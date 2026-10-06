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El actor Maxi Ghione apuntó contra "los detractores que hablan sin saber" de su arresto

El director de teatro grabó un video tres días después de la imputación por amenazas y tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil

6 de octubre 2026 · 07:30hs
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El actor de 53 años pasó varios días detenido en Rafaela.

Foto: Instagram/@maxighione.

El actor de 53 años pasó varios días detenido en Rafaela.

"Ya van a tener buenas noticias", prometió el actor Maxi Ghione este lunes en su primer mensaje público tras haber sido detenido en un pequeño pueblo santafesino. El artista se quejó de los "detractores que hablan sin saber" y aclaró varias cuestiones sobre la historia previa al arresto en Lehmann.

El escritor y director de teatro publicó un video de más de 3 minutos en su cuenta oficial de Instagram. Tres días antes fue imputado por amenazas y tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil a partir de la denuncia de un trabajador sexual que había ido a su casa algunas semanas atrás.

El intérprete de papeles memorables en "Montecristo", "Casi Ángeles" y otras series televisivas anticipó que organizará una transmisión en vivo para abordar el tema de la causa penal en profundida. "Lo importante lo voy a aclarar pronto, lo que se puede aclarar hasta ahora", comentó respecto de la acción penal que impulsó Emiliano Tarragona.

¿Qué dijo Maxi Ghione sobre la denuncia en Lehmann?

El actor de 53 años se mostró cauteloso con respecto a la investigación que lleva adelante de la Fiscalía Regional 5 de Santa Fe desde fines de septiembre. En esta instancia, comentó: "Esto va a pasar. En este momento, la verdad es la que cada uno de ustedes crea".

"Gracias por estar ahí a todos los que confían en mí, a ese público que se quedó, que es mío. Es el público que me quiere y es el público al que yo quiero", manifestó Ghione a través de redes sociales. De momento, evitó referirse a las declaraciones públicas de Tarragona y a la imputación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), pero consideró que era necesario desmentir otras cuestiones que habían trascendido en cuanto a la vida que llevaba en el pequeño pueblo del departamento Castellanos.

>> Leer más: Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

El último viernes, la fiscal María Cecilia Doro imputó al artista bonaerense por haber amenazas a un hombre de 43 años el domingo 20 de septiembre y el martes 29. Además, lo investigan por la tenencia ilegítima de una carabina, una de las cinco armas de fuego halladas en su domicilio.

"La verdad la va a decir la Justicia", sentenció el director teatral en cuanto al conflicto con Tarragona. Actualmente tiene prohibido contactarse con el denunciante y debe concurrir cada 15 días a la comisaría local para mantenerse a disposición de las autoridades en el marco del proceso penal.

"Nadie me usó", aseveró Ghione

El actor oriundo de Bahía Blanca recordó que se mudó a Lehmann como resultado inesperado de una promesa de trabajo incumplida en San Luis. "Me dejaron colgado y ahí conocí a Daniel Tita. Es mi médico y me vine para acá", precisó.

Luego de la mudanza a la zona cercana a Rafaela, Ghione y el profesional decidieron abrir un restaurante llamado Lo de Solán. La tercera participante fue Paola Magalí Rivas. En cuanto al plan, el artista recordó: "Yo no puse un mango, yo era la cara del bodegón. Me sentaba con la gente, charlaba, la pasamos muy lindo. Fue fue realmente una experiencia muy linda".

Según el relato del escritor, la propuesta gastronómica dio muy buenos resultados en el primer año y el lugar "estalló". No obstante, después tuvieron que cerrarlo porque la curiosidad que generaba el lugar empezó a disiparse.

"En algunos medios dijeron que Daniel y Paola eran pareja. Estoy haciendo esto por ellos porque realmente son mis amigos, los dos trabajan juntos. Daniel es amigo del marido de Paola y yo soy amigo del marido de Paola. Cuidado con la información que tienen porque realmente puede afectar familias", advirtió el artista. Finalmente, enfatizó: "Nadie me usó, nadie me sacó guita. No me usaron para poner el bodegón. Al contrario, me rebancaron".

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