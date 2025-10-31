El año del terror: las películas más vistas del 2025 son de género

La Capital | Zoom | terror

Tanto historias originales como “Sinners” o “La hora de la desaparición” como novedades de sagas como “El conjuro” o “Destino Final” vienen dominando la taquilla mundial

Por Morena Pardo

31 de octubre 2025 · 06:30hs
Sinners

"Sinners", de Ryan Coogler, es una de las películas de terror que se convirtió en un fenómeno de taquilla durante 2025

El 2025 fue un año de terror, al menos para el cine. En el ocaso de las franquicias de superhéroes, que cada vez tienen más dificultades para hacer números masivos en taquilla, las películas de género se consolidaron como las más convocantes en las salas de todo el mundo.

En lo que va del año, tanto historias originales como nuevas entregas de franquicias populares, lograron convocar a cientos de miles de espectadores a nivel global y amasar cifras millonarias.

El cine de terror, tal como otros géneros considerados “menores” como la ciencia ficción o la comedia, ha sido históricamente uno de los espacios más potentes para elaborar comentarios sociales y políticos. A través de la necesaria elaboración de metáforas (incluso en los subgéneros más verosímiles, sin elementos fantásticos ni sobrenaturales), este tipo de películas sostiene la posibilidad de hablar de la coyuntura con recursos estéticos y narrativos propios.

De esta manera, el cine de género ha dado lugar a algunas de las más interesantes síntesis de la muchas veces falsa dicotomía entre arte y entretenimiento. La lista de los filmes más vistos de este año es un claro ejemplo.

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: la vuelta de un clásico, terror argentino, drama extranjero y animaciones para todos

Las películas de terror que marcaron el 2025

- "Sinners": vampiros y segregación racial

Uno de los primeros fenómenos del 2025 fue “Sinners”, escrita, dirigida y producida por Ryan Coogler (“Creed” y “Pantera Negra”). En esta película, Michael B. Jordan interpreta a un par de gemelos idénticos que en 1932 vuelven a su pueblo rural en el sur de Estados Unidos para abrir un bar de blues para personas negras. La noche de la apertura y en plena fiesta, son abordados por un grupo de vampiros blancos.

En pleno período de segregación racial (conocido como Jim Crow), marcado por la explotación económica y la discriminación política de la población afrodescendiente, Coogler usa el vampirismo como una metáfora evidente de estos abusos de poder. Además, aborda el entrecruzamiento entre espiritualidad pagana, música y la construcción comunitaria en el pueblo afroestadounidense.

Más allá de todas estas capas de significados, la película es sobre todo una excelente película de vampiros (con reminiscencias a “Crepúsculo al amanecer” de Robert Rodríguez) con un despliegue visual impresionante. Fue filmada usando cámaras IMAX y 65mm, bajo el comando de la directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw (la primera mujer en filmar para Hollywood en Imax).

La combinación es sin dudas tentadora para ver en pantalla grande. Y la gente respondió: la película recaudó $367 millones de dólares a nivel global, convirtiéndose en el quinto film de terror más exitoso de todos los tiempos en taquilla. A comienzos de julio, “Sinners” (una producción original de Warner) fue incorporada al catálogo de la plataforma HBO, donde puede verse actualmente.

Embed - Pecadores | Tráiler Oficial | Subtitulado

>> Leer maás: Palpitando Halloween: las mejores películas de terror en HBO Max

- "La hora de la desaparición": ¿dónde están los niños?

Otra historia original que tuvo buena respuesta del público y de la crítica fue “La hora de la desaparición” (“Weapons” en idioma original), escrita, dirigida y producida por Zach Cregger (“Barbarian”). La premisa en sí es convocante: una noche, a las 2.17 de la madrugada, todos los niños (menos uno) de un curso desaparecen de sus casas de manera no forzada: se levantan de sus camas y salen corriendo.

Protagonizada por un gran elenco en el que se destacan Josh Brolin y Julia Garner, la película arma un relato coral en el que el punto de vista de distintos personajes va armando el rompecabezas del misterio. Muy bien filmada, con tensión constante y algunas secuencias para deleite total de los fanáticos del género, el boca a boca positivo y las reseñas favorables hicieron que acumulara $260 millones en taquilla global. Hace poco, fue agregada a la plataforma HBO, dado que también es de Warner.

