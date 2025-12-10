La Capital | Política | Milei

Milei y la comitiva argentina suspendieron sus actividades en Oslo: el presidente regresa a Argentina

El mandatario iba a entablar reuniones con primer ministro noruego y el rey Harald V, sin embargo la comitiva canceló la agenda

10 de diciembre 2025 · 19:54hs
El presidente Javier Milei y la secretaria de la Presidencia

El presidente Javier Milei y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, llegaron al Ayuntamiento de Oslo antes de la ceremonia de entrega del Premio Nobel.

El presidente Javier Milei y la comitiva argentina suspendieron este miércoles sus actividades en Oslo y emprendió el regreso a Argentina. “Ante la incertidumbre de la llegada de Maria Corina Machado, la comitiva argentina decidió dejarle ese espacio para ella”, indicaron fuentes oficiales.

Tras la ceremonia en el ayuntamiento de Oslo, donde la hija de Corina Machado, Ana Corina Sosa, recibió la distinción en representación de su madre, Milei tenía previsto entrevistarse tanto con el rey de Noruega, Harald V, como con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre. Sin embargo, la agenda fue suspendida por la comitiva.

Milei abordó a las 16 el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires en un vuelo especial, por lo que llegará al país a las 9.30 del jueves. Ante la ausencia del mandatario y la visita oficial de la vicepresidenta Victoria Villarruel a España, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza (LLA), estuvo a cargo de la presidencia de manera provisional.

>>Leer más: Con Milei y Villarruel de viaje en Europa, un senador asumió como presidente provisional: quién es

La ceremonia

En tanto, en medio de un extenso aplauso, la hija de María Corina Machado recibió el galardón en nombre de su madre y leyó un discurso preparado por la líder opositora venezolana.

Al recibir el premio, Ana Corina Sosa Machado leyó el discurso de su madre en el que hizo un repaso por la crisis política que azota al país desde hace años. “Para tener democracia tenemos que estar dispuestos a luchar por la libertad y la libertad es una decisión que debe ser renovada cada día para defenderla”, expresó.

Noticias relacionadas
Javier Milei tiene previsto viajar a Noruega este lunes a la noche. Acompañará a María Codina Machado quien recibirá el Nobel de la Paz

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Pullaro se reposiciona ante el escenario nacional.

El escudo de Pullaro

Javier Milei y Karina aprovechan el envión después de las elecciones para sumar volumen en el Congreso e impulsar las reformas. 

Milei suma conversos y en Rosario se respira clima de revancha

El presidente Javier Milei dio su discurso en la presentación de los nuevos aviones de combate.

Milei presentó los F16: "Un símbolo de la Argentina que estamos construyendo"

Ver comentarios

Las más leídas

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Lo último

Una embarazada dio a luz en un taxi sin conductor en San Francisco

Una embarazada dio a luz en un taxi sin conductor en San Francisco

Milei suspendió sus actividades en Oslo y regresa a Argentina

Milei suspendió sus actividades en Oslo y regresa a Argentina

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

La pareja de un preso de Coronda aceptó la pena como miembro de las gavillas de Pablo Camino y Nicolás "Pupito" Avalle, afines a Los Monos
Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria
Política

Legislatura: extraordinarias con el foco en el presupuesto y la ley tributaria

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026
Política

Antes de su retiro, Rafael Gutiérrez presidirá la Corte de Santa Fe en 2026

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta
La ciudad

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario
Información General

Ranking de mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Cuándo reabre el Aeropuerto de Rosario, intervenido por obras

Central y Newells ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Central y Newell's ya conocen a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura 2026

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

Créditos universitarios en la UNR: Ingeniería será la primera facultad en aplicar el cambio

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

En Central, Franco Ibarra es uno de los futbolistas que está en la vidriera

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional

Ovación
Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut
Ovación

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newells en el debut

Copa Argentina: los antecedentes en 2025 de los rivales de Central y Newell's en el debut

Messi Cup: Newells empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Messi Cup: Newell's empató 3 a 3 en un partidazo contra el Chelsea

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Copa Argentina: el debut de Central será frente a Sportivo Belgrano de San Francisco

Policiales
Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas
Policiales

Condenan a una mujer a 7 años de prisión por colaborar con dos bandas delictivas

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Quedó preso por llevar drogas sintéticas en el auto con su hija de 4 años

Cococcioni: Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad

Cococcioni: "Pasada la emergencia, ahora podemos tener un plan normal de seguridad"

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Justicia rechazó un pedido de Luis Paz para cumplir prisión domiciliaria

La Ciudad
Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas
La Ciudad

Entre enero y noviembre, el FAE Rosario hizo 19.000 trabajos en escuelas públicas

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Un parque se llamará Miguel Lifschitz y el hospital Sur homenajeará a Binner

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Rosario se suma a la Noche de las Jugueterías: cuáles son los comercios adheridos

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Se viene un festival solidario en el Anfiteatro, con música en vivo y una gran colecta

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un derrame
La Ciudad

Reactivaron el tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires tras un derrame

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos
POLICIALES

Pintadas en rojo y negro: vandalismo contra el monumento de Ovidio Lagos

El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad
Zoom

El cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

Muerte de un policía en el río: buscan la lancha hundida en San Lorenzo
LA REGION

Muerte de un policía en el río: buscan la lancha hundida en San Lorenzo

Preocupación en Santa Fe por contrabando de calzado de Bolivia y Paraguay

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupación en Santa Fe por contrabando de calzado de Bolivia y Paraguay

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025
Política

María Corina Machado no llegó a tiempo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un detenido por apedrear un colectivo en Villa Gobernador Gálvez

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional
La Ciudad

Pablo Javkin retocó su gabinete con un recambio generacional

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el norte
Salud

Gripe H3N2: cómo es la variante que se expande con rapidez en el norte

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ayuda alimentaria: el municipio rosarino refuerza partidas de cara a fin de año

El gobierno enviará al Congreso la reforma laboral, tributaria y educativa
Política

El gobierno enviará al Congreso la reforma laboral, tributaria y educativa

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor en un miércoles casi sin nubes

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río
La Ciudad

Mi Bici Tu Bici celebra sus diez años con un festival frente al río

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles
La Ciudad

Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
La Región

Pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?
La Ciudad

Se acerca Navidad: ¿cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario?

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newells y Central
Ovación

Estudiantes y Racing reeditarán una final que tuvo a exjugadores de Newell's y Central

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años
Información General

Australia elimina todas las cuentas de redes sociales de menores de 16 años

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez confirmó que se va de la Corte Suprema de Santa Fe