Roña Castro: "No entrenaba, fui un superdotado; al día le ponía toldo para que fuera de noche"

El exboxeador, que dijo haber estado con más de "mil mujeres", aceptó que su poder en los puños lo llevaron a convertirse en campeón del mundo. "Me dolió más el hambre que una piña", contó

"Si hubiese sido americano sería multimillonario. Acá me acostumbré a vivir con el patacón, con toda esa mierda que hubo en la historia de la Argentina. Encima me agarró el corralito", contó el Roña Castro.

Mencionar a Jorge Castro es decir Roña o Locomotora, el exboxeador que hizo historia dentro del boxeo y se convirtió en un enorme referente de este deporte. Castro es sinónimo de sacrificio, de lidiar contra el sufrimiento para llegar a lo más alto y como dice él "tocar el cielo con las manos". A pesar de su infancia plagada de necesidades, conflictos y adversidades, supo avanzar en el camino de la vida a base de trompadas. Ese don que le dio la naturaleza le permitió sobrevivir, ser campeón del mundo, ganar mucho dinero, ser ídolo y hasta tener una fama que lo condujo a llevar una vida desordenada. "Siempre fui un ganador. Incluso con las mujeres, creo que estuve con más de mil, ja", se ufana el Roña, quien en todo momento resaltó que "fui un superdotado" porque "era vago y no me gustaba entrenar". Era una especie de Maradona por su amor a la joda y reconoció que "Diego era mi amigo. Al día le metíamos un toldo para que siga de noche" y que en la vida le dolió "más el hambre que padecí que una piña". Es por eso que en la actualidad también ayuda a gente necesitada y tiene varios comedores a cargo.

Locomotora no tiene aires de divo y la fama nunca lo cambió. Conserva la humidad de siempre y se da con todos de una manera simple, natural: "No soy de esos nariz parada". No se olvida de las peripecias que padeció en su niñez en Caleta Olivia. "Fui tocado con la varita mágica. Y llegué a ser campeón del mundo, pero eso no me cambió" , dijo el exboxeador en su gimnasio de Temperley ubicado en avenida Perón al 4700, donde recibió a Ovación para el ciclo "Historias en juego" . Fiel a su estilo habló de su fama con las mujeres, de los quince hijos que tiene, del momento en que peor la pasó arriba de un ring ante John David Jackson, pero un golpe letal que metió en la mandíbula de su rival le permitió ganar la pelea, entre otros tantos temas. "Nunca fui cangrejo, eso de caminar para atrás", sentenció con firmeza Castro, quien recordó el día que Don King se quedó con 200 mil dólates de un premio en México, algún que otro promotor que lo enganó e insistió en que no cambiaría un ápice de todo lo que hizo.

-Muchas veces contaste las necesidades que pasaste de niño, ¿qué te dolió más, el hambre o una piña?

-Más duele el hambre porque uno comienza a sufrir desde chico. Éramos cuatro hermanos, mi vieja estaba separada. Mi viejo vivía en Catamarca y mi mamá en Santa Cruz con los cuatro hijos.

-¿Y por qué fuiste boxeador?

-Se dio. Empecé desde los 14 años por hambre. Nunca pensé que iba a llegar a lo que alcancé. Fui un superdotado, tocado por la varita mágica. A los 15 hice la primera pelea y ahí empezó mi carrera. Lo tomé no como un deporte, sino para sobrevivir porque me pagaban. Quería pelear todos los días porque ganaba plata. Los primeros seis meses me cagaban a palo, pero yo era bueno de verdad. Siempre dije que "Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires". Por eso me vine acá y peleaba viernes, sábado y domingo.

-¿Se ganaba buen dinero?

-Ganaba y ganaba. Cuando era amateur la gente iba a ver al Roña. El profesional, que hacía la de fondo, cobraba 10 y yo 15 ó 20 y estaba en la de semifondo. Pero el que cobraba más era yo. Caso contrario, no peleaba.

-La carrera del boxeador, obviamente, es muy diferente a cualquier otro deportista porque ponés su cuerpo y tenés que mantener una línea de entrenamiento, una conducta para pegar y no dejarse pegar, pero a veces lo hacen con dureza.

-Recordá cómo me dejó la cara (Jhon) Jackson. Te repito, fui un superdotado porque con lo muy poco que hice alcancé lo máximo, llegué a la cima, a tocar el cielo con las manos. Nunca pensé que iba a llegar de Caleta Olivia a Buenos Aires y al mundo. Un negrito del sur en Tailandia. ¡Qué mierda iba a hacer en Tailandia! Pero así conocí 27 países.

