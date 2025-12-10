La Capital | Información General | Boicot

Ya son cinco los países que boicotearán el festival Eurovisión por la participación de Israel

Islandia anunció que también se retira del concurso, al igual que España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia

10 de diciembre 2025 · 22:11hs
Ya son cinco los países que boicotearán el festival Eurovisión por la participación de Israel

La emisora nacional de Islandia anunció que boicoteará el Festival de la Canción de Eurovisión del próximo año, con lo que ya son cinco los países que se retiran del concurso en protesta por la participación de Israel.

Las emisoras de España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia anunciaron a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) la semana pasada que no participarán en el concurso en Viena en mayo, después de que los organizadores se negaron a expulsar a Israel por su conducta en la guerra contra Hamás en Gaza.

El Festival de la Canción de Eurovisión es un concurso televisivo anual que se transmite desde 1956, con una audiencia estimada entre 200 y 600 millones internacionalmente. Muchos artistas lograron fama mundial tras participar en el concurso, como ABBA, Domenico Modugno, Raphael, Cliff Richard, Julio Iglesias, Nicola Di Bari, Mocedades, Olivia Newton-John, Paloma San Basilio, Sergio Dalma, t.A.T.u., Bonnie Tyler, Ketama y Katrina & The Waves, entre muchos otros. En el último tiempo el conflicto israelí-palestino provocó una grieta entre los concursantes, con voces abiertamente en contra de la participación de Israel.

La junta de la emisora islandesa RÚV se reunió este miércoles para tomar una decisión y luego anunciaron en un comunicado: "Dado el debate público en este país, está claro que ni la alegría ni la paz prevalecerán respecto a la participación de RÚV en Eurovisión. Por lo tanto, la conclusión de RÚV es notificar hoy a la UER que RÚV no participará en Eurovisión el próximo año”.

“La Canción y Eurovisión siempre han tenido el objetivo de unir a la nación islandesa, pero ahora está claro que este objetivo no se puede lograr y es por estos motivos relacionados con el programa que se toma esta decisión”, dijo la emisora.

La semana pasada, la asamblea general de la UER —un grupo de emisoras públicas de 56 países que organiza el evento anual, muy popular en Europa— se reunió para discutir preocupaciones sobre la participación de Israel. Los miembros votaron para adoptar reglas de votación más estrictas en respuesta a las acusaciones de que Israel manipuló el voto a favor de sus concursantes, pero no tomaron medidas para excluir a ninguna emisora de la competencia.

Islandia, con una población de 360.000, nunca ganó el festival, pero tiene la audiencia per cápita más alta.

