La Capital | La Ciudad | Doha

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

Fernanda Taleb, egresada de comunicación social de la UNR, presentó su primer trabajo invitada por un festival internacional

Ariel Etcheverry

Por Ariel Etcheverry

29 de noviembre 2025 · 09:26hs
Taleb en la presentación en Doha junto a otros cineastas argentinos y chilenos

Taleb en la presentación en Doha junto a otros cineastas argentinos y chilenos
Fernanda Taleb junto a los directores de otros cortometrajes exhibidos en Festival de Cine de Doha.

Fernanda Taleb junto a los directores de otros cortometrajes exhibidos en Festival de Cine de Doha.
De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

La realizadora audiovisual rosarina Fernanda Taleb participó del Festival de Cine de Doha, la capital de Qatar, donde se exhibió su cortometraje “Eco y reverberancia”, obra que había ganado pocos días antes el Premio del Público en el Festival Latinoamericano de Cine de Rosario. A pocas horas de volver a pisar suelo argentino tras la fascinante experiencia de haber participado en una muestra internacional y en un país tan diferente al suyo, Taleb habló con La Capital sobre su trabajo y sobre cómo se gestó el film que le tocó presentar en Medio Oriente.

Dice Taleb: “Eco y reverberancia es la adaptación de un cuento del mismo nombre de Alisa Lein. Después de más de 20 años como productora, me animé a escribir y dirigir. El proyecto ganó el concurso de Fomento de Santa Fe y el de Historias Breves del Incaa. En septiembre de 2023 lo grabamos y se estrenó a fines del año pasado en Mar del Plata. Ganó el Premio del Público en el Festival de Cine de Rosario, participó de varios certámenes y cerramos con este trip a Qatar”.

La realizadora, que egresó de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y se gana la vida como docente en ese ámbito, cuenta que el Festival Internacional de Cine de Doha presenta todos los años una sección con un país invitado. En esta edición, desde la organización convocaron a representantes de Argentina y Chile.

“Seleccionaron 7 cortometrajes de acá y allá, y nos invitaron a mostrarlo en el festival. Fue una experiencia de locura. Nos trataron como reyes. Un contraste terrible con lo que vivimos acá", destaca.

>> Leer más: Se viene el 30° Festival de Cine Latinoamericano Rosario: proyecciones, charlas y clases magistrales

De La Siberia al cine

Mucho antes de visitar el enigmático Qatar, Taleb descubrió su inclinación por las producciones audiovisuales sobre el final de la carrera de comunicación social. Mientras cursaba materias sobre esa cuestión con Gustavo Postiglione, el Nene Molina y Néstor Zapata como docentes, se dio cuenta que sus deseos iban por un lado diferente al del periodismo “clásico” o “duro”. La experiencia que terminó por convencerla fue una pasantía de unos meses en Canal 3 de Buenos Aires.

Fernanda Taleb en Qatar
Fernanda Taleb junto a los directores de otros cortometrajes exhibidos en Festival de Cine de Doha.

Fernanda Taleb junto a los directores de otros cortometrajes exhibidos en Festival de Cine de Doha.

Y Taleb lo describe así: “Ahí reconfirmé que el periodismo no era lo que me seducía. Volví a Rosario y me puse a trabajar de lleno en la producción de Gustavo Postiglione, quien estaba por estrenar El Asadito. Hice la producción ejecutiva de las películas que conformaron la trilogía: 'El cumple' y 'La peli'. Luego vino 'Días de mayo', 'Brisas heladas' y uno de los cortos de 'Lo que se dice un ídolo', el largo sobre el negro Fontanarrosa”.

Luego de participar en varios documentales, entre ellos “La nieta de Gardel”, Taleb se sumó otros proyectos más personales, el más importante desde el punto de vistas de las cercanías fue la productora de contenidos audiovisuales La Casa de Pasco, junto a otros dos socios y amigos. Con ese emprendimiento, llegó en el arranque del siglo XXI a la televisión abierta y actualmente es parte del equipo que pone al aire, y desde hace muchos años todos los sábados, el programa del reconocido chef Marcelo Megna en la pantalla de El Tres TV.

