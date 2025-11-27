Estrenos de cine en Rosario: una esperada secuela de aventuras, terror estadounidense y un romance coreano

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 27 de noviembre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

"Zootopia 2" estará disponible en las salas de cine de Rosario a partir de este jueves

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Disney vuelve con otra historia de la animación que cautivó a cientos de espectadores de todas las edades. “Zootopia 2” marca el regreso de los detectives Judy Hopps y Nick Wilde en una trama llena de enredos y aventuras.

En esta entrega, la dupla de detectives se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

“No alimentes a los niños” - Estados Unidos - (Título original: "Please Don't Feed the Children"). 94 minutos.

El terror y el suspenso llegan desde Estados Unidos a la cartelera de este jueves con una película dirigida por Destry Allyn Spielberg, la hija del reconocido director Steven Spielberg. Protagonizada por Giancarlo Esposito, Michelle Dockery y Zoe Colletti, la historia promete atrapar a sus espectadores desde el primer momento.

Cuando la ciudad se ve invadida por un virus que mata a la mayoría de los adultos, un grupo de niños huérfanos viaja al sur en búsqueda de refugio. Así, llegarán a la puerta de una mujer psicópata que oculta un secreto extremadamente oscuro.

“Amor en la gran ciudad” - Corea - (Título original: “Daedosiui Sarangbeob”). 118 minutos.

El romance también es parte de la cartelera de este jueves. Lee Eon-hee dirige una historia que celebra el poder de ser uno mismo, la libertad y la amistad verdadera.

La trama los sigue a Jae-hee, un espíritu libre y desinhibido, y a Heung-soo, un joven que oculta su identidad. Al encontrarse en el corazón de Seúl, ambos encuentran un refugio en el otro e inician una convivencia inesperada. Las risas, secretos y el autodescubrimiento serán los protagonistas de su vínculo.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 27 de noviembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos de noviembre

“Wicked por siempre”: (Aventuras) Demonizada como la Malvada Bruja del Oeste, Elphaba vive exiliada en el bosque de Oz, mientras que Glinda reside en el palacio de Ciudad Esmeralda, disfrutando de la fama y la popularidad. Cuando una turba furiosa se alza contra la Malvada Bruja, deberá reunirse con Glinda para transformarse a sí misma y a todo Oz para siempre.

(Aventuras) Demonizada como la Malvada Bruja del Oeste, Elphaba vive exiliada en el bosque de Oz, mientras que Glinda reside en el palacio de Ciudad Esmeralda, disfrutando de la fama y la popularidad. Cuando una turba furiosa se alza contra la Malvada Bruja, deberá reunirse con Glinda para transformarse a sí misma y a todo Oz para siempre. “La muerte de un comediante”: (Drama) Cuando le diagnostican una enfermedad terminal a un reconocido actor (interpretado por Peretti), decide huir a Bruselas. Allí es arrastrado hacia un conflicto que lo obligará a convertirse en héroe.

(Drama) Cuando le diagnostican una enfermedad terminal a un reconocido actor (interpretado por Peretti), decide huir a Bruselas. Allí es arrastrado hacia un conflicto que lo obligará a convertirse en héroe. “Terror en Shelby Oaks”: (Terror) Doce años después de la desaparición de su hermana, Mia la sigue buscando. Cuando se encuentra con una cinta de su pasado, se empieza a dar cuenta de que el demonio de su infancia no era imaginario y, decidida a encontrar respuesta, se embarca en una investigación horrorosa.

(Terror) Doce años después de la desaparición de su hermana, Mia la sigue buscando. Cuando se encuentra con una cinta de su pasado, se empieza a dar cuenta de que el demonio de su infancia no era imaginario y, decidida a encontrar respuesta, se embarca en una investigación horrorosa. “Jujutsu Kaisen: ejecución”: (Aventuras) Yuji Itadori, acompañado de sus compañeros de clase y otros hechiceros jujutsu de alto nivel, se adentra en un enfrentamiento sin precedentes contra maldiciones: el Incidente de Shibuya.

(Aventuras) Yuji Itadori, acompañado de sus compañeros de clase y otros hechiceros jujutsu de alto nivel, se adentra en un enfrentamiento sin precedentes contra maldiciones: el Incidente de Shibuya. "Nada es lo que parece 3": (Suspenso) Los Cuatro Jinetes están de regreso pero no vienen solos: una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel.

(Suspenso) Los Cuatro Jinetes están de regreso pero no vienen solos: una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. "Mátate, amor": (Drama) En un rincón olvidado, en medio del campo, una escritora y madre primeriza lucha contra sus demonios. Su comportamiento cada vez más errático refleja su crisis y sus pulsiones de deseo y violencia. Su pareja, por su parte, empieza a asustarse ante la situación.

(Drama) En un rincón olvidado, en medio del campo, una escritora y madre primeriza lucha contra sus demonios. Su comportamiento cada vez más errático refleja su crisis y sus pulsiones de deseo y violencia. Su pareja, por su parte, empieza a asustarse ante la situación. “Depredador: tierras salvajes”: (Acción) Ambientada en un futuro distante, la trama sigue a un joven depredador desterrado de su clan que encuentra una aliada inesperada en Thia. Juntos, emprenden un viaje lleno de peligros en busca de un oponente digno.

(Acción) Ambientada en un futuro distante, la trama sigue a un joven depredador desterrado de su clan que encuentra una aliada inesperada en Thia. Juntos, emprenden un viaje lleno de peligros en busca de un oponente digno. “Paw Patrol: especial de Navidad”: (Aventuras) Cuando Papá Noel se enferma, la Navidad se cancela en Bahía Aventura y el alcalde Humdinger va al Polo Norte para llevarse todos los regalos para él. Por su parte, la patrulla canina liderada por Rubble tendrá que sacrificarse para salvar la Navidad.

Estrenos más antiguos en cartelera

“Teléfono negro 2”

"Los tipos malos

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Otro de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Hoyts

2x1 en Cinépolis

30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.