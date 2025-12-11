La Capital | Política | reforma laboral

Milei firmó el proyecto de reforma laboral: ¿qué propone la nueva ley?

El presidente rubricó el texto y fue enviado al Congreso. El gobierno envió un comunicado con los argumentos para la nueva legislación. El gesto a la CGT

11 de diciembre 2025 · 10:36hs
El presidente Javier Milei firmó el proyecto de ley de Reforma Laboral

El presidente Javier Milei firmó el proyecto de ley de Reforma Laboral

Ni bien volvió de Oslo, el presidente Javier Milei firmó el proyecto de reforma laboral que remitió al Congreso de la Nación. “Una legislación moderna, simple y transparente”, sostiene el comunicado oficial que da luz verde a una de las claves para crear empleo según explica el gobierno.

La firma quedó registrada en un video tomado en una oficina ubicada en el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery, donde había aterrizado minutos antes el avión oficial ARG-01 proveniente de Noruega, donde viajó para presenciar la entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. "Por más crecimiento, por más proceridad, por más trabajo, para que Argentina sea grande de vuelta. Viva La libertad Carajo", dijo Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El proyecto de ley tiene 71 hojas y 26 títulos. En el capítulo IV legisla en relación al patrimonio de las asociaciones sindicales. En ese punto dejaron de lado las modificaciones en la cuota solidaria, el pedido más fuerte de la CGT, aunque el trabajador deberá prestar conformidad. Así los sindicatos mantienen el control de las cajas.

Reforma laboral, los fundamentos

En el texto explica que la ley de modernización laboral es una iniciativa destinada a actualizar un marco normativo que, pese al paso del tiempo y los profundos cambios económicos y tecnológicos del país, permaneció prácticamente inalterado y dejó de ofrecer respuestas adecuadas a los desafíos actuales del mercado de trabajo”.

Luego explica que como consecuencia del régimen desactualizado “millones de argentinos fueron expulsados del sistema y enfrentan enormes dificultades para acceder a un empleo estable y registrado”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1999091783809261951&partner=&hide_thread=false

Formalización del empleo

El texto además argumenta que durante décadas la combinación de "altos costos derivados de la litigiosidad, reglas imprecisas, burocracia excesiva y una estructura laboral rígida" ha frenado la creación de empleo registrado, afectando especialmente a jóvenes, trabajadores informales y pymes.

Con este proyecto busca "remover distorsiones, simplificar y digitalizar la registración laboral, revisar los componentes salariales que integran las indemnizaciones, modernizar licencias y procedimientos, ordenar responsabilidades y fortalecer un sistema que brinde certezas" tanto a trabajadores como empleadores, especialmente en pymes.

El proyecto incorpora además incentivos concretos para la formalización del empleo, nuevas reglas para la economía de plataformas, esquemas más eficientes de contribuciones patronales y mecanismos que reducen la litigiosidad.

“Una legislación moderna, simple y transparente que genere más y mejores puestos de trabajo formales es una condición indispensable para que la Argentina sea grande otra vez”, finaliza el texto que emitió el gobierno nacional.

Las figuritas del Mundial 2026 tienen fecha de llegada a Rosario: ¿cuánto costarán?