Embed - "Roña" Castro vs. John David Jackson. HD. 1994

-¿Alguna vez te pusiste a pensar de lo que habrías sido si tenías una conducta?

-Capaz que no llegaba.

-¿Por qué?

-Porque con poco hice mucho. Y cuando hice mucho me cagaron a piñas. Cuando perdí con el japonés (Shinji Takehara) estuvimos dos meses y medio concentrado. En Los Ángeles, en Miami y en Japón. Estaba encerrado y perdí, me fue mal. En cambio, cuando sólo me entrenaba un mes era una pluma. Por eso digo que fui un superdotado. Era como Maradona.

-Maradona dijo alguna vez "qué jugador hubiese si no me drogaba".

-Sí, está bien, pero drogado y todo fue uno de los mejores del mundo. Yo también fui el mejor. Fui campeón del mundo y en el planeta tenemos 194 países.

-Una vez te escuché decir que tuviste sexo antes de una pelea, algo que no es recomendable, según los especialistas.

-Se dio la oportunidad en un momento. Era una gitana que estaba muy linda, hermosa y estaban todos mis ayudantes en el camarín. Me fue a saludar y dije: "Muchachos, salgan que me va a tirar las cartas, a ver cómo estoy, cómo voy a llevar adelante la pelea". Era mentira. Y pasó lo que tenía que pasar. Era un loco lindo. Ese día gané por nocaut en el tercer round. Era una pluma, ja. Pero eran cosas de pibe, me tenía mucha fe y siempre ganaba antes de subir la escalera. En el ring ya estaba ganando porque los boxeadores me tenían miedo. Era un asesino.

Roña Castro

-Obviamente que tu poder en el puño era lo que marcaba la diferencia ¿De dónde lo sacaste?

-Vino por naturaleza. Me pegaban un golpe y después te pegaba diez y te noqueaba.

-También hay que ser muy bicho en todo esto e inteligente. Por eso se recuerda la pelea contra John David Jackson, en tu segunda defensa del título mundial mediano de la AMB (12 de agosto de 1994). Muchas veces aparecen las imágenes de cuando vos te hiciste que estabas casi nocaut.

-No me lo recordés porque aún me duele. Cada vez que recuerdo esa pelea me duele la cagada a palos que me dio Jackson. Fue una velada inolvidable. No va a haber otra así . A mí me encanta haber hecho esa pelea. Haber sufrido y de repente meter una mano y poder venirme glorioso de México. Ahí supe lo que es un no vidente porque al otro día no veía, estaba ciego y no sabía qué me pasaba.

-El ambiente del boxeo, como en muchos otros deportes, es muy complicado, muy jodido, porque aparecen un montón de personalidades que van en busca del negocio.

-Sí, pero el clásico amigo del campeón. Yo lo supe elegir. Conocidos tengo miles.

-¿Te han engañado?

-No, tuve la suerte de comprar casas. Yo después de cada pelea que hacía me compraba una casa. Y así mis hijos tienen la suya.

-En Estados Unidos, obviamente, es donde se maneja y se cocina absolutamente todo.

-Si hubiese sido americano sería multimillonario. Acá me acostumbré a vivir con el patacón, con toda esa mierda que hubo en la historia de la Argentina. Encima a mí me agarró el corralito y me mató.

-Hay mucho un ambiente pesado, hay también cierta mafia, muchas apuestas. ¿Alguna vez te apretaron para decirte que pierdas una pelea?

-Sí me apretaron , pero nunca nunca fui para atrás. Nunca fui cangrejo, eso de caminar para atrás.

Las apretadas en el boxeo

-¿Es un mito o pasan de verdad esas cosas?

-Pasan, pasan. Y continuamente. Ustedes se dan cuenta lo que pasó en varias peleas que algunos se volvieron millonarios de un día para otro. No voy a dar nombre. Pero tipo que habían ganado, que estuvieron bien, primero ganó y después perdió, ¿cómo es? No fui un tipo de esos de que fui para atrás. Me hice de abajo, pasé hambre, frío, de todo. Empecé a pelear por hambre porque necesitaba para ayudar a mi familia. Fui papá a los 17 años. Mis hijos son mis amigos. Estoy contento, contento de que me separé, me volví a juntar, me volví a separar, me volví a juntar, y tengo 15 hijos.

