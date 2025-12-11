La Capital | Policiales | Allanamientos

Microtráfico y posible conexión con un homicidio: múltiples allanamientos en la región

Efectivos de la Policía de Investigaciones realizaron procedimientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Hubo detenido y secuestro de celulares y de droga.

11 de diciembre 2025 · 07:54hs
Foto: Gobierno de Santa Fe

Foto: Gobierno de Santa Fe

Doce personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia tras una serie de allanamientos realizados en Rosario y Villa Gobernador Gálvez en el marco de una causa por microtráfico de drogas vinculada además a la investigación de un homicidio.

Los procedimientos fueron ordenados por el equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con la intervención de las fiscales Paula Barros y Mercedes Banchio, y realizados por efectivos de Policía de Investigaciones (PDI). También participaron grupos tácticos y de irrupción y personal de las Tropas de Operaciones Especiales.

Durante los allanamientos, 12 personas fueron trasladadas a sede de Microtráfico para ser identificadas y quedaron a disposición de la Justicia. Además, los agentes de la PDI secuestraron 30 teléfonos celulares, $ 1.873.960, 3.000 dólares estadounidenses, 233 g. de marihuana, un envoltorio de 1,6 g y 4 plantas de marihuana, 12 luces LED, un ventilador industrial, una balanza de precisión, un DVR, indumentaria y documentación de interés.

Dónde se realizaron los allanamientos por microtráfico

Los operativos se llevaron adelante en viviendas ubicadas en el barrio Puente Gallego, zona sudoeste de la ciudad de Rosario: Hollywood al 3800, Hollywood y San Juan de Luz, Copacabana al 3300, 3500 y 3600, Viña del Mar al 3300, San Juan de Luz al 7900, Mar Chiquita al 3400, Camino Viejo a Soldini al 3800 y Atlántida al 7900- y en una de Villa Gobernador Gálvez –Pasaje Zapala al 1200-.

Fuentes del Gobierno provincial indicaron que la causa por infracción a la ley 23.737 de la que surgieron los allanamientos, estaría emparentada con otra causa por un homicidio y la presunta relación con dos bandas delictivas que operan en la zona.

