El videojuego suma presencia nacional en su propuesta musical, con participaciones tanto en el álbum oficial como en las distintas estaciones de radio

Trece años después de la última entrega principal de la saga, "GTA VI" finalmente llegó al mercado . Este jueves, a la medianoche, comenzó la venta de la sexta edición de "Grand Theft Auto", y quienes ya comenzaron a jugarlo pudieron descubrir que su banda sonora incluye la participación de artistas argentinos.

La nueva entrega de una de las franquicias más exitosas de la industria de los videojuegos propone regresar a Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami, pero esta vez dentro de un territorio mucho más amplio: el Estado de Leonida. La historia tiene dos protagonistas, Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja que se verá involucrada en una trama criminal que atravesará distintos puntos de ese territorio. Además, el juego presentará un mundo más extenso, con diferentes escenarios y actividades, y una mayor atención a la vida cotidiana de sus personajes. Los avances muestran escenas en playas, rutas, negocios, clubes nocturnos, zonas rurales y espacios acuáticos.

El videojuego llega con una nueva historia, un nuevo mapa y nuevas misiones, pero también con una renovada propuesta musical. "GTA VI" cuenta con un disco oficial de 34 canciones, titulado "Grand Theft Auto VI: The Album", publicado por Rockstar Games y Atlantic Records junto con el lanzamiento del videojuego. Pero además, como en otras entregas de la franquicia, el juego también incluye distintas estaciones de radio que los jugadores pueden escuchar mientras recorren el mapa y realizan misiones. Estas emisoras ofrecen una selección musical que abarca géneros como el rock clásico, la música latina, el rap y el hip-hop.

Y, como era de esperarse, la presencia argentina aparece tanto en el disco oficial como en las emisoras de radio: María Becerra, Kumbia Queers y el dúo integrado por Ca7riel y Paco Amoroso forman parte de la propuesta sonora de "GTA VI".

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Los argentinos que musicalizan el GTA VI

En la estación de radio Cocoteo FM, dedicada principalmente a la música latina, aparecen María Becerra y CA7RIEL y Paco Amoroso. Por su parte, la banda argentina Kumbia Queers forma parte de la programación de Kaleidoscope FM.

La artista oriunda de Quilmes, que el próximo 12 de diciembre se presentará en el Autódromo de Rosario, está presente con las canciones “Hace Calor”, junto a El Alfa, y “Te Cura”, tema que realizó para la película Rápidos y Furiosos. De esta manera, María Becerra se convierte en la primera artista argentina en formar parte de la saga de videojuegos de Rockstar.

Por su parte, CA7RIEL y Paco Amoroso tienen presencia tanto en el disco oficial "Grand Theft Auto VI: The Album" como en las estaciones de radio del juego. En el álbum, que reúne 34 canciones de distintos géneros, participan con “Sexy Magic”, una colaboración internacional junto a la cantante británica PinkPantheress, el productor y DJ Fred Again y el francés Étienne de Crécy. Además, el dúo argentino suma otros dos temas a las emisoras de radio: “Blow My Mind” y “Dumbai”.

Kumbia Queers es una banda de punk tropical que nació en Buenos Aires en 2007, a partir de la unión de las argentinas Pilar Arrese, Patricia Pietrafesa y Juana Chang con la mexicana Ali Gua Gua. El grupo también forma parte de la banda sonora del videojuego con la canción “Kumbia Dark”, incluida en la programación de la estación de radio Kaleidoscope FM.