-¿Quince? ¿Te acordás de los nombres de todos?

-Sí, pero si me das tiempo me acuerdo de todos, ja, pero 15 y todos con la misma, ja, como le dije a Susana Giménez, pero con distintas mujeres.

Roña Castro

-Siempre reconociste que fuiste muy muy mujeriego.

-Se daba por la oportunidad. En Caleta Oliva no me daban bolilla y en Buenos Aires tenía todas reinas. Me sorprendía, pero cuando fui conocido, famoso, por la fama tenía a todas. Por la fama, pero si no sería un negrito de mierda. Tuve de todo, me di todos los gustos de autos, motos, . El deporte me dio guita, me dio muchas cosas, alegría, tristeza. Y hoy en día eh la puedo disfrutar. Yo siendo siendo como era como soy, ¿no? Me tengo que ir a mi casa, tranquilo. Pero me encanta ayudar porque es doloroso ver gente que está mal. Te mostré un mensaje que me mandan y es duro.

-A vos te perseguían mucho las mujeres y también los hombres, ja.

-Sí, yo sólo mujeres siempre, siempre fui ganador. Y creo que estuve con más de mil. Si dudas que pasé esa cifra.

-Por eso no te duraban las esposas, ja.

-Lo que pasa es que era como como el marinero, en cada puerto un amor.

-¿Aparecieron muchas famosas que no surgieron públicamente?

-Un montón. Castro, Locomotora, el del auge estaba en el deporte, llenaba estadio, dejaba gente afuera y era lindo. Ahora salgo a la calle y me piden fotos y demás a pesar de que hace 20 años que no peleo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario La Capital (@diariolacapital)

Su amistad con Diego Maradona

-Encima eras muy amigo de Diego Maradona y la joda al por mayor.

-Era amigo de todos, de Minguito, de Olmedo, el Gordo Porcel. A Diego siempre lo encontraba en el boliche, lo encontré en Italia, lo encontré por todos lados. Viví en muchas partes del mundo, hasta en Montecarlo.

-¿Qué anécdota te recordás de tus salidas con Diego?

-A Diego lo quería abrazar porque era mi ídolo, y él me abrazaba a mí. No me largaba más. Me hablaba de las peleas y pedía que no faltara champán. Y después lo encontraba siempre. En la iglesia nunca, ja.

-Tenían más noche que la luna.

-Sí, nosotros al día le metíamos un toldo para que siga de noche, ja.

-¿Qué tiene la fama de bueno y qué de no tan bueno?

-A mí me gustó siempre la fama. No soy esos de nariz parada que hay de famosos que no le dan bola a nadie. Vengo de abajo y la televisión no me cambia. Estuve en MasterChef , pero había que estar 8 a 11 horas parado. Me fui a la mierda. discutí con los jurados y me fui por no no aguantaba más. No aguantaba y ahora me quieren volver a meter al repechaje.

-Lo que pasa es que la gente el gran problema es el ego, ¿con Wanda Nara?

-Parece una mina de diez, una mina espectacular, muy buena y linda,

-¿Qué cambiarías de lo que hiciste? ¿O repetirías exactamente todo lo que hiciste hasta ahora?

-Cambiaría los promotores, el hijo de p... que me garcó todo. Eso cambiaría, pero nada más. Sería un deportista y el mismo de siempre. Con muy poco hice mucho. Mi vieja era muy pobre, mi viejo era alcohólico, pasé hambre, eso fue lo peor.

-La gente observa al que llegó allá al final, que es campeón, pero en todo ese recorrido recibiste muchos golpes y sobre todo en la cabeza. Muchos boxeadores quedan bastante mal. ¿A vos te dejó alguna secuela o zafaste?

-No, nada que ver. Por lo menos puedo hablar, puedo expresarme con vos, con todos. No te voy a mentir y decir que los golpes no te hacen nada. El boxeo te repercute después los 50. Sin ir muy lejos, un boxeador muy conocido, el Intocable Nicolino Locche, era un fenómeno arriba del ring, pero de grande no se le entendía nada. Porque arriba del ring no le pegaban, pero abajo te cagaban a piñas los sparring. Eso le repercutió de grande. Yo no me dejaba pegar ni arriba ni abajo.

La peor pelea de su vida

-¿Cuál fue tu peor pelea y que la pasaste realmente mal?

