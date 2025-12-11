Microtráfico y posible conexión con un homicidio: múltiples allanamientos en la región Efectivos de la Policía de Investigaciones realizaron procedimientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Hubo detenido y secuestro de celulares y de droga. 11 de diciembre 2025 · 07:54hs

Foto: Gobierno de Santa Fe Uno de los domicilios allanados por microtráfico por orden del Ministerio Público de la Acusación Foto: Gobierno de Santa Fe Parte de lo incautado en los allanamientos de ayer en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Doce personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia tras una serie de allanamientos realizados en Rosario y Villa Gobernador Gálvez en el marco de una causa por microtráfico de drogas vinculada además a la investigación de un homicidio.

Los procedimientos fueron ordenados por el equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con la intervención de las fiscales Paula Barros y Mercedes Banchio, y realizados por efectivos de Policía de Investigaciones (PDI). También participaron grupos tácticos y de irrupción y personal de las Tropas de Operaciones Especiales.

Durante los allanamientos, 12 personas fueron trasladadas a sede de Microtráfico para ser identificadas y quedaron a disposición de la Justicia. Además, los agentes de la PDI secuestraron 30 teléfonos celulares, $ 1.873.960, 3.000 dólares estadounidenses, 233 g. de marihuana, un envoltorio de 1,6 g y 4 plantas de marihuana, 12 luces LED, un ventilador industrial, una balanza de precisión, un DVR, indumentaria y documentación de interés.

allanamientos por microtráfico Dónde se realizaron los allanamientos por microtráfico Los operativos se llevaron adelante en viviendas ubicadas en el barrio Puente Gallego, zona sudoeste de la ciudad de Rosario: Hollywood al 3800, Hollywood y San Juan de Luz, Copacabana al 3300, 3500 y 3600, Viña del Mar al 3300, San Juan de Luz al 7900, Mar Chiquita al 3400, Camino Viejo a Soldini al 3800 y Atlántida al 7900- y en una de Villa Gobernador Gálvez –Pasaje Zapala al 1200-.

>> Leer más: Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos allanamientos microtráfico Fuentes del Gobierno provincial indicaron que la causa por infracción a la ley 23.737 de la que surgieron los allanamientos, estaría emparentada con otra causa por un homicidio y la presunta relación con dos bandas delictivas que operan en la zona.