Embed - La hora de la desaparición | Tráiler Oficial | Subtitulado

>> Leer más: Volvió "Destino Final" y se consolidó como una de las sagas de terror más populares

Las franquicias que triunfaron

- "Destino final: lazos de sangre": la muerte como villana

Entre los otros grandes éxitos del año se cuentan nuevas entregas de franquicias populares. Por un lado, “Destino final: lazos de sangre”, marcó el regreso de la saga después de catorce años, con un sexto filme. Apostando a todos los elementos clásicos de la historia (una premonición que permite escapar una vez de la parca, y la muerte que vuelve de maneras absurdas e implacables), sumó un punto inédito en la franquicia: una historia de origen.

En la sexta película de “Destino final”, se agrega al universo la hipótesis de que la maldición (¿o bendición?) de las premoniciones es hereditaria. Traza una continuidad entre la experiencia de una abuela y una nieta, que se enfrentan a los anuncios de la muerte. De esta manera, el regreso no defraudó a los fanáticos de la saga, que respondieron positivamente: el filme recaudó más de 300 millones en todo el mundo. Como esta también es de Warner, esta nueva entrega, tal como toda la saga, se puede ver en Hbo.

Embed - Destino Final Lazos de sangre | Tráiler Oficial | Subtitulado

>> Leer más: Sigue el terror: la película argentina "Cuando acecha la maldad" tendrá segunda parte

- "El conjuro: últimos ritos": adiós a los Warren

Por otro lado, se estrenó “El conjuro: últimos ritos”, décima película del universo de “El conjuro”, que junto con los títulos de “Anabelle” y “La monja” se basa en dos figuras reales clave del mundo paranormal: el matrimonio formado por Ed y Lorraine Warren, que intervinieron en casos resonantes de Estados Unidos en las décadas del setenta y ochenta.

La reciente película, protagonizada como siempre por Patrick Wilson y Vera Farmiga en los roles de los Warren, cierra de cierta manera la historia profesional del matrimonio. Con más de 400 millones de dólares acumulados en taquilla, sigue en cartelera y se espera que se pueda ver en plataformas entre finales de 2025 y comienzos de 2026. Otra franquicia de Warner que por lo tanto estará disponible en Hbo.

Embed - El Conjuro 4: Últimos Ritos | Tráiler Oficial | Subtitulado

>> Leer más: Se estrena en cines "Good Boy", una película de terror desde el punto de vista de un perro

- "Exterminio: la evolución": el virus es la humanidad

Una saga que también volvió es “Exterminio”, del británico Danny Boyle, con su reciente entrega “La evolución” (“28 years later” en idioma original). La historia de zombies que comenzó en 2002 y continuó en 2007, tuvo en 2025 una continuación de la historia situada 28 años después del brote original. Una comunidad sobrevive en una pequeña isla, aislada por la marea de las grandes islas británicas. Un padre y un hijo se aventuran al continente y el joven descubre un mundo de posibilidades al que decide retornar sin permiso. Las amenazas, además del virus mutado y reforzado, tendrán que ver con los humanos que merodean. En 2026 se estrena una segunda parte titulada “Exterminio: templo de huesos”.

En taquilla, sumó más de 150 millones de dólares, y siguió sumando espectadores en plataformas. En Argentina, se puede ver en HBO, como todas las de esta lista.

Embed - Exterminio: La evolución | Tráiler Oficial (Subtitulado) | Cinemex

- "Teléfono negro 2": no se puede escapar de la pesadilla

Finalmente, el más reciente éxito del terror llegó a salas hace pocas semanas: “Teléfono Negro 2” se estrenó el 16 de octubre a nivel global y ya lleva 86 millones recaudados. Se trata de una secuela de una película de 2021, dirigida por Scott Derrickson, que claramente hizo bien en renunciar al Universo Cinematográfico de Marvel (encabezó las dos “Doctor Strange”) y volver al terror (“Sinister”).

La historia sigue a un secuestrador serial de niños a finales de los años setenta, apodado “el raptor” e interpretado de forma sublime (y quizás inesperada) por Ethan Hawke. En la secuela, la hermana del niño que sobrevive a la primera parte se reencuentra con el captor en pesadillas, acentuando el elemento paranormal y evocando sagas y villanos clásicos como “Pesadilla” y Freddy Krueger.

Embed - BLACK PHONE 2 - Trailer Oficial Subtitulado Español Latino

