Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días

La policía secuestró 13 vainas servidas luego de una denuncia nocturna sobre disparos y corridas en Villa Manuelita

11 de diciembre 2025 · 09:31hs
La balacera ocurrió cerca de la colectora de avenida Circunvalación.

Foto: Google Street View.

La balacera ocurrió cerca de la colectora de avenida Circunvalación.

La Justicia provincial comenzó a investigar este miércoles una balacera en Villa Manuelita. Si bien no había personas heridas, el operativo policial cobró relevancia porque se trata de la tercera denuncia en tres días dentro del mismo sector de la zona sur rosarina.

El procedimiento se puso en marcha alrededor de las 20, cuando las fuerzas de seguridad provinciales recibieron múltiples llamados al 911 por el ruido de disparos a pocas cuadras de la colectora de avenida Circunvalación. Hasta primera hora del día siguiente no se registraron detenciones vinculadas al episodio.

Las detonaciones encendieron el alerta en un sector del barrio, pero la pesquisa quedó trabada ni bien se puso en marcha. Según fuentes oficiales, los vecinos no aportaron ningún testimonio relevante para reconstruir lo que había ocurrido en ese lugar.

¿Qué se sabe de la balacera en Villa Manuelita?

El primer reporte indica que la balacera tuvo lugar en el cruce de bulevar Seguí y Piceda, la ex calle 409. Los agentes que respondieron a las denuncias encontraron 13 vainas servidas como rastro del incidente, aunque faltaba determinar quién abrió fuego allí.

Las entrevistas iniciales apenas daban cuenta de que los vecinos habían escuchado disparos y corridas a la noche. Mientras tanto, la Policía de Investigaciones (PDI) fue convocada para secuestrar el material balístico y hacerse cargo de otras medidas vinculadas al caso.

>> Leer más: Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

El episodio ocurrido este miércoles se suma a otras dos balaceras registradas desde el último lunes en este sector de Villa Manuelita. Ambas ocurrieron cerca de Seguí y Convención, a metros del sitio de la tercera y última denuncia.

De acuerdo a la versión preliminar, en el primer operativo de la semana se halló una nota con amenazas. Sin embargo, la Justicia aún debe determinar si las balaceras guardan otra relación entre sí, además de la ubicación.

