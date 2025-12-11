La Capital | La Ciudad | celíacos

Mesa navideña: cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para pasar las fiestas

Los productos especiales suelen costar más que los de consumo masivo. Diferencias y similitudes a la hora de armar un menú inclusivo

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

11 de diciembre 2025 · 06:25hs
Los exágonos ayudan

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital.

Los exágonos ayudan, pero celíacos y diabéticos han tenido que aprender a conocer el significado de la información nutricional.

La organización para las fiestas de fin de año. Tema crucial para la mesa de las familias de Rosario y del mundo. Entrada, plato principal y la sobremesa se llevan las principales discusiones y más aún cuando los menús tienen que contemplar situaciones particulares de cada comensal como celiacos o diabéticos.

Budines, pan dulce, turrones y toda golosina que pueda circular en una mesa de Nochebuena o Fin de Año tiene que ser estrictamente calculado por personas no tolerante al Trigo, Avena, Cebada y Centeno (TACC) o aquellos donde el exceso de azúcar golpea directamente en la salud.

Y aunque la industria avanzó y existen góndolas para todos. Las diferencias están marcadas, en primera medida desde los precios y también desde los preparados. En este contexto, los preparativos se vuelven todo un desafío para incluir a cada uno de los integrantes de la familia.

>> Leer más: Armado del arbolito de Navidad en Rosario: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

Allí se entrecruza otra problemática: los precios y sus diferencias según el producto que se busca. En personas diabéticas es importante buscar artículos sin azúcares y sin grasas trans, que en algunos casos puede llegar a valer un 30% más que productos similares aptos para todo público. Los celiacos son los que enfrentan una situación más compleja desde la elaboración propia ya que la harina más económica ronda un 50% más, pero las de mayor calidad pueden llegar a triplicar el valor en la góndola de cualquier supermercado.

¿Cuánto cuesta armar una mesa navideña inclusiva?

La Capital realizó un relevamiento del costo de la canasta navideña en los principales supermercados de Rosario y sin contar bebidas, con o sin alcohol, ronda en los 19 mil pesos. La misma cuenta con un pan dulce, una garrapiñada, un turrón y dos budines. Cabe destacar que la Cámara de Supermercadistas de Rosario (Casar) lanzó esta semana una canasta navideña básica (incluyendo una sidra) por 5.999 pesos.

>> Leer más: Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

A su vez, las personas con diabetes recorren dietéticas o buscan entre las góndolas de los supermercados. Leen las etiquetas y los apartados con la información nutricional. Los hexágonos de la Ley de Etiquetado Frontal ayudan, pero tuvieron que aprender a conocer el significado de cada renglón para evitar males mayores a la hora de consumir un producto

Así, según indicaron desde Asociación Regional de Ayuda a la persona con Diabetes (Fradi) a este medio, llegan a armar una canasta navideña con dos budines, uno sin azúcar por 3.900 pesos, y otro cero azúcar y grasas trans por 4.800 pesos, más un pan dulce promedio en 7.000 pesos, un turrón sin azúcar a 3.800 pesos y garrapiñadas de almendra sin azúcar (por 100 gramos) a 3.200 pesos. Elevando el costo de la canasta a 22.700 pesos. Un 20% más de la canasta básica y casi cuatro veces más que la oferta elaborada por Casar.

En tanto, los celiacos tienen otros recorridos. Dieticas o locales dedicados a la comida sin TACC, también sectores especiales en supermercados o almacenes de barrio. La principal problemática es el origen de los alimentos y que no exista una contaminación. Por eso, cuando encuentran sitios en los cuales confiar, son fieles clientes.

Además, armar una canasta para personas con celiaquía es mucho más caro ya que la variedad de precios no es similar a la de los productos aptos para todo público. Mientras que existe pan dulce por menos de 3.000 pesos, el más barato en un comercio especial para personas con una dieta sin TACC no baja de 4.700 pesos, mismo sentido para los budines, que aptos para todo público comienzan en 1.700 pesos y sin TACC en 3.700 pesos.

Teniendo en cuenta los precios menores de los productos sin TACC, una canasta navideña con dos budines, un pan dulce, un turrón y una garrapiñada ronda los 21 mil pesos. Al confeccionar la misma canasta con los productos con TACC más económicos, no supera los 10 mil pesos. Es decir, el doble entre una canasta apta para celiacos y otra no. Ahora bien, teniendo en cuenta la canasta de Casar, la diferencia es casi de 4 veces más.

Si la elección es por productos sin TACC de primera calidad la canasta puede superar los 28 mil pesos. Es decir, casi tres veces que una canasta no apta para celiacos y casi cinco veces más que la oferta de Casar.

¿Y la bebida? Salvo la cerveza, los celiacos pueden consumir cualquier tipo de alcohol: vino, sidra, champagne o bebidas blancas son aptos para ellos. Mientras que en los diabéticos es importante el control y evitar cualquier bebida gaseosa (con la salvedad de las “zero”) o jugos frutales.

