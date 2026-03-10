La Capital | Política | expoagro

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito para seguir en la burbuja

El crédito sigue sin aparecer, por eso las expectativas están en la financiación de las entidades y aportes del Estado. Milei de paso. Los gobernadores pescan igual

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

10 de marzo 2026 · 08:29hs
Se viene la edición 20° de la Expoagro en San Nicolás

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Se viene la edición 20° de la Expoagro en San Nicolás

La edición número 20° de Expoagro 2026 no tendrá grandes anuncios de parte del gobierno nacional como para aprovechar el número redondo del aniversario. Con el panorama bastante despejado en cuanto a retenciones, cepo y tipo de cambio como para exigencias del agro, sólo resta que haya una buena oferta de financiamiento de la banca pública y privada y se cierren negocios.

De alguna manera, del 10 al 13 de marzo, en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región será una burbuja dentro de un contexto económico más complejo.

Lejos de los problemas de empleo y "malaria" como definió el presidente Javier Milei, y con una campaña para el agro que se proyecta más que buena, incluso un momento de la ganadería en ascenso, la cuestión se posa sobre el financiamiento, que juega en tres factores: el equipamiento, la escala de la campaña y la rentabilidad que sigue siendo escasa.

Expoagro, lo que viene

Por eso las entidades ajustaron sus líneas en pesos y dólares para acompañar la campaña. "Desde los 15 millones de pesos ya te piden financiamiento. Así que imaginate que la maquinaria agrícola grande, tractores, cosechadoras, etc. Pero siguen con tasas altas. Hasta que no cambie va a ser complejo en ese segmento", confió un empresario pyme de maquinaria agrícola mediana.

Siempre la feria ha funcionado como un punto de encuentro para la dirigencia política. Sin embargo, la edición actual marca un cambio de rumbo, ya que el presidente visitaría la muestra recién el viernes y sin anuncios bajo el brazo. Se espera una visita relámpago luego de una semana en Estados Unidos.

Los actores del agro no prevén novedades sobre la reducción de derechos de exportación, ya que dichos anuncios ya fueron realizados hace poco, por más que siempre de fondo se pida una reducción a cero. Después de subas y bajas en 2024, desde diciembre la soja paga 24 %, trigo y cebada en 7,5 % y maíz 8,5 %. Pero el crédito sigue sin aparecer a tasas razonables para comprar bienes de capital, sobre todo maquinarias, y eso se llevará la atención.

A diferencia de los años electorales donde la presencia oficial es masiva, este encuentro no lo será. Sí aprovecharán otros políticos a pescar en la pecera siempre atractiva del agro: Mauricio Macri, y su primo y jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, legisladores y exfuncionarios, y gobernadores Maximiliano Pullaro, que busca seguir instalándose a nivel nacional, y Axel Kicillof, primer opositor a Milei, como los más destacados. No se sabe si el cordobés Martín Llaryora estará porque tiene una gira por Estados Unidos.

Gustavo Puccini y Maximiliano Pullaro.jpg
Santa Fe vuelve a apostar fuerte a la Expoagro

Santa Fe vuelve a apostar fuerte a la Expoagro

>> Leer más: El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe

Financiamiento

Justamente Santa Fe vuelve a instalar un enorme stand como lo hizo en las últimas dos ediciones. “Iremos con líneas con muchas entidades. Será la edición en que la provincia más financiamiento con subsidio de tasa lleve y con la mayor cantidad de entidades”, adelantan en el gobierno provincial.

A su vez, el eje de las entidades bancarias es claro: financiamiento para maquinaria nueva y usada, compra de insumos, capital de trabajo y herramientas digitales que permitan agilizar aprobaciones y cerrar operaciones en el momento.

El agro tiene los incentivos relativamente despejados. El cepo en su mínima expresión, un tipo de cambio sin sobresaltos por más que se espera que sea un poco más alto, y la baja parcial de retenciones ya saldada.

Expoagro y los números

Expoagro es un negocio que factura millones de dólares, que realizan La Nación y Clarín a través de la firma Exponenciar. Básicamente el negocio es alquilar lotes y stands de todo tipo llave en mano (desde los $5.000.000 los más simples a $130.000.000 los premium) para que las empresas puedan tener presencia física con el cliente, incluso con sus productos (como maquinaria e insumos).

