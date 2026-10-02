Liberaron al actor Maxi Ghione, pero sigue la investigación sobre amenazas

El director teatral fue imputado por la tenencia ilegal de varias armas de fuego a partir de la denuncia de un trabajador sexual que había ido a su casa

La Justicia santafesina aceptó este viernes el pedido para liberar al actor Maxi Ghione en Rafaela. Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) remarcaron que la causa penal sobre la denuncia contra el artista seguirá su curso para esclarecer lo sucedido hace casi dos semanas en su casa de Lehmann .

La audiencia imputativa se llevó a cabo a la mañana en los Tribunales provinciales de la cabecera del departamento Castellanos. El docente y director de teatro no tuvo que pagar fianza como parte del acuerdo entre sus representantes legales, la querella y la Fiscalía Regional 5.

De acuerdo a la resolución del juez Javier Bottero , el artista tiene prohibido contactarse con Emiliano Tarragona mientras se desarrolla la investigación penal preparatoria. El hombre de 43 años dijo que es trabajador sexual y lo había denunciado el último fin de semana por amenazas y privación ilegítima de la libertad , aunque la calificación legal se modificó a la hora de la imputación.

El actor conocido por "Montecristo" , "Casi Ángeles" y otras series había sido detenido el último el último martes a pedido del fiscal Juan Manuel Puig . En esa ocasión, las fuerzas de seguridad secuestraron cinco armas de fuego durante el allanamiento de la casa que alquila en el pueblo ubicado a 250 kilómetros al norte de Rosario.

Ghione fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V en Rafaela. Tres días después, la defensa y el MPA acordaron su liberación con una serie de restricciones. La medida alternativa a la prisión preventiva se dictó en conformidad con el abogado que patrocina a Tarragona.

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Mientras se desarrolla la investigación, el artista debe presentarse en la comisaría local cada 15 días y mantener domicilio en Lehmann. Además, se le prohibió la tenencia y portación de cualquier tipo de arma de fuego.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al actor Maxi Ghione el martes 29 de septiembre en Lehmann. Durante el allanamiento le secuestraron varias armas de fuego. Foto: PDI.

Por otra parte, la Justicia le prohibió a Ghione que se contacte con el denunciante de cualquier manera. Tampoco tiene permitido acercarse a los testigos vinculados a la causa.

Cambios en la denuncia contra el actor de teatro y televisión

El trabajador sexual que recurrió a la Justicia dijo que el director teatral lo había retenido en su casa durante varias horas. Sin embargo, el MPA descartó la imputación por privación ilegítima de la libertad y decidió avanzar en el esclarecimiento de otros delitos.

La causa penal cambió de manos temporalmente esta semana, debido a que Puig había pedido licencia en la cabecera del departamento Castellanos. De esta manera, la fiscal María Cecilia Doro se encargó de presentar la evidencia contra Ghione en Rafaela.

La funcionaria señaló al actor como autor de amenazas calificadas y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Días atrás, la Policía de Investigaciones (PDI) encontró tres revólveres y una pistola durante la inspección de su casa. No obstante, sólo lo denunciaron por el hallazgo de una carabina.

Ghione fue imputado por hechos ocurridos el domingo 20 de septiembre y el mismo día que fue detenido. Tarragona dijo que le había mandado mensajes intimidatorios cuando empezó a pedirle dinero, aunque el abogado defensor Juan Manuel Lovaiza apuesta a refutar la hipótesis de la Fiscalía en base al resultado de nuevas medidas probatorias, incluyendo el análisis del teléfono celular de su cliente.