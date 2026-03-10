La Capital | Ovación | Central

Central: una lista de concentrados con varias ausencias, entre ellas la de Marco Ruben

Pese a que fue al banco en el clásico, el goleador canalla no viajó. La idea del cuerpo técnico es que siga sumando ritmo en los entrenamientos

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

10 de marzo 2026 · 20:28hs
Marco Ruben estuvo en el banco en el clásico

Celina Mutti Lovera / La Capital

Marco Ruben estuvo en el banco en el clásico, pero no viajó a La Paternal para seguir entrenando.

Jorge Almirón tuvo que tocar bastante la lista de convocados, incluso en la tarde de este martes, para este partido de Central como visitante ante Argentinos Juniors en relación a la del último encuentro, que fue nada menos que el clásico. Hay varios jugadores que no viajaron, entre ellos Marco Ruben.

Después de lo que fue el clásico, en el que Ruben estuvo en el banco de relevos, Almirón decidió no convocarlo para esta oportunidad, pero no por algún problema muscular sino para que trabaje algunos días más desde lo físico.

Fue el propio Almirón quien dijo en la entrevista con Ovación que la convocatoria de Marco Ruben en el banco en el clásico tuvo más que ver con una cuestión de presencia que futbolística.

El DT tenía muy en claro que difícilmente estaba para sumar minutos, pero que decidió llevarlo al banco por la energía que irradia el goleador histórico del Canalla en el profesionalismo.

JulianLV
Julián Fernández se adaptó rápido a Central y hoy es una de las piezas más importantes en la ofensiva.

Julián Fernández se adaptó rápido a Central y hoy es una de las piezas más importantes en la ofensiva.

Marco Ruben busca la puesta a punto

Ruben lleva poco más de dos semanas de trabajo luego de que decidió salirse del retiro para volver a jugar y lo que está llevando a cabo es una preparación seria desde lo físico. Después de los entrenamientos siente la exigencia y es por eso que la idea es llevarlo muy de a poco. Por allí el partido ante Banfield del próximo sábado podría ser el día que los hinchas vuelvan a verlo, al menos algunos pocos minutos.

Como se sabía, entre los convocados no figuran Ángel Di María (contractura en el aductor), Franco Ibarra (suspendido por acumulación de amarillas) y Enzo Copetti (desgarro en el aductor). Ellos tres se suman a la baja de Marco Ruben. Los que se mantienen en la lista son los zagueros centrales Facundo Mallo y Carlos Quintana.

Emanuel Coronel, por un problema contractual, no se subió al micro, a diferencia de Gastón Ávila, quien viajó igual pese a que no está al ciento por ciento desde lo físico. Así, Almirón miró hacia abajo y fue en busca de algunos juveniles para que integren el banco: el lateral derecho Elías Verón, el izquierdo Leonardo Ríos y el mediocampista Lucas Ramos.

Los 23 que llevó Almirón

Los 23 futbolistas que el técnico Almirón llevó a Capital Federal para el partido ante Argentinos Juniors son: Jeremías Ledesma, Jorge Broun, Enzo Giménez, Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Luca Raffin, Agustín Sández, Alexis Soto, Leonardo Ríos, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Guillermo Fernández, Lucas Ramos, Santiago Segovia, Gaspar Duarte, Julián Fernández, Jaminton Campaz, Giovanni Cantizano, Fabricio Oviedo y Alejo Veliz.

