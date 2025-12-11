La Capital | La Ciudad | rosarinos

Cinco rosarinos corrieron 84 kilómetros en 48 horas por la ciudad "para desafiar los límites humanos"

Son parte de una iniciativa independiente llamada "Misión Übermens" en los que reunieron 12 recorridos de 7 kilómetros, con salidas cada 4 horas

11 de diciembre 2025 · 11:14hs
Los rosarinos pasaron por sitios emblemáticos de la ciudad.



Este fin de semana, cinco rosarinos llevaron adelante un desafío físico y mental sin precedentes en la ciudad: correr 84 kilómetros en 48 horas, divididos en 12 recorridos de 7 kilómetros, saliendo cada 4 horas desde diferentes puntos icónicos de Rosario.

La iniciativa, denominada "Misión Übermens" (superhombres, en alemán), es independiente y fue creada en Rosario. Quienes la llevan adelante señalan que la misma propone "desafíos extremos diseñados para explorar el potencial humano desde una mirada integral: cuerpo, mente y espíritu". Además, resaltaron que no se busca competir sino lograr una "transformación".

Se trató de 12 salidas distintas por diversos lugares de la ciudad y los participantes (Mariano Di Marco Kelly, Juan Pablo Di Marco Kelly, Facundo Domínguez, Gastón Lassaga y Gaspar Mac) aseguraron que esta misión "convirtió a Rosario en un mapa emocional en movimiento". Cada recorrido tuvo como punto de partida un lugar emblemático: Parque de España, Silos Davis, Monumento a la Bandera, Peatonal Córdoba, La Florida, bulevar Oroño, Parque Independencia, Puerto Norte, Anfiteatro Humberto de Nito, puente Rosario–Victoria y Calle Recreativa.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 10.18.03

Desafío en Rosario

“Hay experiencias que no se entienden, sólo se viven. Esta fue una de ellas. Cada salida tenía algo distinto: el silencio de la madrugada, el viento del puente, la energía del río, la ciudad despertando. Rosario se volvió parte del equipo”, expresó Dominguez.

Por su parte, Mariano Di Marco Kelly, quien impulsó la idea junto a su hermano Juan Pablo, señaló: “No fue un desafío, fue una ruptura. Dormimos poco, corrimos mucho y compartimos todo. Aprendimos que la voluntad es más fuerte que el cansancio y que la hermandad sostiene cuando las piernas ya no hablan”.

En tanto, Lassaga afirmó: “Corrí muchas distancias, pero nunca algo así. No es la cantidad de kilómetros, es el formato: correr 7 kilómetros cada 4 horas te parte los ritmos, el descanso y la cabeza. Te obliga a resetear 12 veces. Es distinto a todo. Ese fue el verdadero desafío".

“Crecer duele un poco, avanzar cansa, pero aun así vale la pena. Volvimos distintos, con ganas de más”, agregó Mac.

El proyecto tiene la intención de convertir esta experiencia en un movimiento que invite a más personas a desafiar sus propios límites "desde un lugar consciente, humano y colectivo".