-La pelea con (John David) Jackson, después no hubo otra pelea. Esa sola. Esa fue la peor pelea mía de mi vida porque yo yo en todas las peleas ganaba, fácil. Yo en mi carrera tengo 10 perdidas, pero las pesas las perdidas que tengo fueron todo por título del mundo, no fueron con un Don nadie. A mí me ganó Lorenzo García que era un mañoso acá de Argentina, pero me ganó, pero a mí cuando yo perdí nunca me gustó poner excusas. Pero a mí me ganó Lorenzo García porque mi exapoderado estaba peleado con la Federación y con castigo me dieron perdida. Te repito, a mí nunca me gustó poner excusa cuando perdí. Y después todas las peleas que tengo perdidas fueron por el título del mundo.

-Vos antes decía que pasaste o recorriste diferentes lugares, el mundo. ¿Qué de de de todos los que recorriste, qué anécdota particular recordás siempre de momentos vivido, que sé o que te pasó algo?

-Sí, el momento vivido que yo en Monterrey México, había ocho títulos del mundo, ahí estaba la despedida de Julio César Chávez y en esa en esa pelea había un cheque de 200 000 dólares para la mejor pelea. Hablaban todo en inglés, no sé hablar castellano menos voy a saber inglés. Don King habló arriba del escenario con un cheque grande y el hijo de puta dijo que lo donaba a un hogar de ancianos. Me cagó.

-¿Lograste invertir bien lo ganado?

-Estoy bien. económicamente tengo restaurante, tengo parrilla, un gimnasio y un negocio. Mis hijos trabajan. Ahora trato de darle de comer a la gente que más necesita.

Comedores para ayudar a la gente

-Con respecto a eso, ¿cuántos comedores tenés?

-Tengo 14 comedores. Estamos haciendo otro más para 500 personas. tengo nueve merenderos. 10 comedores que abastecemos hay más comedores que me vienen a buscar mercadería ahí tengo atrás tengo el depósito.

-¿Hay mucha gente empresas que que dan una mano ayudan o es complicado eso?

Porque soy el Roña Castro tengo la suerte de poder entrar y hablar. Me abre puertas.

-¿Qué es lo que te llevó a hacer eso?

Y lo que te contaba de principio, uno pasó hambre, pasó frío y no me gustaría que los pibes vienen chicos se ponen a llorar, ahora se ponen a llorar gente grande, ahora viene gente de 70 años, años arriba. Roña, dame una mano, con remedio. Eh, es muy doloroso ver necesitan antibióticos. Necesita insulina y a mí yo tengo muchos amigos visitador médico que me dan los remedios, los antibióticos y yo le puedo dar a la gente. Hoy en un antibiótico está 40 000 pesos y un jubilado cobra 300 000 pesos, ¿entendés?

Y que no se enferme y que tenga otra otra enfermedad más porque no no le alcanza el sueldo para comprarse un un remedio y entonces Bueno, por eso me me aboqué a esto para poder ayudar. Lo empecé Lo empecé en la pandemia, cuando comenzó la pandemia, tenía todas las bolsas colgadas y tuve 18 meses cerrado el gimnasio y nada, y hoy el día me dejaron abrir el gimnasio y empezamos.

-¿Que hacés ahora, enseñás?

-Sí, ahora vuelvo a hacerlo. Porque me dijo el doctor que como tengo diabetes me muéva un poquito, hace un poquito de gimnasio. Pero imagínate que era vago cuando peleaba. Ahora que dejé de pelear más bajo soy.

-Si hay gente que te quiere ayudar, ¿cómo te contacta?

Se puede contactar al Facebook. Jorge locomotora Castro o al Instagram. el Roña Castro o locomotora Castro. Eh, eh sí, se pueden comunicar y pues Pueden dar una mano, lo estoy haciendo, yo agradezco a la provincia de Buenos Aires que me ayudan en todo, al ministro Cuervo Andrés Larroque. Él es el que me da mercadería, recibo 25.000 kg de mercadería y puedo ayudar a mucha gente.

-A los diputados y senadores también les podés pedir una mano.

-Sí, antes me ayudaban, hoy no por este gobierno, este león está rabioso. Soy de un pueblo llamado Caleta Olivia, Santa Cruz, pero viste como se dice que nadie es profeta si tierra. Fui campeón del mundo, anduve por todos lados, llevé el nombre de mi pueblo y nunca tuve un reconocimiento. A Lupín, como le decía a Néstor Kirchner, le dije que primero fui yo el que hice conocer de Santa Cruz y después lo hizo él cuando fue presidente.