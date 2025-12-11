Nueva salida en "MasterChef Celebrity": quién fue el último participante eliminado del reality

Con la eliminación que se dio en la gala de este miércoles, ya son ocho los concursantes que abandonaron el reality de cocina

Este miércoles se vivió una emotiva gala de eliminación en " MasterChef Celebrity ". En una noche llena de tensión y sorpresas, los participantes fueron puestos a prueba para determinar quién seguía en competencia. La consigna para esta jornada era preparar un plato que tenga huevo como ingrediente principal.

El jurado determinó quiénes eran los ocho concursantes que ponían en juego su continuidad: Momi Giardina, Eugenia Tobal, Andy Chango, Sofía “La Reini” Gonet, Sofía Martinez, Ian Lucas, Emilia Attias y La Joaqui.

La gala se dividió en dos etapas: en primer lugar, el que mejor logre preparar cuatro huevos fritos perfectos en diez minutos sería salvado. En una prueba fugaz y de precisión, Andy Chango le ganó el mano a mano a Ian Lucas y se aseguró su lugar en el balcón. Luego, los participantes que continuaban bajo la lupa comenzaron con sus elaboraciones.

Una vez llegado el momento de las devoluciones, los jurados Germán Martitegui, Donato de Santis y Santiago Giorgini, quien está reemplazando a Damián Betular, determinaron que los platos con peor calificación fueron los preparados por "La Reini" y Eugenia Tobal .

Finalmente, la actriz fue quien debió abandonar la competencia luego de que su plato "revuelto Gramajo", una receta tradicional argentina que suele combinar papas fritas, huevos revueltos, cebolla, no logre convencer a los comensales.

En su despedida, Tobal agradeció haber sido convocada al reality: "Fue una experiencia hermosa haber estado en MasterChef. Es un programa que consumí y consumo desde siempre, y al que me animé a decir que sí este año". Además, agregó: "Me llevo un grupo de compañeros que uno no imagina que puede generar en esa ensalada rusa".

