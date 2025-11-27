Estrenos de cine en Rosario: una esperada secuela de aventuras, terror estadounidense y un romance coreano

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos.
Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.
Disney vuelve con otra historia de la animación que cautivó a cientos de espectadores de todas las edades. “Zootopia 2” marca el regreso de los detectives Judy Hopps y Nick Wilde en una trama llena de enredos y aventuras.
En esta entrega, la dupla de detectives se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.
El terror y el suspenso llegan desde Estados Unidos a la cartelera de este jueves con una película dirigida por Destry Allyn Spielberg, la hija del reconocido director Steven Spielberg. Protagonizada por Giancarlo Esposito, Michelle Dockery y Zoe Colletti, la historia promete atrapar a sus espectadores desde el primer momento.
Cuando la ciudad se ve invadida por un virus que mata a la mayoría de los adultos, un grupo de niños huérfanos viaja al sur en búsqueda de refugio. Así, llegarán a la puerta de una mujer psicópata que oculta un secreto extremadamente oscuro.
El romance también es parte de la cartelera de este jueves. Lee Eon-hee dirige una historia que celebra el poder de ser uno mismo, la libertad y la amistad verdadera.
La trama los sigue a Jae-hee, un espíritu libre y desinhibido, y a Heung-soo, un joven que oculta su identidad. Al encontrarse en el corazón de Seúl, ambos encuentran un refugio en el otro e inician una convivencia inesperada. Las risas, secretos y el autodescubrimiento serán los protagonistas de su vínculo.
A la par de los estrenos que desembarcan el 27 de noviembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
Estrenos de noviembre
Estrenos más antiguos en cartelera
A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.
Otro de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:
Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.
Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.
