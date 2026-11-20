Con espíritu festivo, drama y risas, las historias de menos de dos horas conquistan a los amantes del romance en la plataforma

Últimamente, en el ranking de lo más visto en Netflix volvieron a brillar las comedias románticas, un género que siempre está presente en la plataforma pero que muchas veces queda opacado por las historias de thriller o suspenso. Quizás por la llegada de las fiestas o por la forma en que el corazón se suele ablandar a fin de año, lo cierto es que los usuarios le están dando play al romance, y Netflix trajo distintas producciones para acudir a ese llamado.

Amores impensados, tensiones imposibles de sostener, miradas que lo dicen todo y risas que quieren esconder sentimientos. Todas estas cuestiones están presentes en algunas de las últimas incorporaciones en la plataforma de la N roja. Muchas de ellas ya adoptaron el tinte festivo y se presentan como historias navideñas.

Es así que los fanáticos de las rom-coms tienen un plan asegurado para el fin de semana e involucra un sillón, algo rico y muchas ganas de meterse de lleno en las historias más románticas de la temporada.

Tres comedias románticas recién llegadas a Netflix

“Cómo proteger a una estrella”

Muchos usuarios estaban esperando el estreno de “Cómo proteger a una estrella”, la nueva rom-com navideña con Leighton Meester (“Gossip Girl”) y Jared Padalecki (“Gilmore Girls”). Dirigido por Elizabeth Allen Rosenbaum, el film está basado en la novela “The Bodyguard”, de Katherine Center. En la trama, lo que comienza como un trabajo, empieza a confundirse con un verdadero romance, impulsado por las emociones particulares que traen consigo las fiestas de fin de año.

La historia sigue a Hannah Brooks, una guardaespaldas implacable que es asignada para proteger a Jack Stapleton, una superestrella de cine de acción que se encuentra bajo las amenazas de un acosador. Hannah deberá acompañar a Jack a su rancho en Montana para pasar las fiestas junto a su familia. Pero para no alarmar a sus seres queridos, ambos fingen ser pareja. Y eso que empieza como un plan para ocultar la verdad, empieza a despertar sentimientos que podrían convertirse en algo real.

“El intercambio navideño”

Esta historia sueca llegó a la plataforma y se metió rápidamente entre lo más visto. Dirigida por Adam Pålsson y protagonizada por Felice Jankellu y Happy Jankell, “El intercambio navideño” toma la premisa del cambio de entorno entre dos personajes para meter a dos hermanas en un mundo muy distinto al suyo y darles un respiro de su asfixiante cotidianidad.

La trama presenta a Freddie y Mathilda, dos hermanas muy distintas. La primera es una mujer ambiciosa que vive en la gran ciudad y lleva una vida estresante, mientras que la segunda, mucho más hogareña, vive en su tranquilo pueblo natal y trabaja en el negocio familiar. En busca de un cambio de aires, intercambian sus vidas. En sus nuevos lugares, ambas deberán enfrentarse a enredos, personajes y sentimientos nuevos.

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“Un paraíso real”

Adrian Powers dirige este romance australiano de 2023 recién sumado a Netflix, donde Rhiannon Fish y Mitchell Bourke interpretan a dos desconocidos que, al encontrarse, cambian sus vidas por completo.

La película se sitúa en una isla tropical y sigue a una novelista que, tras un encuentro con un magnético desconocido, se inspira para volver a escribir. Pero pronto descubre que ese desconocido es un príncipe que oculta su identidad y que, entre sus mundos, existe una enorme distancia.