Alternativa: elaboración propia

El principal escollo que encuentran las personas que tienen que seguir una dieta sin TACC es la posible contaminación de los alimentos. Un cuchillo que haya cortado pan y que sea utilizado en productos sin TACC echa a perder el alimento. O una pizzera que ya haya cocinado pizza con harina común deja de servir, lo mismo para un colador por donde pasaron fideos con TACC. “Cuando tenemos el diagnostico hacemos limpieza de la cocina y tenemos que cambiar toda la vajilla”, reveló a La Capital Edit Di Carlo, referente de Acela, la asociación civil que ayuda y acompaña a personas celiacas.

“Nosotros nos llevamos nuestro tupper”, aseguró. Con esa práctica evitan todo tipo de contaminación y pueden transitar estas fiestas sin mayores problemas. O bien, elaboran utilizando productos sin TACC que duplican el precio de los comunes. En el caso de las harinas también cambia la productividad porque al no tener gluten no leuda, por ende, la masa no crece como los insumos con TACC.

Por su parte, Claudia Müller presidenta de Fradi, recordó la importancia de contar las calorías para las personas con diabetes. “La famosa palma de la mano como medida, pero se puede comer poco de todo”; dijo. Además, apostó por endulzantes como la estevia, que se consigue a 3.200 pesos (contra un kilo de una primera marca de azúcar a 1.200 pesos) y dejó una recomendación: “Hay que comer ensalada antes de la cena porque las fibras evitan que suba la glucosa”.

Noticias relacionadas
El FAE Rosario aporta mano de obra y materiales en 427 escuelas de toda la ciudad.

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Homenaje a Hermes Binner. El futuro Hospital Regional Sur, tendrá maternidad, neonatología, y áreas para el cuidado de casos críticos para adultos.

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Las jugueterías de Rosario preparan descuentos y promociones en la previa de Navidad.

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

El festival El aguante solidario será en el Anfiteatro Humberto de Nito.

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Ver comentarios

Las más leídas

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Lo último

Central o Newells: qué equipo tiene la zona más complicada en los torneos en 2026

Central o Newell's: qué equipo tiene la zona más complicada en los torneos en 2026

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Estrenos de cine en Rosario: Emma Stone en un drama oscuro, romance internacional y terror navideño

Estrenos de cine en Rosario: Emma Stone en un drama oscuro, romance internacional y terror navideño

Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

Procuran liberar calles de la ciudad frente al aumento del parque automotor y la falta de cocheras. El proyecto es analizado por el Concejo
Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

Por Lucas Ameriso

Mesa navideña: cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para pasar las fiestas

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Mesa navideña: cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para pasar las fiestas

Ignacio Boero: Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Ignacio Boero: "Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que venga Messi a Newell's"

El tiempo en Rosario: jueves caluroso, pero con chances de tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves caluroso, pero con chances de tormentas aisladas

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026
Política

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Murió un futbolista que fue ídolo en el ascenso y hace cuatro meses atravesó por un episodio dramático

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Otro megamillonario con el Quini 6: un apostador logró seis aciertos en La Segunda

Ovación
Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Por Carlos Durhand
Ovación

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Asociación Rosarina de Básquet: qué dijo su presidente sobre dos partidos del cuadrangular final

Boxeo: una pelea de alto voltaje con dos noqueadores de pura raza

Boxeo: una pelea de alto voltaje con dos noqueadores de pura raza

Interclubes de primera: Ceca Tenis se consagró campeón en una final muy reñida

Interclubes de primera: Ceca Tenis se consagró campeón en una final muy reñida

Policiales
Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenada a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Ciudad
Mesa navideña: cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para pasar las fiestas

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Mesa navideña: cuánto deben gastar los diabéticos y celíacos para pasar las fiestas

Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

Quieren eliminar todos los permisos de estacionamiento para funcionarios

El tiempo en Rosario: jueves caluroso, pero con chances de tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: jueves caluroso, pero con chances de tormentas aisladas

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Cinco países boicotearán el festival Eurovisión por la participación de Israel
Información General

Cinco países boicotearán el festival Eurovisión por la participación de Israel

Rescataron a excursionista atrapado en arenas movedizas en Utah
Información General

Rescataron a excursionista atrapado en arenas movedizas en Utah

Una embarazada dio a luz en un taxi sin conductor en San Francisco
Información General

Una embarazada dio a luz en un taxi sin conductor en San Francisco

Acindar: consenso para extender a 2026 el actual sistema de suspensiones
Economía

Acindar: consenso para extender a 2026 el actual sistema de suspensiones

Caputo colocó un bono en dólares para pagar los vencimientos de enero
Economía

Caputo colocó un bono en dólares para pagar los vencimientos de enero

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse
La Ciudad

Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas
La Ciudad

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I
La Ciudad

Jubilados rechazan recortes y alertan por la situación del policlínico Pami I

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años
POLICIALES

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos
Zoom

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: todos los ganadores de Rosario
La Ciudad

Se realizó un nuevo sorteo de los Créditos Nido: todos los ganadores de Rosario

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas
LA CIUDAD

Implementan botones de parada de emergencia en piletas públicas rosarinas

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria
Policiales

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo
La Ciudad

Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un derrame
La Ciudad

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un derrame

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos
POLICIALES

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

Muerte de un policía en el río: buscan la lancha hundida en San Lorenzo
LA REGION

Muerte de un policía en el río: buscan la lancha hundida en San Lorenzo

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025
Política

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025