>> Leer más. Rosario celebra el cine de Latinoamérica con un tradicional festival

“Hemos realizado otros programas locales institucionales y documentales. Hace algunos años tomamos la iniciativa con Roxana, mi socia de formar ‘B+T’ para dedicarnos de nuevo, no exclusivamente, pero sí a la producción de proyectos cinematográficos. Pero nos cayó Javier Milei como presidente de repente, con todo el daño que hizo y que está haciendo a la estructura del cine a nivel nacional y en todo lo que tiene que ver con las artes con la desfinanciación”.

En ese sentido, Taleb sostiene que “hace unos años la actividad se separó muchísimo y un montón de proyectos que estaban en desarrollo quedaron para más adelante. La idea es seguir con la misma socia que hacía millones de años que venía laburando, pero se sumó Lisa Lane, quien es parte de un grupo de amigas con el que hace muchos años trabajamos en el medio audiovisual, en distintas áreas dentro de las películas”.

Cómo llegó “Eco y reverberancia”

Sobre la génesis del cortometraje que llegó esta semana a Doha, Taleb lo recuerda así: “Lisa escribió un libro de cuentos en el cual está Eco y Reverberancia. Cuando lo leí, me sentí identificada por una época en la que yo también transité La Siberia, en ese mismo momento y esos mismos espacios. El cuento me llegó mucho y empecé a ver esas imágenes desde un lugar distinto al del que generalmente lo hago como productora. Y me animé a escribir el guion, a adaptar esa obra y a dirigirla a partir de ganar un premio de fomento de Cultura de Santa Fe y un premio de Historias Breves, que es un concurso tradicional de cortometrajes del Instituto Nacional de Cine. Eso fue en 2023”.

taleb en Qatar 2

El corto fue filmado en 2024 y a partir de entonces la película recorrió varios festivales, con esa especie de broche de oro que significó la invitación para ser exhibido en Doha.

Taleb describe el momento: “Fue una experiencia única. Pude ver el contraste entre el desprecio y maltrato tan grande en Argentina sobre tu arte y tu obra, y de pronto te invitan a un festival tan importante, en un lugar donde hay unos lujos tremendos y con todos los mimos que nos brindaron. Conocer gente de todo el mundo y vivir esos cuatro días en Doha fue algo alucinante. Poder proyectar mi película en un auditorio hermoso como el del Museo de Arte Islámico. Estoy muy feliz de haber tenido esa experiencia y ahora a seguir produciendo y soñando para realizar otra producción por más que el panorama sea sombrío. No hay que perder las esperanzas”.

>> Leer más: Es rosarino, se fue a vivir a Buzios y creó un festival de cine que ya lleva 26 ediciones

Ver su película proyectada ante un auditorio tan diferente y tan lejos del lugar donde empezó todo, es movilizante para Taleb. Su trabajo subtitulado árabe también le toca una fibra más íntima. “La respuesta en la sala fue muy linda. Hubo gente que se acercó y comentó que le había gustado mucho la película. Además, los subtítulos en árabe... algo de mí se filtró ahí”.

Noticias relacionadas
Matías Bottoni en su casa de San Jerónimo Sud, en una entrevista con La Capital.

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Familiares, amigos y compañeros de Giovani Mvogo Eteme marcharon este viernes por la tarde por el centro de Rosario para reclamar justicia por su muerte.

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Después del calor, se vienen las tormentas en Rosario: hay dos alertas amarillos emitidos por el SMN para el fin de semana.

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

La nueva ley provincial busca controlar las alarmas que disponen las empresas de seguridad privada.

Control de alarmas: sancionarán a las empresas de seguridad que no se ajusten a la ley provincial

Ver comentarios

Las más leídas

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Lo último

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Fabián Gómez mantiene la ventaja en la cima del Abierto del Litoral de golf

Fabián Gómez mantiene la ventaja en la cima del Abierto del Litoral de golf

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Acordaron medidas para ordenar la pesca, proteger la biodiversidad de la fauna ictícola y darle sostenibilidad a la actividad de los pescadores

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata
La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario
Política

La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario
La Ciudad

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Ovación
Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Franco Colapinto largó de boxes último y llegó último en una aburrida sprint en Qatar

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Tenis: el Tricentenario Ciudad de Rosario baja el telón en el Rosario Rowing Club

Tenis: el "Tricentenario Ciudad de Rosario" baja el telón en el Rosario Rowing Club

Policiales
Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

La Ciudad
Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata
La Ciudad

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto
La Ciudad

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre
Economía

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año
Salud

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Gran Día de McDonalds en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Novedades

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
LA CIUDAD

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
POLICIALES

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
Economía

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron