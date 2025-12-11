La Capital | Zoom | Masterchef Celebrity

Nueva salida en "MasterChef Celebrity": quién fue el último participante eliminado del reality

Con la eliminación que se dio en la gala de este miércoles, ya son ocho los concursantes que abandonaron el reality de cocina

11 de diciembre 2025 · 11:27hs
Una de las participantes más queridas por el público abandonó Masterchef Celebrity.

Una de las participantes más queridas por el público abandonó Masterchef Celebrity.

Este miércoles se vivió una emotiva gala de eliminación en "MasterChef Celebrity". En una noche llena de tensión y sorpresas, los participantes fueron puestos a prueba para determinar quién seguía en competencia. La consigna para esta jornada era preparar un plato que tenga huevo como ingrediente principal.

El jurado determinó quiénes eran los ocho concursantes que ponían en juego su continuidad: Momi Giardina, Eugenia Tobal, Andy Chango, Sofía “La Reini” Gonet, Sofía Martinez, Ian Lucas, Emilia Attias y La Joaqui.

La gala se dividió en dos etapas: en primer lugar, el que mejor logre preparar cuatro huevos fritos perfectos en diez minutos sería salvado. En una prueba fugaz y de precisión, Andy Chango le ganó el mano a mano a Ian Lucas y se aseguró su lugar en el balcón. Luego, los participantes que continuaban bajo la lupa comenzaron con sus elaboraciones.

Los peores platos

Una vez llegado el momento de las devoluciones, los jurados Germán Martitegui, Donato de Santis y Santiago Giorgini, quien está reemplazando a Damián Betular, determinaron que los platos con peor calificación fueron los preparados por "La Reini" y Eugenia Tobal.

>> Leer más: La emotiva despedida de Alex Pelao en MasterChef: "Siempre tuve trastornos alimenticios"

Finalmente, la actriz fue quien debió abandonar la competencia luego de que su plato "revuelto Gramajo", una receta tradicional argentina que suele combinar papas fritas, huevos revueltos, cebolla, no logre convencer a los comensales.

En su despedida, Tobal agradeció haber sido convocada al reality: "Fue una experiencia hermosa haber estado en MasterChef. Es un programa que consumí y consumo desde siempre, y al que me animé a decir que sí este año". Además, agregó: "Me llevo un grupo de compañeros que uno no imagina que puede generar en esa ensalada rusa".

Quiénes fueron todos los eliminados de MasterChef Celebrity 2025

  • Jorge "La Roña" Castro
  • Esteban Mirol
  • Diego Schwartzman
  • Luis Ventura
  • Walas
  • Valentina Cervantes
  • Alex Pelao
  • Eugenia Tobal
Noticias relacionadas
yanina latorre reemplazara a maxi lopez en masterchef celebrity

Yanina Latorre reemplazará a Maxi López en "MasterChef celebrity"

Emma Stone protagoniza Bugnoia, la nueva película de Yorgos Lanthimos ya disponible en las salas de cine 

Estrenos de cine en Rosario: Emma Stone en un drama oscuro, romance internacional y terror navideño

Robert Plant vendrá a Rosario

Robert Plant llega a Rosario: el ex-Led Zeppelin agrega fechas en Argentina

Lux Pascal y Agustina Macri en el rodaje de Miss Carbón, la película que llega a Netflix

Llega a Netflix una película de Agustina Macri: cuenta la historia de la primera minera trans

Ver comentarios

Las más leídas

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Lo último

Las figuritas del Mundial 2026 tienen fecha de llegada a Rosario: ¿cuánto costarán?

Las figuritas del Mundial 2026 tienen fecha de llegada a Rosario: ¿cuánto costarán?

La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarilla para este jueves

La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarilla para este jueves

Nueva salida en MasterChef Celebrity: quién fue el último participante eliminado del reality

Nueva salida en "MasterChef Celebrity": quién fue el último participante eliminado del reality

La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarilla para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó el aviso oficial cerca del mediodía y el tiempo volvió a empeorar repentinamente, al igual que la tarde anterior

La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarilla para este jueves
Las figuritas del Mundial 2026 tienen fecha de llegada a Rosario: ¿cuánto costarán?
Ovación

Las figuritas del Mundial 2026 tienen fecha de llegada a Rosario: ¿cuánto costarán?

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días
Policiales

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista
La Ciudad

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Mesa navideña: cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para pasar las fiestas

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Mesa navideña: cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para pasar las fiestas

Milei firmó el proyecto de reforma laboral: ¿qué propone la nueva ley?
Política

Milei firmó el proyecto de reforma laboral: ¿qué propone la nueva ley?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Central se fue de vacaciones, pero jugadores y DT no se despidieron en una cancha

Central se fue de vacaciones, pero jugadores y DT no se despidieron en una cancha

Ovación
Roña Castro: No entrenaba, fui un superdotado; al día le ponía toldo para que fuera de noche

Por Luis Castro
Ovación

Roña Castro: "No entrenaba, fui un superdotado; al día le ponía toldo para que fuera de noche"

Roña Castro: No entrenaba, fui un superdotado; al día le ponía toldo para que fuera de noche

Roña Castro: "No entrenaba, fui un superdotado; al día le ponía toldo para que fuera de noche"

Central o Newells: qué equipo tiene la zona más complicada en los torneos en 2026

Central o Newell's: qué equipo tiene la zona más complicada en los torneos en 2026

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Policiales
Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años
POLICIALES

Crimen en Santa Fe: desde una moto acribillaron a un hombre de 36 años

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días

Balacera en la zona sur de Rosario: investigan el tercer episodio en tres días

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen

Allanamientos en la región por microtráfico y posible conexión con un crimen

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

La Ciudad
La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarilla para este jueves
La Ciudad

La tormenta llegó a Rosario con un alerta amarilla para este jueves

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Cinco rosarinos corrieron 84 kilómetros en 48 horas por la ciudad para desafiar los límites humanos

Cinco rosarinos corrieron 84 kilómetros en 48 horas por la ciudad "para desafiar los límites humanos"

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos

Feministas de todo el país, contra el avance de políticas que vulneran derechos

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda
Información General

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria
Política

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026
Política

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Sin DT, ya tiene agenda: Newells conoce a su primer rival de Copa Argentina
Ovación

Sin DT, ya tiene agenda: Newell's conoce a su primer rival de Copa Argentina

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario
Información General

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Por Juan Iturrez
Ovación

Omar Vicente será el presidente de Central Córdoba hasta 2029

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta
La ciudad

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Se postergó la llegada al Senado del proyecto de reforma laboral
Política

Se postergó la llegada al Senado del proyecto de reforma laboral

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el marketing educativo
La Ciudad

José Goity destacó la baja del ausentismo docente y criticó el "marketing educativo"

Milei suspendió sus actividades en Oslo y regresa a Argentina
Política

Milei suspendió sus actividades en Oslo y regresa a Argentina

Confirman más de 50 contagios en bebés por un brote de botulismo en EEUU
Información General

Confirman más de 50 contagios en bebés por un brote de botulismo en EEUU

Cinco países boicotearán el festival Eurovisión por la participación de Israel
Información General

Cinco países boicotearán el festival Eurovisión por la participación de Israel

Rescataron a excursionista atrapado en arenas movedizas en Utah
Información General

Rescataron a excursionista atrapado en arenas movedizas en Utah

Acindar: consenso para extender a 2026 el actual sistema de suspensiones
Economía

Acindar: consenso para extender a 2026 el actual sistema de suspensiones

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
LA CIUDAD

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas