorio que el árbitro no valida y la planilla sí. Ambas situaciones son antirreglamentarias. El escenario es una grave irregularidad arbitral y administrativa. En el básquetbol si el árbitro abandona la cancha sin cerrar el acta digital y luego se pronuncia públicamente, es una situación ilegal y pone en duda la validez del resultado. Esto ha generado conflictos disciplinarios. Hubo un incumplimiento del reglamento, porque el árbitro tiene la obligación de cerrar el acta, ya sea física o digital, para poder oficializar el resultado y los eventos del juego. Irse del estadio sin hacerlo es una falta grave. El acta digital es el registro oficial. Si no se cierra el partido queda «en el aire», sin un resultado oficializado por los jueces. En cuanto a las declaraciones públicas: que el árbitro haya dado un ganador públicamente es un acto que va en contra de su función y del proceso formal. El resultado oficial lo define el acta cerrada y la autoridad deportiva. Por un lado, el acta decía que Provincial había ganado 72 a 71, pero para el árbitro ganó Sportsmen 71 a 70”.

En cuanto a que el planillero haya cerrado el acta sin la presencia del árbitro expresó: “Esto también es una situación anómala. Que invalida el acta porque la firma del árbitro es crucial. Es un grave error de procedimientos que puede provocar la anulación del resultado. Incluso sanciones disciplinarias porque el acta digital es el registro oficial. Es un problema muy grave porque son los árbitros quienes validan el desarrollo y resultado del juego. Las consecuencias por este hecho puntual pueden ser la anulación del partido, la suspensión del planillero y la suspensión de los árbitros”.

Provincial se sintió perjudicado por la resolución arbitral. Al preguntarle al presidente de la Rosarina si el Rojo hizo una manifestación oficial al respecto comentó: “Hay una protesta de Provincia que recibimos en la Asociación y que fue hecha con copia a la CAB. No puedo dar detalles de lo que solicitan porque es materia del tribunal. Respecto a la agresión física a un jugador de Provincial y la invasión de cancha, el dirigente del básquet local dijo: “Entiendo que Provincial ha presentado videos sobre ese tema y que ha identificado al agresor que pertenecería a la parcialidad del equipo rival. Lo de la invasión del público lo vi en los videos que circulan”.

La continuidad de Temperley ante Atalaya

Como si esto fuera poco un día después, se jugó el clásico entre Temperley y Atalaya. El partido que favorecía al Negro por 39 a 28 y se había desarrollado dentro de los carriles normales con un gran espectáculo en las tribunas, tuvo que suspenderse antes de iniciar el tercer cuarto porque las parcialidades tuvieron un encontronazo.

El expediente 2010/25 del tribunal de la ARBB resolvió continuar el partido sin público y a puertas cerradas. Turcato comentó: “Es antipática la medida que tomaron, pero no hay margen de acción. Lamentablemente, no hemos podido resolver este tema. Ni la Asociación, ni los dirigentes de esos clubes. Estamos intentando con las autoridades poder resolver el tema de tener una infraestructura que nos permita asegurar el ingreso, permanencia y egreso de las dos hinchadas para que nos permita seguir jugando estos partidos definitorios con público. Hay mucha predisposición de parte de la política desde todos los sectores ya que varios de ellos están ligados al básquet y conocen de sus necesidades. Creemos que vamos a llegar a buen puerto y tener una buena noticia el año que viene cuando cumplimos 100 años”.

“La buena onda se acaba en el lugar de los hechos. Después se simplifica todo echándole la culpa al personal policial. No me parece justo porque la policía siempre ha estado a la altura de los acontecimientos. Apoyo, con todo el dolor que me produce, que juguemos estos partidos sin público. La policía tiene muchas cosas más importantes que hacer por la sociedad".

Finalmente dejó un concepto en el cual manifiesta la gravedad de ambos asuntos: “Logramos que nuestra Superliga sea Prefederal y eso es algo muy beneficioso para los clubes. Por esta razón el Tribunal de CAB es el tribunal de alzada para cuestionar cualquier fallo de la Asociación. En este caso los cuatro equipos (Provincial, Sportsmen Unidos, Atalaya y Temperley) disputan torneos nacionales y las penas pueden ser homologadas”, culminó preocupado.

La pasión del clásico rosarino volverá a tener el epicentro en el Coloso en el próximo torneo Apertura.

Central o Newell's: qué equipo tiene la zona más complicada en los torneos en 2026

Erik Miloc, el “Acorazado”, está invicto: hizo 10 peleas de boxeo y las ganó a todas, nueve de ellas por nocaut. “Venía esperando esta posibilidad”, dijo antes de la pelea contra el cordobés García.

Boxeo: una pelea de alto voltaje con dos noqueadores de pura raza

Ceca Tenis mostró solidez y carácter, imponiéndose 3-0 sobre Remeros Alberdi, en una final vibrante que mantuvo en suspenso a todo el público presente.

Interclubes de primera: Ceca Tenis se consagró campeón en una final muy reñida

Enzo Giménez demostró versatilidad. Jugó en distintas posiciones y en todas rindió, por eso el respeto del hincha de Central.

Cómo está la situación de Enzo Giménez y qué posibilidades tiene de seguir en Central

Ovación
Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Por Carlos Durhand
Ovación

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Boxeo: una pelea de alto voltaje con dos noqueadores de pura raza

Boxeo: una pelea de alto voltaje con dos noqueadores de pura raza

Interclubes de primera: Ceca Tenis se consagró campeón en una final muy reñida

Interclubes de primera: Ceca Tenis se consagró campeón en una final muy reñida

