"El Pela", el camionero rosarino que cantó con Los Nocheros y fue furor

La historia de Adrián, el rosarino que fue el cuarto Nochero en el Anfiteatro

El protagonista no tardó en aparecer. En Instagram, Adrián Guaracio, alias "el pela motero" (por su afición a las motos), comentó: "Gracias a LOS NOCHEROS son demasiado genios. Tener tanta humildad para dejarme pasar, no me lo creo". Rápidamente, el hombre cosechó elogios de varias personas que lo felicitaron por su performance.



Adrián tiene 50 años, es rosarino, camionero de profesión y cantante de corazón. Actualmente, vive en Roldán junto a su hija Luana de 21 años y su mujer Virginia, un eslabón clave en los sucesos del domingo a la noche. Fue ella, profesora de guitarra, quien convenció a su marido de llevar el cartel que lo terminaría llevando al escenario junto a sus ídolos. Tras vivir un año difícil por motivos de salud, la pareja decidió arrojarse al disfrute lo más posible.



"Después de eso, decidimos afrontar la vida de otra forma. Disfrutamos cada momento, cada segundo, cada cosa que nos pasa. Porque la vida se pasa rápido y a veces no da segundas oportunidades. Así que aprovechamos todo lo que podemos", contó Guaracio, emocionado. "Yo le dije que no nos iban a dar bola con el cartel. Ella me decía que sí, que total no molestaba", apuntó. De más está decir que Vicky se salió con la suya. No había nada que perder. Y terminó habiendo mucho para ganar.



Sobre el final del show, Rubén miró a Adrián, que estaba en segunda fila, y dijo: "Me voy a tomar un atrevimiento. Vos tenías un cartel de que querías cantar, hermano. ¿Querés cantar? ¿Te animás a 'La chacarera del rancho'? ¡Vení!".

Los-Nocheros.mp4

"La sabía obviamente, aunque por ahí no es la que yo hubiese elegido para cantar. Pero estaba en el baile y había que bailar. Salí corriendo como pude entre la gente. Me temblaba todo. No sabía ni lo que iba a hacer. Me agarró Álvaro, me abrazó, le di un beso a cada uno, y bueno. La verdad que son unos gigantes, humildes. Los tipos son especiales. Yo sé que no hacen subir gente al escenario, así que todavía no puedo creer que me hayan hecho subir. Me emocionó cada vez que veo los videos", compartió el Pela, sobre la banda que sigue fielmente desde el año 98.



"Cuando bajé, mi señora lloraba, nos abrazamos llorando y seguimos cantando juntos lo que quedaba de la noche, que fue un tema más", siguió. Después del momento viral, llegaron los cientos de mensajes de Whatsapp de conocidos y los seguidores en Instagram de desconocidos. En medio del desconcierto, Adrián subraya la felicidad de este momento y el agradecimiento por lo vivido.



"Siempre fue mi locura cantar. No digo que soy 'guau', pero canto. Algunos dicen que canto bien, otros seguro dirán que no tanto. Me considero con mucho carisma nada más", dijo Adrián con humildad. La voz de cuarto Nochero que entonó con confianza en el Anfiteatro, y que fue aclamada por el público, no se formó con clases ni con academia, sino con largas horas de viaje en soledad.

"Me gusta cantar folklore, pero he cantado balada, tango. Conozco mucha música porque como toda la vida viajé y viajo con el camión, mi modo de entretenimiento es escuchar música. He aprendido a lo largo de la vida a sentir la música, más que con el oído. Lo que canto, lo canto como me sale", narró el Pela.



También tiene a sus espaldas algunas presentaciones en vivo, sobre todo en un bodegón de Villa General Belgrano, donde suele vacacionar. "Donde me invitan, voy a cantar", afirmó. Sin embargo, el domingo fue su debut ante un público tan amplio, conformado por las miles de personas que colmaban el Anfiteatro Humberto de Nito.



Sobre Noches de Lunario

Noches del Lunario es un festival de música latinoamericana del que participan grandes artistas internacionales, nacionales y locales de diversos géneros. Tuvo su puntapie inicial el sábado 15, con dos fechas simultáneas en el Anfiteatro Municipal, donde se presentaron Rubén Rada y La Delio Valdez, y en el Bioceres Arenas, en el que estuvieron Militantes del Clímax, Caliope Family y Dante Spinetta.

El ciclo tendrá continuidad este mismo lunes 17, con la fecha de Cruzando el Charco y Koino Yokan inicialmente programada para el viernes 14, postergada por el alerta de tormentas.

Noches de Lunario continuará hasta el 1 de marzo con fechas que incluirán a Dillom, Valentino Merlo, Cristian Castro y Emmanuel Horvilleur (este último gratis en el Fontanarrosa), entre muchos otros. Habrá música urbana, folklore, pop, funk, cuarteto, reggae y mucho más.