Expoagro 2026: sin anuncios de peso, el campo apuesta al crédito para seguir en la burbuja

El crédito sigue sin aparecer, por eso las expectativas están en la financiación de las entidades y aportes del Estado. Milei de paso. Los gobernadores pescan igual

La edición número 20° de Expoagro 2026 no tendrá grandes anuncios de parte del gobierno nacional como para aprovechar el número redondo del aniversario . Con el panorama bastante despejado en cuanto a retenciones, cepo y tipo de cambio como para exigencias del agro, sólo resta que haya una buena oferta de financiamiento de la banca pública y privada y se cierren negocios .

De alguna manera, del 10 al 13 de marzo, en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región será una burbuja dentro de un contexto económico más complejo .

Lejos de los problemas de empleo y "malaria" como definió el presidente Javier Milei , y con una campaña para el agro que se proyecta más que buena, incluso un momento de la ganadería en ascenso, la cuestión se posa sobre el financiamiento, que juega en tres factores: el equipamiento, la escala de la campaña y la rentabilidad que sigue siendo escasa.

Por eso las entidades ajustaron sus líneas en pesos y dólares para acompañar la campaña. "Desde los 15 millones de pesos ya te piden financiamiento. Así que imaginate que la maquinaria agrícola grande, tractores, cosechadoras, etc. Pero siguen con tasas altas. Hasta que no cambie va a ser complejo en ese segmento", confió un empresario pyme de maquinaria agrícola mediana.

Siempre la feria ha funcionado como un punto de encuentro para la dirigencia política. Sin embargo, la edición actual marca un cambio de rumbo, ya que el presidente visitaría la muestra recién el viernes y sin anuncios bajo el brazo. Se espera una visita relámpago luego de una semana en Estados Unidos.

Los actores del agro no prevén novedades sobre la reducción de derechos de exportación, ya que dichos anuncios ya fueron realizados hace poco, por más que siempre de fondo se pida una reducción a cero. Después de subas y bajas en 2024, desde diciembre la soja paga 24 %, trigo y cebada en 7,5 % y maíz 8,5 %. Pero el crédito sigue sin aparecer a tasas razonables para comprar bienes de capital, sobre todo maquinarias, y eso se llevará la atención.

A diferencia de los años electorales donde la presencia oficial es masiva, este encuentro no lo será. Sí aprovecharán otros políticos a pescar en la pecera siempre atractiva del agro: Mauricio Macri, y su primo y jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, legisladores y exfuncionarios, y gobernadores Maximiliano Pullaro, que busca seguir instalándose a nivel nacional, y Axel Kicillof, primer opositor a Milei, como los más destacados. No se sabe si el cordobés Martín Llaryora estará porque tiene una gira por Estados Unidos.

Gustavo Puccini y Maximiliano Pullaro.jpg Santa Fe vuelve a apostar fuerte a la Expoagro Foto: Gobierno de Santa Fe.

>> Leer más: El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe

Financiamiento

Justamente Santa Fe vuelve a instalar un enorme stand como lo hizo en las últimas dos ediciones. “Iremos con líneas con muchas entidades. Será la edición en que la provincia más financiamiento con subsidio de tasa lleve y con la mayor cantidad de entidades”, adelantan en el gobierno provincial.

A su vez, el eje de las entidades bancarias es claro: financiamiento para maquinaria nueva y usada, compra de insumos, capital de trabajo y herramientas digitales que permitan agilizar aprobaciones y cerrar operaciones en el momento.

El agro tiene los incentivos relativamente despejados. El cepo en su mínima expresión, un tipo de cambio sin sobresaltos por más que se espera que sea un poco más alto, y la baja parcial de retenciones ya saldada.

Expoagro y los números

Expoagro es un negocio que factura millones de dólares, que realizan La Nación y Clarín a través de la firma Exponenciar. Básicamente el negocio es alquilar lotes y stands de todo tipo llave en mano (desde los $5.000.000 los más simples a $130.000.000 los premium) para que las empresas puedan tener presencia física con el cliente, incluso con sus productos (como maquinaria e insumos).

Las grandes empresas de maquinaria agrícola alquilan lotes al aire libre, manzanas enteras para colocar sus cosechadoras, tractores y sembradoras en enormes y modernas estructuras. Marcas de autos como Ford hasta tienen sectores para probar vehículos. También se alquilan lotes para mostrar las siembras e incluso el ganado.

El principal aportante es YPF Agro que, cómo desde hace años, pone hasta el nombre a la expo. El Banco Provincia de Buenos Aires es de los máximos aportantes como main sponsor, al igual que ProCampo Digital.

Este año sponsors son Banco Nación, Ford, RUS Agro Seguros, Municipalidad de San Nicolás, Ternium, y se suma Tekron; como alianza estratégica John Deere y ICBC Bank y unos 23 auspiciantes, algunos menos que el año pasado.