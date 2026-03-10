La Capital | Opinión | trapitos

Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Lo que empezó como una changa desesperada después del 2001 mutó, en veinticinco años, en un peaje ilegal que el Estado, ya sea por comodidad o por ceguera, dejó crecer. Este miércoles en la legislatura santafesina va a estar sobre la mesa un proyecto que puede cambiar la convivencia en toda la provincia. Si no podemos con los trapitos, no podemos con nada

Ciro Seisas / Senador provincial

Por Ciro Seisas / Senador provincial

10 de marzo 2026 · 20:22hs
Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Héctor Rio / La Capital

Después de años de freno a la industrialización y de pauperización de las condiciones de vida de los argentinos, con el estallido de 2001 y la salida de la convertibilidad, la crisis parió al “cuidacoche”, al “lavaautos”, al “limpiavidrios” o simplemente al “trapito”. Un grito de desesperación para llenar la olla. Una changa de emergencia en un país que estallaba. Pasaron 25 años. Lo que empezó como una changa desesperada mutó en una industria de la extorsión que el Estado, por comodidad o ceguera ideológica, dejó crecer.

Hace unas semanas, Viviana, que tiene una óptica en el Centro Comercial Fisherton, me contó que un cuidacoche le había rayado su auto, por el que había ahorrado por años para poder comprarlo, al negarse a pagarle en plena tarde y a la vista de todos. También me llegó un mensaje directo de Jimena, que vive por Pellegrini cerca del Parque, que no puede estacionar con tranquilidad en la puerta de su casa para llevar a sus pibes al club sin que vengan a cobrarle por un espacio que es público.

Historias como estas me llegan muchas, y también las tiene cualquiera que maneje un auto por la ciudad. Seguramente vos que estás leyendo te acuerdes inmediatamente de alguna experiencia incómoda en dos segundos. Anécdotas con trapitos que hicieron que modifiques conductas: que cambies de recorrido para ir a visitar a tu familia, que tengas que acompañar a tus hijas a estacionar para que no pasen un mal momento.

No fui yo el que decidió que esto fuese un problema: es algo que se replica en cada barrio de la ciudad, y en toda la provincia. Sólo hay que escuchar. Todas estas historias siempre terminan igual: sin denuncia, sin expediente, sin esperar nada de nadie. Y eso es lo más grave: no la agresión, sino la naturalidad con que la contamos. La impotencia convertida en paisaje.

Esto ya pasó antes, no es una novedad ni rosarina ni argentina. Existen casos de los que podemos aprender. En los noventa Nueva York era un desastre. No hablo del crimen organizado: hablo de lo cotidiano. En cada semáforo había un tipo con un trapo mojado que te llenaba el parabrisas de agua sucia sin preguntarte, y después te golpeaba la ventanilla para cobrar. Eran el símbolo de una ciudad que había decidido que así eran las cosas. Nadie hacía nada. Hasta que dos criminólogos, Wilson y Kelling, pusieron una idea en palabras simples: si una ventana rota no se arregla, pronto todas las ventanas del edificio van a estar rotas. El desorden que se tolera es una invitación a más desorden.

Los trapitos en Santa Fe son nuestras ventanas rotas. Se instalan sin autorización en Rosario, en la capital, en las ciudades del cordón industrial. Ofrecen un servicio que nadie pidió. Cobran bajo intimidación. Si no pagás, te levantan el espejo, te rayan el auto, te insultan.

Mañana, en la Legislatura provincial se va a tener sobre la mesa un proyecto de ley que nació escuchando, no en un despacho. Una herramienta legal estructurada en tres ejes: una prohibición concreta, penas progresivas, y programas de reinserción con abordaje de adicciones. Porque esto no va de estar en contra de alguien. Va de estar a favor de la provincia que queremos.

No estamos hablando de un tema menor. Estamos hablando de qué tipo de provincia queremos. Cada esquina tomada por un trapito es un mensaje: acá no hay Estado. Cada espejo levantado es una ventana rota que el sistema político elige no arreglar. Y cada ventana rota que no se arregla es un permiso para romper la siguiente.

