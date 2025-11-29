De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

La realizadora audiovisual rosarina Fernanda Taleb participó del Festival de Cine de Doha , la capital de Qatar, donde se exhibió su cortometraje “Eco y reverberancia”, obra que había ganado pocos días antes el Premio del Público en el Festival Latinoamericano de Cine de Rosario. A pocas horas de volver a pisar suelo argentino tras la fascinante experiencia de haber participado en una muestra internacional y en un país tan diferente al suyo, Taleb habló con La Capital sobre su trabajo y sobre cómo se gestó el film que le tocó presentar en Medio Oriente.

Dice Taleb: “Eco y reverberancia es la adaptación de un cuento del mismo nombre de Alisa Lein. Después de más de 20 años como productora, me animé a escribir y dirigir. El proyecto ganó el concurso de Fomento de Santa Fe y el de Historias Breves del Incaa. En septiembre de 2023 lo grabamos y se estrenó a fines del año pasado en Mar del Plata. Ganó el Premio del Público en el Festival de Cine de Rosario, participó de varios certámenes y cerramos con este trip a Qatar”.

La realizadora, que egresó de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y se gana la vida como docente en ese ámbito, cuenta que el Festival Internacional de Cine de Doha presenta todos los años una sección con un país invitado. En esta edición, desde la organización convocaron a representantes de Argentina y Chile.

“Seleccionaron 7 cortometrajes de acá y allá, y nos invitaron a mostrarlo en el festival. Fue una experiencia de locura. Nos trataron como reyes. Un contraste terrible con lo que vivimos acá", destaca.

De La Siberia al cine

Mucho antes de visitar el enigmático Qatar, Taleb descubrió su inclinación por las producciones audiovisuales sobre el final de la carrera de comunicación social. Mientras cursaba materias sobre esa cuestión con Gustavo Postiglione, el Nene Molina y Néstor Zapata como docentes, se dio cuenta que sus deseos iban por un lado diferente al del periodismo “clásico” o “duro”. La experiencia que terminó por convencerla fue una pasantía de unos meses en Canal 3 de Buenos Aires.

Fernanda Taleb en Qatar Fernanda Taleb junto a los directores de otros cortometrajes exhibidos en Festival de Cine de Doha.

Y Taleb lo describe así: “Ahí reconfirmé que el periodismo no era lo que me seducía. Volví a Rosario y me puse a trabajar de lleno en la producción de Gustavo Postiglione, quien estaba por estrenar El Asadito. Hice la producción ejecutiva de las películas que conformaron la trilogía: 'El cumple' y 'La peli'. Luego vino 'Días de mayo', 'Brisas heladas' y uno de los cortos de 'Lo que se dice un ídolo', el largo sobre el negro Fontanarrosa”.

Luego de participar en varios documentales, entre ellos “La nieta de Gardel”, Taleb se sumó otros proyectos más personales, el más importante desde el punto de vistas de las cercanías fue la productora de contenidos audiovisuales La Casa de Pasco, junto a otros dos socios y amigos. Con ese emprendimiento, llegó en el arranque del siglo XXI a la televisión abierta y actualmente es parte del equipo que pone al aire, y desde hace muchos años todos los sábados, el programa del reconocido chef Marcelo Megna en la pantalla de El Tres TV.

“Hemos realizado otros programas locales institucionales y documentales. Hace algunos años tomamos la iniciativa con Roxana, mi socia de formar ‘B+T’ para dedicarnos de nuevo, no exclusivamente, pero sí a la producción de proyectos cinematográficos. Pero nos cayó Javier Milei como presidente de repente, con todo el daño que hizo y que está haciendo a la estructura del cine a nivel nacional y en todo lo que tiene que ver con las artes con la desfinanciación”.

En ese sentido, Taleb sostiene que “hace unos años la actividad se separó muchísimo y un montón de proyectos que estaban en desarrollo quedaron para más adelante. La idea es seguir con la misma socia que hacía millones de años que venía laburando, pero se sumó Lisa Lane, quien es parte de un grupo de amigas con el que hace muchos años trabajamos en el medio audiovisual, en distintas áreas dentro de las películas”.

Cómo llegó “Eco y reverberancia”

Sobre la génesis del cortometraje que llegó esta semana a Doha, Taleb lo recuerda así: “Lisa escribió un libro de cuentos en el cual está Eco y Reverberancia. Cuando lo leí, me sentí identificada por una época en la que yo también transité La Siberia, en ese mismo momento y esos mismos espacios. El cuento me llegó mucho y empecé a ver esas imágenes desde un lugar distinto al del que generalmente lo hago como productora. Y me animé a escribir el guion, a adaptar esa obra y a dirigirla a partir de ganar un premio de fomento de Cultura de Santa Fe y un premio de Historias Breves, que es un concurso tradicional de cortometrajes del Instituto Nacional de Cine. Eso fue en 2023”.

El corto fue filmado en 2024 y a partir de entonces la película recorrió varios festivales, con esa especie de broche de oro que significó la invitación para ser exhibido en Doha.

Taleb describe el momento: “Fue una experiencia única. Pude ver el contraste entre el desprecio y maltrato tan grande en Argentina sobre tu arte y tu obra, y de pronto te invitan a un festival tan importante, en un lugar donde hay unos lujos tremendos y con todos los mimos que nos brindaron. Conocer gente de todo el mundo y vivir esos cuatro días en Doha fue algo alucinante. Poder proyectar mi película en un auditorio hermoso como el del Museo de Arte Islámico. Estoy muy feliz de haber tenido esa experiencia y ahora a seguir produciendo y soñando para realizar otra producción por más que el panorama sea sombrío. No hay que perder las esperanzas”.

Ver su película proyectada ante un auditorio tan diferente y tan lejos del lugar donde empezó todo, es movilizante para Taleb. Su trabajo subtitulado árabe también le toca una fibra más íntima. “La respuesta en la sala fue muy linda. Hubo gente que se acercó y comentó que le había gustado mucho la película. Además, los subtítulos en árabe... algo de mí se filtró ahí”.