Las grandes empresas de maquinaria agrícola alquilan lotes al aire libre, manzanas enteras para colocar sus cosechadoras, tractores y sembradoras en enormes y modernas estructuras. Marcas de autos como Ford hasta tienen sectores para probar vehículos. También se alquilan lotes para mostrar las siembras e incluso el ganado.

El principal aportante es YPF Agro que, cómo desde hace años, pone hasta el nombre a la expo. El Banco Provincia de Buenos Aires es de los máximos aportantes como main sponsor, al igual que ProCampo Digital.

Este año sponsors son Banco Nación, Ford, RUS Agro Seguros, Municipalidad de San Nicolás, Ternium, y se suma Tekron; como alianza estratégica John Deere y ICBC Bank y unos 23 auspiciantes, algunos menos que el año pasado.

Noticias relacionadas
Javkin dio un discurso enfocado en la seguridad.

Política y pus: Javkin tira la primera piedra

El gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

Nación promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen

el gobierno dijo que repatrio a 250 argentinos varados en emiratos arabes

El gobierno dijo que repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes

reflexiones a partir de mauricio macri

Reflexiones a partir de Mauricio Macri

Ver comentarios

Las más leídas

¿Cuánto dinero recaudó Newells con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

Newells vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Central: Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores, le dijo Jorge Almirón a La Capital

Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

Lo último

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito para seguir en la burbuja

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito para seguir en la burbuja

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

La confesión de Víctor Aquino: duras críticas y el calvario de las amenazas en su paso por Newells

La confesión de Víctor Aquino: duras críticas y el calvario de las amenazas en su paso por Newell's

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

El intendente Pablo Javkin quiere reemplazar los ómnibus que usan gasoil. Las pruebas dieron buenos resultados pero el financiamiento es un escollo
Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Por Lucas Ameriso

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión
La Ciudad

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito para seguir en la burbuja

Por Facundo Borrego
Política

Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito para seguir en la burbuja

Mujeres y neurología: diagnósticos tardíos y más impacto por la mala calidad de vida

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Mujeres y neurología: diagnósticos tardíos y más impacto por la mala calidad de vida

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo
Policiales

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿Cuánto dinero recaudó Newells con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

Newells vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Central: Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores, le dijo Jorge Almirón a La Capital

Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Ovación
En México viví un momento de angustia porque casi secuestran a una de mis hijas

Por Luis Castro
Ovación

"En México viví un momento de angustia porque casi secuestran a una de mis hijas"

En México viví un momento de angustia porque casi secuestran a una de mis hijas

"En México viví un momento de angustia porque casi secuestran a una de mis hijas"

Newells jugará en el Coloso por tercera vez seguida y su meta se reduce a ganar

Newell's jugará en el Coloso por tercera vez seguida y su meta se reduce a ganar

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

Policiales
Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

Prisión preventiva para dos personas por el crimen del nene de un año en una barbería

Prisión preventiva para dos personas por el crimen del nene de un año en una barbería

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo

La Ciudad
Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión
La Ciudad

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Colectivos a GNC: las altas tasas complican la reconversión en la compra de unidades

Mujeres y neurología: diagnósticos tardíos y más impacto por la mala calidad de vida

Mujeres y neurología: diagnósticos tardíos y más impacto por la mala calidad de vida

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas
Economía

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro
Política

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra
Economía

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género
La Ciudad

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo
Policiales

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos
Economía

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 
La Ciudad

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años
Policiales

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años

Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones
La Ciudad

Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones

Nación promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen
Política

Nación promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen

Los ingresos a La Florida crecieron 40 % y llegaron a 200.000 este verano

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los ingresos a La Florida crecieron 40 % y llegaron a 200.000 este verano

Mucho alcohol en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up
La Ciudad

Mucho alcohol en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Susto en vivo: Nelson Castro vivió un ataque de misiles y debió ir a un refugio
Información General

Susto en vivo: Nelson Castro vivió un ataque de misiles y debió ir a un refugio

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo
La Ciudad

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes
La ciudad

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

Mojtaba Jamenei fue anunciado como nuevo líder supremo de Irán
El Mundo

Mojtaba Jamenei fue anunciado como nuevo líder supremo de Irán

Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana
El Mundo

Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública
Policiales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio