Es autor de las dos novelas en las que se inspira la ficción del momento. En diálogo con La Capital+ dio detalles de la producción de Netflix

“ Gordon es una serie incómoda, perturbadora, psicopática en la representación de Rodrigo De la Serna, pero necesaria de ver . Sin proponérselo, muestra una realidad áspera, vibrante, de un realismo sucio, pero que era la vida que se vivía ”, expresó el historiador Marcelo Larraquy en diálogo con el programa Una Tarde Más. Marcelo es uno de los participantes de la serie argentina del momento , basada en hechos reales y protagonizada por Rodrigo de la Serna.

Hace pocos días, Netflix le dio la bienvenida a "Gordon", una miniserie de suspenso dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik . Inspirada en hechos reales, la historia sigue la transformación de Aníbal Gordon , un delincuente común que, sin abandonar el mundo del delito, terminó convirtiéndose en un implacable agente paraestatal en el contexto de la violencia política que atravesó la Argentina durante la década de 1970.

La ficción está compuesta por siete episodios y completan el elenco Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani y Agustina Muñoz, además de la participación especial de Matías Mayer.

Detrás de esta historia se encuentra Marcelo Larraquy, historiador, periodista de investigación, escritor y guionista argentino, especializado en la historia política del país, particularmente en la década de 1970. Es autor de las dos novelas en las que se inspira la ficción: " Gordon" (2025) y su continuación, "Gordon, el Aniquilador" (2026), ambas centradas en la figura de Aníbal Gordon. Además de aportar su investigación histórica, Larraquy participó en la escritura del guion junto a Pablo Trapero y Marcos Osorio Vidal.

“Lo que ves en la serie es lo que fue la vida de Aníbal Gordon, desde un nivel artístico descomunal, representado por De la Serna”, destacó el historiador en diálogo con "Una Tarde Más", por el canal de setraming de La Capital+.

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El interés por la historia de Gordon

El interés de Marcelo Larraquy por la figura de Aníbal Gordon surgió mientras trabajaba como periodista en la revista Noticias, cuando le tocó investigar la historia de Rodolfo Galimberti. Según relató, a partir de ese trabajo comenzó a profundizar en los acontecimientos de la década de 1970, un período de la historia argentina sobre el que, según señaló, todavía “no hay conocimiento prácticamente”.

Fue así como llegó a la historia de Gordon, un hombre que llevaba una aparente vida familiar en San Isidro, junto a su esposa y sus dos hijos, y que incluso era reconocido y saludado por los vecinos de un pueblo bonaerense. Sin embargo, “era un ladrón de bancos, de alta factura en sus delitos, pero siempre con temeridad y astucia”, describió el historiador. Y agregó: “El cambio se produce cuando, al chocar su auto, que conducía otra persona, la Policía encuentra una granada y eso lo marca como preso político y va al pabellón de presos políticos. Ahí le cambia la vida porque ve que puede ofrecer su violencia a lo que se viene en la Argentina: la Argentina violenta”, explicó Larraquy.

“Lo que más me sorprendió de su historia es que un delincuente común también puede ser un torturador. Puede ser elegido por los militares para conducir un centro clandestino”, reflexionó.

Aquella investigación terminó dando origen a dos novelas del autor, "Gordon" y "Gordon, el Aniquilador", que posteriormente sirvieron de inspiración para la serie de Netflix. Según detalló, llevar esta historia a la pantalla demandó más de tres años de trabajo entre la escritura del guion y el proceso de producción.

En cuanto a la repercusión de la ficción, Larraquy observó: “A mucha gente le gustan los primeros capítulos, donde ve la violencia del peronismo en este período, y les gustan los últimos capítulos, donde se ve el horror de la dictadura”.

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De la Serna y los desafíos detrás de la producción

El historiador también destacó el trabajo de Rodrigo de la Serna y resaltó la manera en que el actor logra representar los cambios repentinos en la personalidad del protagonista. “Él, como actor, es multifacético, tiene una calidad artística inexplicable. Cuando lo ves en la serie, sabés que él es el mal. Hace cosas de mala persona a las que no estamos habituados”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de llevar a la pantalla la vida de Rodolfo Galimberti, Larraquy reconoció que existen proyectos e intenciones, aunque advirtió sobre los elevados costos que implica una producción de estas características. “Es muy difícil hacer esto y cuesta muchísimo dinero”, señaló.

Para dimensionar el despliegue, ejemplificó que para el primer episodio de Gordon se necesitaron 300 extras y se movilizó a todo un pueblo de Bariloche. “Es un campamento dispuesto a la guerra. Estaba todo preparado para una filmación de dos minutos y se pasan jornadas de 15 horas y días consecutivos”, relató.