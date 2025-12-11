Vuelve la Copa Santa Fe de Ciclismo con un fuerte operativo en la autopista

Esta emblemática carrera regresa tras 21 años y unirá a la capital provincial con Rosario, por lo que habrá diferentes cortes por tramos

Luego de 21 años, regresa la Copa Santa Fe de Ciclismo a la provincia , una emblemática carrera que unirá a las ciudades de Santa Fe y Rosario a través de la autopista , con unos 160 profesionales y amateurs de toda la región que participarán de uno de los eventos más esperados del año.

Esta carrera tendrá lugar en las primeras horas de este domingo 14 de diciembre y recorrerá una de las vías más importantes de la provincia, con un desafío deportivo de alto nivel, con un trazado de 170 kilómetros por autopista .

El evento coincide con los 100 años de la primera edición de la carrera, la cual fue creada en 1925 por el Ciclista Moto Club Santafesino. Si bien lleva fuera del calendario oficial desde 2004, vuelve para instalarse en la agenda deportiva de Santa Fe.

Para ello, las autoridades trabajan con el objetivo de garantizar la seguridad de los deportistas , por lo que brindaron detalles sobre la organización que prepara un operativo especial con cortes de tránsito en los sectores por los que se desarrollará la carrera.

ciclismo

El operativo de la Copa Santa Fe de Ciclismo

En una conferencia de prensa, Carlos Torres, director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), detalló que habrá “una gran logística para afrontar semejante desafío”, ya que “para el gobierno de Santa Fe es muy importante el trabajo en conjunto para garantizar que el paso por la autopista sea ordenado, le dé seguridad a los ciclistas y a los vehículos que van a transitar con los ciclistas”, debido a que “va a haber aproximadamente entre 40 motos y autos que van a acompañar al pelotón”.

“Van a haber cortes en toda la autopista por tramos. Van a ser tres tramos, el primero del kilómetro 155, la salida en Santa Fe, hasta el kilómetro 110. El segundo va a ser desde el 110 hasta el 30, llegando a la zona portuaria y de obras del Gran Rosario. Y el último tramo del kilómetro 30 hasta el cero en la Circunvalación de Rosario”, aclaró.

ciclismo01 @Flavio Raina

A su vez, Torres agregó que “en la medida que el pelotón va avanzando y pasando por estos lugares va a haber un ‘auto escoba’, un camión que va en la parte de atrás del pelotón avisando que ya no hay ningún ciclista para que la guardia provincial libere los tramos”.

“A lo mejor a los 15 minutos que terminaron de pasar por el tramo ya se puede liberar, por lo que no va a estar cortada permanentemente toda la autopista, sino que, a medida que el pelotón avance, se va a ir liberando para que las personas puedan circular”, remarcó.

El trayecto que pasará por Rosario

Tras finalizar los tramos de autopista, hacia el final de la carrera, los ciclistas ingresarán a Rosario para avanzar en los últimos tramos y llegar a la meta, por lo que Torres mencionó cómo serán los accesos y pasos que darán los deportistas.

“Se va a llegar a Circunvalación de Rosario, que va a estar cortada, el pelotón va a tomar hacia la zona del puente Rosario-Victoria para bajar hacia Rondeau. Ahí van a tomar por Rondeau, por el carril central exclusivo para los ciclistas, hasta avenida Puccio, de ahí hasta la Costanera y hasta el Parque Alem, que es el lugar del destino”, sostuvo.

Finalmente, el director de la APSV destacó que “en la medida que el pelotón va pasando se va liberando” cada zona, con un funcionamiento “dinámico”, lo que permitirá que “no haya cortes muy prolongados para las personas que estén circulando por esos lugares”.