El tamaño del problema: 873 cuidacoches identificados solo en Rosario durante 2024. Casi 180 más censados en la capital. Sin contar el resto de la provincia, ya superan los mil. En la ciudad de Santa Fe, el Sistema de Atención Ciudadana registró 1.154 reclamos por cuidacoches en apenas seis meses de 2025. No es un fenómeno aislado: es una red que cubre la provincia entera.

La aceleración: en 2024, la policía y el municipio demoraron 105 cuidacoches en Rosario. En 2025 se duplicó: 202. En solo el primer semestre ya habían superado todo el año anterior. Y en lo que va de 2026, 39 traslados más solo en la capital en enero y febrero. Sin ley provincial, la curva no baja: se acelera.

Tres llamadas por día al 911. Eso son las 175 denuncias vinculadas a cuidacoches en enero y febrero de 2026. Recursos de emergencia destinados a un tema que hoy ni siquiera es contravención provincial. Sin ley, los municipios enfrentan esto con las manos atadas.

Este proyecto no es de un partido. No es de un senador. Es la ley que construimos escuchando a las santafesinas y a los santafesinos. Viene con consenso de casi todos los bloques en el Senado y también en Diputados, donde diputadas y diputados elaboraron un proyecto espejo en articulación con el nuestro.

Le pido a cada legislador que piense en su madre, en sus hijas, en sus hijos, estacionando sola de noche. Con miedo. Con un tipo parado al lado del auto. Que piense en eso y que mañana, cuando le toque votar, recuerde que no está votando una norma técnica: está decidiendo si Santa Fe arregla la ventana o la deja rota.

Tenemos la herramienta. Tenemos el consenso. Tenemos las voces de la provincia entera pidiéndolo. Solo falta el voto.

Si no podemos con los trapitos, ¿contra qué vamos a poder?

Noticias relacionadas
10 de febrero. El día en que Tapia anunció que todos los partidos de la Primera Nacional y de la Primera B serán transmitidos en vivo a través de la plataforma LPFplay.

Los dirigentes de la AFA se autoperciben dueños del fútbol y pararon la pelota

André Breton, uno de los pilares de las vanguardias europeas de principios del siglo XX, mentor del surrealismo.

El arte como sostén del mundo: lo literario no es lo prosaico

Todo Central festeja encima de la humanidad de Ángel Di María, el autor del primer tanto canalla.

Con la gran victoria en el clásico, en Central se festeja el presente y se potencia el futuro

Ver comentarios

Las más leídas

Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo último

Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa "despertó" al pueblo

El consejo expuso irregularidades en el último año de la gestión anterior. El pueblo marchará y uno de los apuntados propuso devolver la plata
Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa despertó al pueblo
Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Ovación
Básquet de la Asociación Rosarina: la temporada comenzó con mucha acción

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet de la Asociación Rosarina: la temporada comenzó con mucha acción

Básquet de la Asociación Rosarina: la temporada comenzó con mucha acción

Básquet de la Asociación Rosarina: la temporada comenzó con mucha acción

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta jugarán las semifinales de la Liga Argentina

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta jugarán las semifinales de la Liga Argentina

Fue campeón con Newells, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso del mundo lo busca como DT

Fue campeón con Newell's, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso del mundo lo busca como DT

Policiales
Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

La Ciudad
Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Por Ciro Seisas / Senador provincial
Opinión

Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de Noche en mi Barrio

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de "Noche en mi Barrio"

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión
La Ciudad

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Ternium en Expoagro: la apuesta de la industria que impulsa la fuerza del campo
Negocios

Ternium en Expoagro: la apuesta de la industria que impulsa la fuerza del campo

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo
Policiales

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo

Crimen del bebé: una tragedia absurda cuyos motivos aún se ignoran

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Crimen del bebé: una tragedia absurda cuyos motivos aún se ignoran

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

Por Leandro Garbossa
Ovación

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

La recomendación del CEO de YPF: Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy
La Ciudad

La recomendación del CEO de YPF: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado
Policiales

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año
Economía

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está prácticamente concluida
El Mundo

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está "prácticamente concluida"

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron
Información General

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook, ¿con reconocimiento facial?
Información General

Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook, ¿con reconocimiento facial?

Rosario no zafó de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero
Economía

Rosario no zafó de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo
Economía

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas
Economía

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro
Política

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra
Economía

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género
La Ciudad

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género