Puerto San Martín: la infraestructura del nuevo complejo cinematográfico con cine 4D está en su etapa final

La construcción ya se encuentra prácticamente terminada y las obras avanzan a buen ritmo de acuerdo a lo indicado por el municipio

25 de septiembre 2025 · 10:51hs
“El edificio comienza a mostrar la fisonomía de un cine moderno y funcional, llamado a convertirse en un nuevo punto de encuentro cultural para la comunidad”, expresaron desde la Municipalidad.
Las obras en el nuevo complejo cinematográfico que se construye en Puerto General San Martín avanzan a buen ritmo y la infraestructura principal ya está en su etapa final.

Desde la Municipalidad de Puerto, que lleva adelante el proyecto de infraestructura, indicaron que en el exterior de la construcción se aprecia la imponente volumetría de hormigón visto, con columnas perimetrales de gran porte y muros de cerramiento de bloques que comienzan a definir los espacios.

También se aprecian las escaleras exteriores de hormigón armado, con aberturas circulares que aportan un sello distintivo al diseño arquitectónico.

Sala de cine 4 D

En el interior del complejo cinematográfico, la sala principal ya exhibe las gradas escalonadas donde se ubicarán las butacas, configurando el espacio que dará cabida a los espectadores que podrán disfrutar de una función de cine con tecnología 4D.

Como ya se consignó en notas anteriores, el futuro cine albergará 14 módulos compuestos por cuatro butacas cada uno, equipados con tecnología 4D e-motion con efectos especiales localizados, pensados especialmente para la proyección de películas infantiles.

PGSM-cine7

Experiencia sensitiva

Las salas contarán con un sistema de proyección capaz de recrear las condiciones físicas que aparecen en la pantalla: viento, vibraciones en los asientos, sonidos intensificados e incluso olores. Todo ello con el objetivo de ofrecer una experiencia inmersiva que conecte aún más al público con cada historia.

El complejo también dispondrá de un hall de ingreso, boleterías, ascensor exclusivo para personas con discapacidad y acceso directo al sector del bar y la terraza en la planta alta, desde donde se podrá disfrutar de una amplia vista al camping municipal y a todo el predio del parque.

>> Leer más: Puerto General San Martín sumará un cine 4D a las atracciones del "Puerto de las Infancias"

