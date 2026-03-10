La Capital | Ovación | Julián Álvarez

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez y horrores defensivos en la goleada de Atlético en Champions

Con un doblete de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid goleó al Tottenham 5 a 2 por la ida de los octavos de final de la Champions League

10 de marzo 2026 · 20:35hs
Julián Álvarez se despachó con un doblete para el Atlético de Madrid.

Julián Álvarez se despachó con un doblete para el Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid español derrotó por 5-2 al Tottenham inglés, en un partido marcado por los errores defensivos, donde en el estadio Metropolitano la gran figura fue el argentino Julián Álvarez, que anotó por duplicado. Fue por la ida de los octavos de final de la Uefa Champions League.

El local que dirige el Cholo Simeone se impuso por los goles del mediocampista Marcos Llorente, a los cinco minutos; los delanteros Antoine Griezmann, a los 13; y Julián Álvarez, en 15' del primero y 9' del segundo tiempo; y el defensor Robin Le Normand, en 21 minutos de la primera parte.

El representante de Inglaterra descontó con tantos del defensor Pedro Porro, a los 25 minutos, y el atacante Dominic Solanke, en 30 del complemento.

Con el triunfo, el equipo que dirige el DT Diego Simeone llega con una ventaja considerable para la vuelta, a disputarse el 18 de marzo en el Tottenham Hotspur Stadium, ante un rival que cuidó algunos jugadores titulares porque su prioridad es la permanencia: está a un punto de la zona roja en la Premier League.

>>Leer más: Fue campeón con Newell's, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso del mundo lo busca como DT

Los errores que favorecieron a Atlético de Madrid

El primer gol de un partido terrible para el joven arquero Antonin Kinsky llegó a los cinco minutos, cuando el guardameta se resbaló en una salida desde el fondo y le entregó la pelota al delantero Ademola Lookman, que habilitó el pase atrás de Julián Álvarez para la definición al gol de Llorente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031463238462747015&partner=&hide_thread=false

A los 13 minutos un nuevo resbalón, esta vez del defensor Micky Van de Ven, dejó mano a mano a Griezmann, que encaró al arquero rival, se deshizo del cierre de un marcador con un amague y convirtió rematando al primer palo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031465217188585945&partner=&hide_thread=false

Solo un minuto después, Kinsky recibió un pase atrás y conectó mal la pelota en su intento de salir jugando, sirviéndole el gol en bandeja a Julián Álvarez, dentro del área y ante el arco libre. El arquero fue reemplazado a los 17 minutos del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031465952856985611&partner=&hide_thread=false

El conjunto madrileño marcó el cuarto a los 21 minutos, cuando Robin Le Normand pudo aprovechar un rebote del arquero Guglielmo Vicario después de un cabezazo y empujó la pelota contra la red.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031466825704264093&partner=&hide_thread=false

La visita descontó a los 25 minutos, mediante una buena jugada individual del delantero Richarlison, cuyo centro atrás asistió el derechazo cruzado de Porro.

El Tottenham pudo haber recortado distancias 10 minutos después, con un cabezazo del defensor Cristian “Cuti” Romero que dio en el poste izquierdo del guardameta Jan Oblak.

Leer más: Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

La corrida memorable de Julián Álvarez

A los nueve minutos del segundo tiempo, en un contraataque después de una gran atajada de Oblak, Griezmann habilitó de taco la corrida de Julián Álvarez, que avanzó desde su propia área hasta la de enfrente y cruzó un remate bajo para el 5-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031480498741035337&partner=&hide_thread=false

En 30 minutos el que se confundió en la salida fue el arquero del equipo albirrojo, que le entregó la pelota al rival y permitió el mano a mano de Solanke, que remató fuerte y alto por el primer palo y descontó nuevamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031485422166028336&partner=&hide_thread=false

El resto de los partidos

El Barcelona español empató 1-1 con el Newcastle inglés en el partido que disputaron en el estadio St. James’ Park, por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Además el Bayern Múnich concretó una goleada histórica al imponerse por 6-0 ante el Atalanta como visitante en el New Balance Arena.

Y Galatasaray derrotó por 1 a 0 a Liverpool en Estambul y volvió a golpear al equipo inglés en Turquía, tal como había ocurrido en la fase de grupos.

Noticias relacionadas
Marco Ruben estuvo en el banco en el clásico, pero no viajó a La Paternal para seguir entrenando.

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Provincial debutó con una sonrisa en la Superliga de la Asociación Rosarina de Básquet

Básquet de la Asociación Rosarina: la temporada comenzó con mucha acción

Sonder dejó en el camino a Paraná Rowing y se metió en las semifinales de la Liga Argentina Masculina.

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta jugarán las semifinales de la Liga Argentina

Mauricio Pochettino fue campeón en el Newells de Marcelo Bielsa.

Fue campeón con Newell's, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso del mundo lo busca como DT

Ver comentarios

Las más leídas

Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Evolucionan favorablemente los 11 heridos en el accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos en el accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Lo último

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros

En vivo: Newells encontró un gol de tiro libre a través de Facundo Guch y derrota 1 a 0 a Platense

En vivo: Newell's encontró un gol de tiro libre a través de Facundo Guch y derrota 1 a 0 a Platense

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa "despertó" al pueblo

El consejo expuso irregularidades en el último año de la gestión anterior. El pueblo marchará y uno de los apuntados propuso devolver la plata
Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa despertó al pueblo
En vivo: Newells encontró un gol de tiro libre a través de Facundo Guch y derrota 1 a 0 a Platense
Ovación

En vivo: Newell's encontró un gol de tiro libre a través de Facundo Guch y derrota 1 a 0 a Platense

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Evolucionan favorablemente los 11 heridos en el accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan favorablemente los 11 heridos en el accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Ovación
Confirmado: Frank Kudelka metió un cambio en Newells para medirse con Platense

Por Rodolfo Parody
Ovación

Confirmado: Frank Kudelka metió un cambio en Newell's para medirse con Platense

Confirmado: Frank Kudelka metió un cambio en Newells para medirse con Platense

Confirmado: Frank Kudelka metió un cambio en Newell's para medirse con Platense

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions

Golazo de arco a arco de Julián Álvarez en la goleada de Atlético en Champions

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Policiales
Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

La Ciudad
Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Por Ciro Seisas / Senador provincial
Opinión

Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de Noche en mi Barrio

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de "Noche en mi Barrio"

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez
Zoom

Expectativa en Rosario por un posible show de Pity Álvarez

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote
Ovación

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Mujeres y neurología: diagnósticos tardíos y más impacto

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Mujeres y neurología: diagnósticos tardíos y más impacto

Salarios en crisis: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas en el trabajo
Economía

Salarios en crisis: seis de cada diez trabajadores se saltean comidas en el trabajo

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito

Por Facundo Borrego
Política

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión
La Ciudad

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Ternium en Expoagro: la apuesta de la industria que impulsa la fuerza del campo
Negocios

Ternium en Expoagro: la apuesta de la industria que impulsa la fuerza del campo

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo
Policiales

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo

Crimen del bebé: una tragedia absurda cuyos motivos aún se ignoran

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Crimen del bebé: una tragedia absurda cuyos motivos aún se ignoran

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

Por Leandro Garbossa
Ovación

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

La recomendación del CEO de YPF: Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy
La Ciudad

La recomendación del CEO de YPF: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado
Policiales

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año
Economía

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está prácticamente concluida
El Mundo

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está "prácticamente concluida"

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron
Información General

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron